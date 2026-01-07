Мы отправимся в путешествие по Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан, и дойдем до самой высокой точки России и Европы.
Наша программа настолько разнообразна и насыщена, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день! Мы попьем целебной минеральной воды прямо из источника, отведаем кавказские традиционные блюда, побываем на удивительном озере и полюбуемся на сердце Кавказа — Эльбрус.
Наша программа настолько разнообразна и насыщена, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день! Мы попьем целебной минеральной воды прямо из источника, отведаем кавказские традиционные блюда, побываем на удивительном озере и полюбуемся на сердце Кавказа — Эльбрус.
Описание экскурсииНеобязательно быть профессиональным экстремалом, чтобы открыть для себя настоящую красоту горного Кавказа. С нашим маршрутом и опытным гидом вы совершите максимально комфортное и увлекательное путешествие к высочайшей точке России и Европы — горе Эльбрус. Присоединяйтесь! Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз. Поднимемся по канатной дороге на высоту птичьего полета, отведаем сытный обед по-кавказски, а на поляне нарзанов восстановим силы «богатырским напитком» прямо из источника. Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вариант и отправляйтесь в путешествие! Описание маршрута: Баксанское ущелье Мы заберем вас от вашего адреса и отправимся к живописному и самому популярному в Кабардино-Балкарии ущелью — Баксанскому. По дороге к нему наш гид познакомит вас с местными легендами и историей края. Баксанское ущелье ведет к подножию Эльбруса, так что до самой поляны Азау, где находится первая станция канатной дороги, оно будет сопровождать нас своими впечатляющими пейзажами. Особенность этого маршрута в многообразии ландшафтов и гор, которые на протяжении всего пути будто соревнуются друг с другом по красоте. Город Тырныауз По пути мы заедем в самый высокогорный город России — Тырныауз. Он расположился на берегах реки Баксан, от которой и название ущелья. В прошлом крупнейший индустриальный центр Приэльбрусья и Кабардино-Балкарии, сегодня Тырныауз — пустынный горный городок. Наш гид поведает вам историю о его интересной и непростой судьбе. Терскол и поляна Азау И вот мы уже у подножия красавца Эльбруса! Поселок Терскол — популярное место, где останавливаются туристы перед восхождением на самую высокую гору Европы. От поляны Азау начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3850 метров над уровнем моря. Вам откроются панорамы высокогорья, от которых захватывает дух. Даже летом люди здесь катаются на лыжах, потому что круглый год лежит снег. При желании и подходящей погоде вы сможете на ратраке или снегоходе забраться еще выше — до 5100 метров и получить непередаваемое чувство от головокружительных видов. Поляна нарзанов Спустившись с горы, мы остановимся на поляне нарзанов. Поляна, изобилующая ключами этого целебного напитка, расположилась вблизи поселка Терскол. Нарзан от кабардино-черкесского слова «нартсанэ» переводится как «напиток нартов» или «напиток богатырей» и, по преданиям, мог лечить раны и укреплять силы воинам. Считается, что именно свежий нарзан особенно полезен, и у вас будет уникальная возможность попробовать богатырский напиток прямо из источника. Озеро Гижгит Завершим нашу поездку путешествием к Былымскому озеру или озеру Гижгит. Несмотря на то, что это искусственный водоем, он поражает своей красотой благодаря необычному бирюзовому цвету воды. Красочности добавляют горные склоны, окружившие озеро: скалистые и обрывистые или холмистые и бархатисто-зеленые. Отсюда вы точно сможете увезти несколько волшебных фотографий. Важная информация • Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.
- Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник.
- Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.
- Продолжительность поездки — 12 -14 часов • С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, где подают кавказские блюда • Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.
- Рекомендуем соблюдать дресс-код в республиках Кавказа - мужчинам и женщинам не одевать майки с открытыми рукавами и шорты • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой. Для мини-групп • Экскурсия проходит в мини-группе до 6-8 человек • Удобный формат: компания единомышленников в туре разделят ваши эмоции. Для индивидуального тура • В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении • Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др.
Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Баксанское ущелье
- 🔹Город Тырныауз
- 🔹Терскол и поляна Азау
- 🔹Поляна нарзанов
- 🔹Озеро Гижгит
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу (по желанию):/n взрослый - 2900 руб. /чел. /n детский (6-13 лет включительно) - 1600 руб. /чел.
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также рекомендуем взять с собой небольшой перекус и питьевую воду
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Побывали на экскурсии, все очень понравилось.
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В
Великолепная экскурсия, не смотря на то, что не удалось попасть на Эльбрус (не работали подъёмники по причине отключения электричества) мы остались в восторге! Поднялись на г. Чегет, посетили много интересных
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Н
Ездила на экскурсию с Алексеем. Прекрасный водиткль и гид, рассказывал интересные вещи, развлекал всю дорогу, показал кафе с местной кухней. Никуда не торопил, успели сделать памятные фото везде, где хотели. Эльбрус прекрасен, хотя самая высокая канатка на Гарабаши была закрыта. Рекомендую этот тур, на джипе намного лучше, чем на автобусе
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Н
Ездила на экскурсию с Алексеем. Прекрасный водиткль и гид, рассказывал интересные вещи, развлекал всю дорогу, показал кафе с местной кухней. Никуда не торопил, успели сделать памятные фото везде, где хотели. Эльбрус прекрасен, хотя самая высокая канатка на Гарабаши была закрыта. Рекомендую этот тур, на джипе намного лучше, чем на автобусе
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Л
Комфортный формат поездки в мини-группе. Ездили с гидом Павлом, очень понравилась экскурсия с ним, интересно рассказывает, аккуратно водит. Посмотрели шикарнейшие красоты Приэльбрусья, поднялись на Эльбрус, посмотрели на красивейшее озеро. Времени на всё предостаточно! Однозначно рекомендую посетить эти места 😍
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И
Замечательная экскурсия! Капризный Эльбрус даже не надолго показался нам. Водитель-гид Георгий супер! Вождение аккуратное, машина чистая, делал остановки в красивейших местах. Впечатлений море, точнее горы😁. Рекомендую всем посетить экскурсию на Эльбрус. Незабываемые впечатления!
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