Маршрут вы определите сами, по согласованию с гидом. Мы обязательно подскажем вам, что выбрать и как построить интересный маршрут только по самым ярким и интересным местам! Остановки в любом месте, музыку тоже выбираете вы.
Базовая стоимость тура ограничена только временем — 5 часов стандартный тайминг. Все остальные доп. услуги уже включены в стоимость: три дегустации вина, пива, мёда и посещение банного SPA–комплекса. Мы ценим ваше право выбора и при желание вы сможете дополнительно увеличить время экскурсии.
🚩 Начало: Заберем с любого адреса в пределах курорта.
🏁 Место завершения: Вернем обратно к отелю
Что входит
Трансфер от и до отеля
Экскурсионное сопровождение гидом
Дегустации, баня.
Что не входит
Дополнительное время каждый час свыше 5 часов — 3000 руб.
Время проведения: Ежедневно с 07:00 до 23:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.