Авторский джип–тур по достопримечательностям Геленджика.



В нашем автопарке вам предложат на выбор: Toyota Land Cruiser, Mercedes G-Class (Гелендваген), Toyota Tundra.



Джиппинг, который предлагаем вам мы, выгодно отличается от классического джиппинга в Геленджике.



Во-первых, обычный сборный тур состоит из разношёрстных, незнакомых друг с другом людей, во-вторых, тур проходит на автомобилях марки УАЗ, без кондиционера, ну и маршруты слишком стандартизированы и без отклонений.



Вы будете вынуждены останавливаться там где это предусмотрено программой и ждать пока все сделают нужные им фото.



Мы же предлагаем вам нечто совсем другое!