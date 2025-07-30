Это уникальная возможность посетить сразу три города Кавказских Минеральных Вод за один день. Экскурсия начнется в Кисловодске, где вы увидите места, описанные в романе "Герой нашего времени". Затем прогулка по

Железноводску, где Лермонтов провел последний день своей жизни. В Пятигорске вы побываете в парке "Цветник" и посетите места, связанные с именем поэта. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории

Описание экскурсии

Кисловодск: по местам «Героя нашего времени»

Наше приключение начнется в Нижнем парке Кисловодска. Здесь вы найдёте мостик Дамский каприз, изящный Зеркальный пруд и фонтан Стеклянная струя. Пройдете по Лермонтовской площадке, заглянете в грот Демон и посетите Кисловодскую крепость. После мы отправимся к скале, которая стала местом дуэли Грушницкого и Печорина в «Герое нашего времени». И непременно посетим гору Кольцо, которая также нашла отражение на страницах эпохального романа.

Аллеи Железноводска

В эпоху блистательного 19 века Железноводск лишь начинал застраиваться. М. Ю. Лермонтов не раз приезжал в маленький курортный городок на воды или просто ради прогулки, здесь же он провёл последний день своей жизни. Мы пройдём по новому уютному парку Железноводска, посмотрим дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, посетим питьевые бюветы с минеральной водой, а затем отправимся дальше, через посёлок Иноземцево, в Пятигорск.

Пятигорск сквозь эпохи

Вы окажетесь у входа в парк «Цветник», где высший свет Кавказских Минеральных Вод назначал свидания и встречи. Прогуляетесь к гроту Дианы и знаменитой скульптуре Орла, символу Пятигорска. Изучите места, связанные с именем Лермонтова: Эолову Арфу, Елизаветинский источник и Лермонтовские ванны. По желанию можем посетить музей «Домик Лермонтова», чтобы окончательно погрузиться в атмосферу 19 века и рассмотреть личные вещи поэта, далее проследуем к «Бесстыжим ваннам» и знаменитому пятигорскому провалу. А в финале путешествия вы побываете в месте роковой дуэли Лермонтова.

Организационные детали