Мои заказы

Золотое кольцо Кавказа – экскурсии в Ессентуках

Найдено 5 экскурсий в категории «Золотое кольцо Кавказа» в Ессентуках, цены от 9000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 ноя в 08:30
18 ноя в 08:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
На машине
9 часов
-
10%
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
14 400 ₽16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие по знаковым местам Кавминвод
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Карен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки Кавказа и жизни МЮ Лермонтова. План экскурсии был скорректирован с учетом наших пожеланий.
    Очень рекомендую для ознакомления с регионом и его историей!
    Карен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки КавказаКарен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки КавказаКарен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки Кавказа
  • И
    Ирина
    22 октября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Отличная познавательная поездка. Карен великолепный рассказчик и экскурсовод, ни один вопрос не оставил без развернутого ответа. Очень душевно и всем
    читать дальше

    рекомендуем провести время с замечательным человеком, узнать и посмотреть много нового. Всё во время, четко и все наши пожелания были выполнены. Кухня кафе, которое он нам порекомендовал для обеда, вне всяких похвал. Спасибо ему огромное!!!

    Отличная познавательная поездка. Карен великолепный рассказчик и экскурсовод, ни один вопрос не оставил без развернутого ответаОтличная познавательная поездка. Карен великолепный рассказчик и экскурсовод, ни один вопрос не оставил без развернутого ответа
  • Н
    Наталья
    20 октября 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Карен чудесный рассказчик. Его истории завораживает. Одни веселят, другие пробирает до мурашек.
    Маршрут продуман, все чётко организовано.
    Но так же есть возможность
    читать дальше

    его изменить по вашему желанию.
    Отдельно хотелось бы отметь вкуснейшую хашлламу на обеде в кафе, куда нас привезли и интересный кофе на полдник.
    Всё очень понравилось. Рекомендую эту экскурсию от всей души!

  • А
    Анна
    14 июля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Прекрасная экскурсия! В комфортном темпе. С индивидуальным подходом. Все было очень интересно. также достаточно времени отведено для индивидуальных прогулок. Прекрасный обед в уютном кафе. Всем рекомендую!
  • Д
    Динара
    20 июня 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Большое спасибо Карену за такую интересную экскурсию. Вся экскурсия прошла замечательно, в весёлой обстановке. А как Карен рассказывает по пути
    читать дальше

    из города в город легенды, это просто великолепно! Мы слушали их затаив дыхание. Очень много нового и интересного узнали для себя про жизнь М. Ю. Лермонтова. Ещё раз благодарим за увлекательную экскурсию. Желаем всего самого наилучшего. И большой привет от нашей компании.

  • А
    Анна
    11 июня 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Уважаемые члены команды Трипстера!
    Огромная благодарность и низкий поклон вам за такого замечательного гида, как Карен. Экскурсия "Золотое кольцо Кавказа" оставила
    читать дальше

    неизгладимые впечатления. Рассказы и комментарии гида были крайне информативными и интересными, программа экскурсии насыщенной и увлекательной. Выбор локаций, которые мы посетили во время экскурсии, идеален. Особый респект Карену за рекомендацию кафе в Железноводске. Действительно, достойное место, мы получили огромное удовольствие, отобедав там. Общее впечатление от экскурсии - восторг! И в этом, конечно, большая заслуга гида! Еще раз выражаем благодарность всей вашей команде и желаем успехов!

  • О
    Ольга
    31 мая 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    От экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушали с удовольствием и решили
    читать дальше

    записать некоторое из услышанного, чтобы не забыть☺️), приятный человек, все чувствовали себя комфортно. Посетили много интересных и красивых мест, гуляли в нужном нам темпе и вкусно пообедали.
    Искренне благодарим Карена за прекрасный день!

    От экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушалиОт экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушалиОт экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушалиОт экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушалиОт экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушалиОт экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушалиОт экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушалиОт экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушали
  • Г
    Галина
    18 мая 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Были на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей души человек! Спокойный,приятный в общении,с чувством юмора! Настоящий знаток своего края! Толтко ради знакомства с таким человеком рекомендуем выбрать эту экскурсию! А вообще понравилось все!
    Были на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей душиБыли на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей душиБыли на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей душиБыли на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей душиБыли на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей душиБыли на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей душиБыли на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей душиБыли на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей душиБыли на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей души
  • Е
    Евгения
    7 марта 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!
    Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!
  • А
    Александр
    21 февраля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку и отличную экскурсию! Карен отличный рассказчик и человек! По всем организационным вопросам решение находилось быстро!
    Однозначно рекомендую, нас было 4 человека, с комфортом разместились в машине!
    Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку и отличную экскурсию! Карен отличный рассказчик и человек! По всем
  • Е
    Елена
    25 октября 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Все понравилось
  • О
    Ольга
    25 сентября 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    В сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на Кавказских Минеральных Водах, организовать обзорную
    читать дальше

    экскурсию по всем пяти городам за один день. Мы не пожалели, экскурсоводом был молодой человек Аркадий. Он оказался очень эрудированным и образованным. Грамотно организовал экскурсию, позаботился об обеде. Рассказал много интересных фактов и историй обо всех городах, шёл на встречу нашим пожеланиям. Очень благодарны и советуем не задумываться и выбирать эту экскурсию! Большое спасибо!!!

    В сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на КавказскихВ сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на КавказскихВ сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на КавказскихВ сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на КавказскихВ сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на КавказскихВ сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на КавказскихВ сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на КавказскихВ сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на Кавказских
  • М
    Михаил
    9 сентября 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Большая благодарность Карену, за такую увлекательную, проработанную деталями экскурсию. Понравился, каждый момент в каждом городе. Историческими деталями, легендами, необычным фактам! Рекомендую 👍
    Большая благодарность Карену, за такую увлекательную, проработанную деталями экскурсию. Понравился, каждый момент в каждом городе. Историческими
  • Я
    Яна
    3 сентября 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!

    Карен – настоящий мастер своего дела: рассказчик
    читать дальше

    от бога, обладающий глубокими знаниями истории и интереснейшими фактами из биографии Лермонтова. Время пролетело незаметно, настолько мы были увлечены его рассказом.

    Дочь до сих пор под впечатлением, а для меня особенным местом стали Медовые водопады - их красота просто завораживает!

    Однозначно рекомендуюэту экскурсию всем, кто хочет провести время не только приятно, но и с пользой! 👍

    Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!
  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Очень интересная экскурсия, а главное, что за один день можно посмотреть много достопримечательностей! С Кареном весь день прошел легко, интересно, вкусно (так как посоветовал хороший ресторан с местной кухней)))
  • Л
    Леонид
    14 июля 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Ездили всей семьёй (6 чел). Экскурсию проводил Аркадий. Организация на высшем уровне: забрал с места нашего проживания и привёз туда
    читать дальше

    же, маршрут продуманный. Во время переездов Аркадий сопровождает дорогу интересными рассказами, потом на месте даёт время прогуляться самим. Взрослым всё понравилось, дети порой канючили, но на то они и дети. Спасибо!

    Ездили всей семьёй (6 чел). Экскурсию проводил Аркадий. Организация на высшем уровне: забрал с места нашегоЕздили всей семьёй (6 чел). Экскурсию проводил Аркадий. Организация на высшем уровне: забрал с места нашегоЕздили всей семьёй (6 чел). Экскурсию проводил Аркадий. Организация на высшем уровне: забрал с места нашего
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Добрый день! Отдыхали в Ессентуках, всего 4 дня. Хотелось объять не обьятное! Большое спасибо организаторам за программу « Золотое кольцо
    читать дальше

    Кавказа»! Нашему гиду Карену, особая благодарность! Замечательный человек и грамотный экскурсовод! Было очень интересно и комфортно! Обязательно обратимся к нему еще раз и порекомендуем знакомым и друзьям

    Добрый день! Отдыхали в Ессентуках, всего 4 дня. Хотелось объять не обьятное! Большое спасибо организаторам за
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Экскурсия была потрясающей, Карен невероятный рассказчик, много знает не только исторических фактов, но и мифов, легенд и тостов) было очень интересно и увлекательно!
  • М
    Мария
    29 января 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Здравствуйте! Были на замечательной экскурсии "5 городов за 1 день". Хочу поблагодарить Карена, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!!! Очень понравилось
    читать дальше

    отличное знание исторических фактов, легенд, профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что Карен очень любит свой край и достойно занимает свое место. Если Вам пока не удалось побывать на его экскурсии, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!! Рекомендую!!!

  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Приехали семьёй в Ессентуки не в первый раз. Думали, как организовать свой досуг. Выбрали экскурсию Золотое кольцо Кавказа и нисколько
    читать дальше

    не пожалели. Организатор экскурсии Карен-это настоящая энциклопедия по истории Кавказа. Все прошло интересно, легко и на позитиве. Мы увидели все красоты пяти городов. Спасибо Карену за отлично проведенное время в общей компании!!!!! С удовольствием в следующий раз выберем ещё одну из Ваших экскурсий.

    Приехали семьёй в Ессентуки не в первый раз. Думали, как организовать свой досуг. Выбрали экскурсию Золотое

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Золотое кольцо Кавказа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
  2. Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
  3. Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
  4. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
  5. Путешествие по знаковым местам Кавминвод
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Плато Бермамыт
  6. Чегемские водопады
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Медовые водопады
  9. Долина Нарзанов
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в ноябре 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "Золотое кольцо Кавказа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 9000 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ессентуках на 2025 год по теме «Золотое кольцо Кавказа», 73 ⭐ отзыва, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь