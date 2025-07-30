По следам Лермонтова из Ессентуков: 3 города за 1 день
Это уникальная возможность посетить сразу три города Кавказских Минеральных Вод за один день. Экскурсия начнется в Кисловодске, где вы увидите места, описанные в романе "Герой нашего времени". Затем прогулка по читать дальше
Железноводску, где Лермонтов провел последний день своей жизни. В Пятигорске вы побываете в парке "Цветник" и посетите места, связанные с именем поэта. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории
Кисловодск: по местам «Героя нашего времени»
Наше приключение начнется в Нижнем парке Кисловодска. Здесь вы найдёте мостик Дамский каприз, изящный Зеркальный пруд и фонтан Стеклянная струя. Пройдете по Лермонтовской площадке, заглянете в грот Демон и посетите Кисловодскую крепость. После мы отправимся к скале, которая стала местом дуэли Грушницкого и Печорина в «Герое нашего времени». И непременно посетим гору Кольцо, которая также нашла отражение на страницах эпохального романа.
Аллеи Железноводска
В эпоху блистательного 19 века Железноводск лишь начинал застраиваться. М. Ю. Лермонтов не раз приезжал в маленький курортный городок на воды или просто ради прогулки, здесь же он провёл последний день своей жизни. Мы пройдём по новому уютному парку Железноводска, посмотрим дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, посетим питьевые бюветы с минеральной водой, а затем отправимся дальше, через посёлок Иноземцево, в Пятигорск.
Пятигорск сквозь эпохи
Вы окажетесь у входа в парк «Цветник», где высший свет Кавказских Минеральных Вод назначал свидания и встречи. Прогуляетесь к гроту Дианы и знаменитой скульптуре Орла, символу Пятигорска. Изучите места, связанные с именем Лермонтова: Эолову Арфу, Елизаветинский источник и Лермонтовские ванны. По желанию можем посетить музей «Домик Лермонтова», чтобы окончательно погрузиться в атмосферу 19 века и рассмотреть личные вещи поэта, далее проследуем к «Бесстыжим ваннам» и знаменитому пятигорскому провалу. А в финале путешествия вы побываете в месте роковой дуэли Лермонтова.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане Volkswagen Passat или Toyota Camry
На обед мы остановимся в проверенном кафе в Пятигорске. Питание оплачивается дополнительно — около 500 ₽ за чел.
Дополнительно оплачивается вход в музей — 150-250 ₽ за чел.
Обратите внимание: для детей младше 10 лет поездка может быть утомительна
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Максим — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 1412 туристов
Всем привет. Меня зовут Максим, я коренной житель Кисловодска, знаю историю родного города, края и Кавказа в целом. Люблю путешествовать с семьёй и понимаю, чего хотят путешественники. Разбираюсь в национальных читать дальше
особенностях, знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий и впечатлений мои экскурсии.
