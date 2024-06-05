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экскурсию, предварительно обсудив маршрут, в том числе наши персональные пожелания. Шаво на каждой локации останавливался рассказывал легенды (как же без них). Захватывающие виды на горы,ущелья; немного не повезло увидеть Эльбрус. Он от нас скрылся за "заморской" песчаной бурей. Зато погода позволила искупаться в источнике, и "навестить Зиму" (в горах был снег). Поездкой остались очень довольны,прекрасные впечатления и фотографии на память. Спасибо Шаво за поездку в Джилы-Су.