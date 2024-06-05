Экскурсии к водопаду Каракая-Су

Найдено 8 экскурсий в категории «Каракая-Су» в Ессентуках, цены от 3 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за человека
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 5 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3100029 450 за всё до 4 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
    читать дальше

    минеральных ванн(если не жалко, так как нарезанные ванны там с железом). Организаторы отличные, все во время, никто никого не торопил, Сергей отличный водитель и рассказчик, все показал, проводил. Группы не большие, транспорт удобный и проходимый.

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
    Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Путешествие прошло отлично! Очень интересный и живописный маршрут! Экскурсовод грамотный, интересно и легко даёт информацию, остановки на красивейших смотровых площадках с завораживающим видом на прекрасный Эльбрус! Однозначно рекомендую к посещению! Шаво желаем успехов и много хороших туристов!))
  • Н
    Никита
    21 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса. П. с. приготовьте наличку,
    читать дальше

    оплаты картой нет почти нигде, а собирают по 50-100 рублей почти везде, (в туалет 20-50, на обзорную площадку 50, + экосбор по 100 рублей) и да хоть и смешно об этом говорить, но в горах еда будет стоить как в горах, а не как в ближайшей столовой.

    Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам ЭльбрусаВеликолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса
  • В
    Владислав
    12 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За время путешествия мы остановились
    читать дальше

    на обзорках с отличным видом, посмотрели водопады, покормили сусликов, а также попили воды из источников. Единственное, нам не удалось увидеть пик Эльбруса из-за непогоды, но это никак не повлияло на общие впечатления.

    Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За
  • Э
    Элеонора
    6 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Экскурсия в Джилы-су была просто бесподобной! Заранее договорились о встрече и удобных для всех времени начала путешествия. Утром выехали на
    читать дальше

    экскурсию, предварительно обсудив маршрут, в том числе наши персональные пожелания. Шаво на каждой локации останавливался рассказывал легенды (как же без них). Захватывающие виды на горы,ущелья; немного не повезло увидеть Эльбрус. Он от нас скрылся за "заморской" песчаной бурей. Зато погода позволила искупаться в источнике, и "навестить Зиму" (в горах был снег). Поездкой остались очень довольны,прекрасные впечатления и фотографии на память. Спасибо Шаво за поездку в Джилы-Су.

  • P
    Pavel
    5 июня 2023
    Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
    Всё было замечательно. Гиду огромное спасибо.
  • О
    Олеся
    1 ноября 2022
    Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия!! Виктор прекрасный гид, хорошая машина. Знает огромное количество красивых мест, видовых площадок и мест, где можно полазить по горам даже без особой подготовки. Мы остались в восторге от всех мест Кавказа и особенно Эльбруса! Рекомендуем!
    Отличная экскурсия!! Виктор прекрасный гид, хорошая машина. Знает огромное количество красивых мест, видовых площадок и местОтличная экскурсия!! Виктор прекрасный гид, хорошая машина. Знает огромное количество красивых мест, видовых площадок и местОтличная экскурсия!! Виктор прекрасный гид, хорошая машина. Знает огромное количество красивых мест, видовых площадок и местОтличная экскурсия!! Виктор прекрасный гид, хорошая машина. Знает огромное количество красивых мест, видовых площадок и местОтличная экскурсия!! Виктор прекрасный гид, хорошая машина. Знает огромное количество красивых мест, видовых площадок и местОтличная экскурсия!! Виктор прекрасный гид, хорошая машина. Знает огромное количество красивых мест, видовых площадок и мест
  • О
    Ольга
    14 октября 2022
    Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
    День обещал был интересным. Мы были вдохновлены предстоящей поездкой на Джилы - Су. Водитель- экскурсовод Сергей встретил нас на вокзале. После
    читать дальше

    короткого знакомства мы поняли, что жизнь наша в безопасности: профессиональный альпинист, уверенный водитель, путешественник с большим стажем, увлеченный экскурсовод провез нас по самым интересным, красивым, уникальным, но порой труднодоступным, местам. Мы вернулись с яркими впечатлениями о поездке, хорошим настроением, сытые, с подарками от местных жителей! Еще долго будем вспоминать это удивительно красивое путешествие! Спасибо, Сергей! Творческого вдохновения, дальнейших открытий и реализации всех планов!

  • O
    Olesia
    4 октября 2022
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Лучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии и мощи. Смотровая - однозначно
    читать дальше

    топ. Само место Джилы Су видами не сильно потрясает (особенно если вы уже были в горах), но дорога к нему щекочет нервы и переварит даже самый плотный завтрак:) На маршруте есть места и полюбоваться, и вкусно поесть. И вообще успевайте вертеть головой - пейзжи кайф. УАЗ Патриот - комфортная машина, никаких претензий. В целом, это хорошее однодневное путешествие, всем гостям Кавказа рекомендовала бы. Главное - чтобы повезло, как нам, с погодой, тогда - впечатления навсегда.

    Лучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии иЛучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии иЛучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии иЛучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии иЛучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии и

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Каракая-Су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
  2. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
  3. Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
  4. Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
  5. Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Каракая-Су" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 800 до 29 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Ессентуках на 2024 год по теме «Каракая-Су», 66 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам