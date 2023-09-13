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за рулем можно катать и мужчине, и девушке. Меняться стоит и ради того, чтоб оба могли полюбоваться открывающимися видами - они шикарны, такое нельзя пропустить) 3. Грязь с горных дорог, которой будет покрыто ваше тело исключительно лечебная)) Смыть ее тоже будет возможность) 4. Водичка в горном озере - парное молоко. Там же есть ребята, которые сдают сап-борды, можно договориться и покатать еще и на сапах, если времени хватит. 5. Экипировка - шлем и очки. В принципе, достаточно, но сухими и чистыми вы точно не будете. Кроссовки вам так же не помогут, лучше брать другую обувь типа сандалии и следить за тем, чтоб в ногу случайно не прилетел камень от других квадроциклов (соблюдаем дистанцию, короче) 6. Последний заезд планируйте с 18ч, тк в 19ч уже старт катания, а до места отправления нужно еще добраться. Всей команде желаем успехов и процветания! Рекомендуем вас друзьям)