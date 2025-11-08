О Ольга Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Карен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки Кавказа и жизни МЮ Лермонтова. План экскурсии был скорректирован с учетом наших пожеланий.

Очень рекомендую для ознакомления с регионом и его историей!

И Ирина Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) читать дальше рекомендуем провести время с замечательным человеком, узнать и посмотреть много нового. Всё во время, четко и все наши пожелания были выполнены. Кухня кафе, которое он нам порекомендовал для обеда, вне всяких похвал. Спасибо ему огромное!!! Отличная познавательная поездка. Карен великолепный рассказчик и экскурсовод, ни один вопрос не оставил без развернутого ответа. Очень душевно и всем

Н Наталья Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)

Маршрут продуман, все чётко организовано.

Но так же есть возможность читать дальше его изменить по вашему желанию.

Отдельно хотелось бы отметь вкуснейшую хашлламу на обеде в кафе, куда нас привезли и интересный кофе на полдник.

Всё очень понравилось. Рекомендую эту экскурсию от всей души! Карен чудесный рассказчик. Его истории завораживает. Одни веселят, другие пробирает до мурашек.Маршрут продуман, все чётко организовано.Но так же есть возможность

А Анна Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Прекрасная экскурсия! В комфортном темпе. С индивидуальным подходом. Все было очень интересно. также достаточно времени отведено для индивидуальных прогулок. Прекрасный обед в уютном кафе. Всем рекомендую!

Д Динара Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) читать дальше из города в город легенды, это просто великолепно! Мы слушали их затаив дыхание. Очень много нового и интересного узнали для себя про жизнь М. Ю. Лермонтова. Ещё раз благодарим за увлекательную экскурсию. Желаем всего самого наилучшего. И большой привет от нашей компании. Большое спасибо Карену за такую интересную экскурсию. Вся экскурсия прошла замечательно, в весёлой обстановке. А как Карен рассказывает по пути

А Анна Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)

Огромная благодарность и низкий поклон вам за такого замечательного гида, как Карен. Экскурсия "Золотое кольцо Кавказа" оставила читать дальше неизгладимые впечатления. Рассказы и комментарии гида были крайне информативными и интересными, программа экскурсии насыщенной и увлекательной. Выбор локаций, которые мы посетили во время экскурсии, идеален. Особый респект Карену за рекомендацию кафе в Железноводске. Действительно, достойное место, мы получили огромное удовольствие, отобедав там. Общее впечатление от экскурсии - восторг! И в этом, конечно, большая заслуга гида! Еще раз выражаем благодарность всей вашей команде и желаем успехов! Уважаемые члены команды Трипстера!Огромная благодарность и низкий поклон вам за такого замечательного гида, как Карен. Экскурсия "Золотое кольцо Кавказа" оставила

О Ольга Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) читать дальше записать некоторое из услышанного, чтобы не забыть☺️), приятный человек, все чувствовали себя комфортно. Посетили много интересных и красивых мест, гуляли в нужном нам темпе и вкусно пообедали.

Искренне благодарим Карена за прекрасный день! От экскурсии по золотому кольцу Кавказа все остались в восторге! Карен прекрасный рассказчик (даже дети слушали с удовольствием и решили

Г Галина Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Были на экскурсии по золотому кольцу Кавказа! Семь женщин! Все влюбились в Карена! Это добрейшей души человек! Спокойный,приятный в общении,с чувством юмора! Настоящий знаток своего края! Толтко ради знакомства с таким человеком рекомендуем выбрать эту экскурсию! А вообще понравилось все!

Е Евгения Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!

А Александр Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку и отличную экскурсию! Карен отличный рассказчик и человек! По всем организационным вопросам решение находилось быстро!

Однозначно рекомендую, нас было 4 человека, с комфортом разместились в машине!

Е Елена Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Все понравилось

О Ольга Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) читать дальше экскурсию по всем пяти городам за один день. Мы не пожалели, экскурсоводом был молодой человек Аркадий. Он оказался очень эрудированным и образованным. Грамотно организовал экскурсию, позаботился об обеде. Рассказал много интересных фактов и историй обо всех городах, шёл на встречу нашим пожеланиям. Очень благодарны и советуем не задумываться и выбирать эту экскурсию! Большое спасибо!!! В сентябре мы отдыхали в Ессентуках и решили для своей подруги, которая была впервые на Кавказских Минеральных Водах, организовать обзорную

М Михаил Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Большая благодарность Карену, за такую увлекательную, проработанную деталями экскурсию. Понравился, каждый момент в каждом городе. Историческими деталями, легендами, необычным фактам! Рекомендую 👍

Я Яна Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)



Карен – настоящий мастер своего дела: рассказчик читать дальше от бога, обладающий глубокими знаниями истории и интереснейшими фактами из биографии Лермонтова. Время пролетело незаметно, настолько мы были увлечены его рассказом.



Дочь до сих пор под впечатлением, а для меня особенным местом стали Медовые водопады - их красота просто завораживает!



Однозначно рекомендуюэту экскурсию всем, кто хочет провести время не только приятно, но и с пользой! 👍 Недавно мы с дочерью посетили экскурсию, которую проводил Карен, и остались в полном восторге!Карен – настоящий мастер своего дела: рассказчик

И Ирина Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Очень интересная экскурсия, а главное, что за один день можно посмотреть много достопримечательностей! С Кареном весь день прошел легко, интересно, вкусно (так как посоветовал хороший ресторан с местной кухней)))

Л Леонид Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) читать дальше же, маршрут продуманный. Во время переездов Аркадий сопровождает дорогу интересными рассказами, потом на месте даёт время прогуляться самим. Взрослым всё понравилось, дети порой канючили, но на то они и дети. Спасибо! Ездили всей семьёй (6 чел). Экскурсию проводил Аркадий. Организация на высшем уровне: забрал с места нашего проживания и привёз туда

С Светлана Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) читать дальше Кавказа»! Нашему гиду Карену, особая благодарность! Замечательный человек и грамотный экскурсовод! Было очень интересно и комфортно! Обязательно обратимся к нему еще раз и порекомендуем знакомым и друзьям Добрый день! Отдыхали в Ессентуках, всего 4 дня. Хотелось объять не обьятное! Большое спасибо организаторам за программу « Золотое кольцо

О Ольга Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) Экскурсия была потрясающей, Карен невероятный рассказчик, много знает не только исторических фактов, но и мифов, легенд и тостов) было очень интересно и увлекательно!

М Мария Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков) читать дальше отличное знание исторических фактов, легенд, профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что Карен очень любит свой край и достойно занимает свое место. Если Вам пока не удалось побывать на его экскурсии, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!! Рекомендую!!! Здравствуйте! Были на замечательной экскурсии "5 городов за 1 день". Хочу поблагодарить Карена, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!!! Очень понравилось