Авторский джип-тур по достопримечательностям Геленджика

Авторский джип–тур по достопримечательностям Геленджика.

В нашем автопарке вам предложат на выбор: Toyota Land Cruiser, Mercedes G-Class (Гелендваген), Toyota Tundra.

Джиппинг, который предлагаем вам мы, выгодно отличается от классического джиппинга в Геленджике.

Во-первых, обычный сборный тур состоит из разношёрстных, незнакомых друг с другом людей, во-вторых, тур проходит на автомобилях марки УАЗ, без кондиционера, ну и маршруты слишком стандартизированы и без отклонений.

Вы будете вынуждены останавливаться там где это предусмотрено программой и ждать пока все сделают нужные им фото.

Мы же предлагаем вам нечто совсем другое!
Авторский джип-тур
Авторский джип-тур
Авторский джип-тур
Авторский джип-тур
Авторский джип-тур

Что вы увидите 🤩

  • Грозовые ворота
  • Дольмены на Жане
  • Дольмены в Пшаде
  • Водопады и горные реки
  • Смотровые видовые площадки
  • Парк Дивномедье
  • Горы и южный лес
  • Дегустации на Пивоварне
  • Родник Наташа и Церковь
  • и другие интересные места

Что вас ожидает:

  • Маршрут вы определите сами, по согласованию с гидом. Мы обязательно подскажем вам, что выбрать и как построить интересный маршрут только по самым ярким и интересным местам! Остановки в любом месте, музыку тоже выбираете вы.
  • Базовая стоимость тура ограничена только временем — 5 часов стандартный тайминг. Все остальные доп. услуги уже включены в стоимость: три дегустации вина, пива, мёда и посещение банного SPA–комплекса. Мы ценим ваше право выбора и при желание вы сможете дополнительно увеличить время экскурсии.
🚩 Начало: Заберем с любого адреса в пределах курорта.
🏁 Место завершения: Вернем обратно к отелю
 Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Экскурсионное сопровождение гидом
  • Дегустации, баня.
 Что не входит
  • Дополнительное время каждый час свыше 5 часов — 3000 руб.
Время проведения: Ежедневно с 07:00 до 23:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Руслан Б.
Руслан Б.
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