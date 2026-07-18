Соберите свой идеальный джип-тур по Геленджику, самостоятельно выбирая маршрут вместе с гидом. Останавливайтесь где хотите, включайте свою музыку, путешествуя на комфортном внедорожнике. Вы можете увидеть дольмены, водопады, заглянуть на смотровые площадки, в парки и даже на пивоварню. Никаких стандартных туров и душных УАЗов — только ваш личный маршрут и полная свобода впечатлений.
Описание экскурсииВаш собственный конструктор приключений Большинство джип-туров в Геленджике работают по одному сценарию: шумная группа незнакомых людей, трясучий УАЗ без кондиционера и маршрут, который расписан по минутам. Мы предлагаем принципиально иной формат — авторский тур на внедорожниках премиум-класса. Здесь не будет случайных попутчиков, духоты и шаблонных остановок. Только вы, гид и полная свобода передвижения. Как устроена экскурсия-конструктор Вы не просто покупаете билет — вы собираете маршрут своей мечты прямо на месте. Вместе с гидом вы решаете, куда направиться: к водопадам, древним дольменам или на смотровые площадки. Остановки разрешены в любой понравившейся точке, а музыку в салоне выбираете вы сами. Куда можно отправиться Ваш маршрут может включать самые живописные локации Геленджика и его окрестностей: загадочные дольмены на реках Жан и Пшаде, Грозовые ворота, горные реки с водопадами, реликтовый южный лес и смотровые площадки с головокружительными видами. При желании гид завезёт вас в парк «Дивномедье», к роднику «Наташа», на местную пивоварню с дегустацией или к старинной церкви. Вы сами решаете, что посмотреть сегодня — гид лишь подскажет, как сделать путешествие максимально ярким. Важная информация: За каждый дополнительный час поездки (свыше 5 часов) — доплата 3 000 руб.
Ежедневно в 8:00 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грозовые ворота
- Дольмены на Жане
- Дольмены в Пшаде
- Парк «Дивномедье»
- Горы и южный лес
- Пивоварня (с дегустацией)
- Родник «Наташа» и другое
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительное время
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- За каждый дополнительный час поездки (свыше 5 часов) - доплата 3 000 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Понравилась свобода передвижения и возможность выбирать. Нам хотелось и водопады, и дольмены, и немного вина — гид всё совместил. Машина вместительная, кондиционер спас в жару. Отличный день, спасибо.
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Ю
Сначала переживала, что будет трясти, но машина оказалась комфортной. Гид опытный, водил аккуратно. Мы выбрали маршрут к Грозовым воротам и роднику «Наташа». Вода в роднике очень вкусная. Время пролетело незаметно. Рекомендую.
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М
Взял тур для семьи, все остались довольны. Гид учёл, что у нас маленький ребёнок, выбрал маршрут без сложных участков. Дольмены на Жане посмотрели, водопады увидели. В машине кондиционер работал, ребёнок не перегрелся. Спасибо.
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Т
Очень удобно, что не надо было никуда подстраиваться. Ехали по своему маршруту, останавливались, когда хотели. Гид предлагал интересные варианты, но не настаивал. Парк «Дивномедье» и водопады запомнились больше всего. Довольна полностью.
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А
Гид вёл машину уверенно, по бездорожью проехали без проблем. Показывал места, о которых мы не знали. Заехали на пивоварню по нашей просьбе — дегустация понравилась. Формат конструктора — лучший для тех, кто не любит шаблоны.
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Н
Не хотелось стандартного тура с толпой, поэтому выбрала этот вариант. Правильно сделала. Выехали, когда было удобно, ехали, где хотели. Гид подсказывал, но не давил. Успели и дольмены посмотреть, и на смотровую подняться. Всё прошло легко.
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