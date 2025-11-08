Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 ноя в 08:30
18 ноя в 08:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
14 400 ₽
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
- ООльга8 ноября 2025Карен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки Кавказа и жизни МЮ Лермонтова. План экскурсии был скорректирован с учетом наших пожеланий.
Очень рекомендую для ознакомления с регионом и его историей!
- ИИрина22 октября 2025Отличная познавательная поездка. Карен великолепный рассказчик и экскурсовод, ни один вопрос не оставил без развернутого ответа. Очень душевно и всем
- ННаталья20 октября 2025Карен чудесный рассказчик. Его истории завораживает. Одни веселят, другие пробирает до мурашек.
Маршрут продуман, все чётко организовано.
Но так же есть возможность
- ААнна14 июля 2025Прекрасная экскурсия! В комфортном темпе. С индивидуальным подходом. Все было очень интересно. также достаточно времени отведено для индивидуальных прогулок. Прекрасный обед в уютном кафе. Всем рекомендую!
- ДДинара20 июня 2025Большое спасибо Карену за такую интересную экскурсию. Вся экскурсия прошла замечательно, в весёлой обстановке. А как Карен рассказывает по пути
- ААнна11 июня 2025Уважаемые члены команды Трипстера!
Огромная благодарность и низкий поклон вам за такого замечательного гида, как Карен. Экскурсия "Золотое кольцо Кавказа" оставила
- ООльга31 мая 2025От экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушали с удовольствием и решили
- ГГалина18 мая 2025Были на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей души человек! Спокойный,приятный в общении,с чувством юмора! Настоящий знаток своего края! Толтко ради знакомства с таким человеком рекомендуем выбрать эту экскурсию! А вообще понравилось все!
- ЕЕвгения7 марта 2025Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!
- ААлександр21 февраля 2025Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку и отличную экскурсию! Карен отличный рассказчик и человек! По всем организационным вопросам решение находилось быстро!
Однозначно рекомендую, нас было 4 человека, с комфортом разместились в машине!
- ЕЕлена25 октября 2024Все понравилось
- ООльга25 сентября 2024В сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на Кавказских Минеральных Водах, организовать обзорную
- ММихаил9 сентября 2024Большая благодарность Карену, за такую увлекательную, проработанную деталями экскурсию. Понравился, каждый момент в каждом городе. Историческими деталями, легендами, необычным фактам! Рекомендую 👍
- ЯЯна3 сентября 2024Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!
Карен – настоящий мастер своего дела: рассказчик
- ИИрина15 августа 2024Очень интересная экскурсия, а главное, что за один день можно посмотреть много достопримечательностей! С Кареном весь день прошел легко, интересно, вкусно (так как посоветовал хороший ресторан с местной кухней)))
- ЛЛеонид14 июля 2024Ездили всей семьёй (6 чел). Экскурсию проводил Аркадий. Организация на высшем уровне: забрал с места нашего проживания и привёз туда
- ССветлана26 июня 2024Добрый день! Отдыхали в Ессентуках, всего 4 дня. Хотелось объять не обьятное! Большое спасибо организаторам за программу « Золотое кольцо
- ООльга3 апреля 2024Экскурсия была потрясающей, Карен невероятный рассказчик, много знает не только исторических фактов, но и мифов, легенд и тостов) было очень интересно и увлекательно!
- ММария29 января 2024Здравствуйте! Были на замечательной экскурсии "5 городов за 1 день". Хочу поблагодарить Карена, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!!! Очень понравилось
- ООльга10 декабря 2023Приехали семьёй в Ессентуки не в первый раз. Думали, как организовать свой досуг. Выбрали экскурсию Золотое кольцо Кавказа и нисколько
