Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Соберите свой идеальный джип-тур по Геленджику, самостоятельно выбирая маршрут вместе с гидом. Останавливайтесь где хотите, включайте свою музыку, путешествуя на комфортном внедорожнике. Вы можете увидеть дольмены, водопады, заглянуть на смотровые площадки, в парки и даже на пивоварню. Никаких стандартных туров и душных УАЗов — только ваш личный маршрут и полная свобода впечатлений. 4.8 14 отзывов

Руслан Ваш гид в Геленджике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 14 отзывов 5 часов 1-6 человек Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Ваш собственный конструктор приключений Большинство джип-туров в Геленджике работают по одному сценарию: шумная группа незнакомых людей, трясучий УАЗ без кондиционера и маршрут, который расписан по минутам. Мы предлагаем принципиально иной формат — авторский тур на внедорожниках премиум-класса. Здесь не будет случайных попутчиков, духоты и шаблонных остановок. Только вы, гид и полная свобода передвижения. Как устроена экскурсия-конструктор Вы не просто покупаете билет — вы собираете маршрут своей мечты прямо на месте. Вместе с гидом вы решаете, куда направиться: к водопадам, древним дольменам или на смотровые площадки. Остановки разрешены в любой понравившейся точке, а музыку в салоне выбираете вы сами. Куда можно отправиться Ваш маршрут может включать самые живописные локации Геленджика и его окрестностей: загадочные дольмены на реках Жан и Пшаде, Грозовые ворота, горные реки с водопадами, реликтовый южный лес и смотровые площадки с головокружительными видами. При желании гид завезёт вас в парк «Дивномедье», к роднику «Наташа», на местную пивоварню с дегустацией или к старинной церкви. Вы сами решаете, что посмотреть сегодня — гид лишь подскажет, как сделать путешествие максимально ярким. Важная информация: За каждый дополнительный час поездки (свыше 5 часов) — доплата 3 000 руб.

Ежедневно в 8:00 и 13:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Грозовые ворота

Дольмены на Жане

Дольмены в Пшаде

Парк «Дивномедье»

Горы и южный лес

Пивоварня (с дегустацией)

Родник «Наташа» и другое Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Дополнительное время

Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 8:00 и 13:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация За каждый дополнительный час поездки (свыше 5 часов) - доплата 3 000 руб Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.