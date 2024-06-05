1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3100029 450₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ООльга28 мая 2024Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
- ААлександр21 мая 2024Путешествие прошло отлично! Очень интересный и живописный маршрут! Экскурсовод грамотный, интересно и легко даёт информацию, остановки на красивейших смотровых площадках с завораживающим видом на прекрасный Эльбрус! Однозначно рекомендую к посещению! Шаво желаем успехов и много хороших туристов!))
- ННикита21 мая 2024Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса. П. с. приготовьте наличку,
- ВВладислав12 мая 2024Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За время путешествия мы остановились
- ЭЭлеонора6 мая 2024Экскурсия в Джилы-су была просто бесподобной! Заранее договорились о встрече и удобных для всех времени начала путешествия. Утром выехали на
- PPavel5 июня 2023Всё было замечательно. Гиду огромное спасибо.
- ООлеся1 ноября 2022Отличная экскурсия!! Виктор прекрасный гид, хорошая машина. Знает огромное количество красивых мест, видовых площадок и мест, где можно полазить по горам даже без особой подготовки. Мы остались в восторге от всех мест Кавказа и особенно Эльбруса! Рекомендуем!
- ООльга14 октября 2022День обещал был интересным. Мы были вдохновлены предстоящей поездкой на Джилы - Су. Водитель- экскурсовод Сергей встретил нас на вокзале. После
- OOlesia4 октября 2022Лучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии и мощи. Смотровая - однозначно
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Каракая-Су»
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