Евгений — Организатор в Геленджике

Провёл экскурсии для 272 туристов

читать дальше уголках Краснодарского края, а теперь каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места. Мы протестировали на себе и отобрали только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, — чтобы вы не тратили время зря. Получите незабываемые впечатления и возвращайтесь сюда снова и снова!

Привет! Меня зовут Женя. Моя цель — вывести ваш отдых на новый уровень и погрузить в мир путешествий и развлечений. За 7 лет с командой единомышленников я побывал во всех