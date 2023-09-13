Джип-туры на квадроциклах

Найдено 4 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Геленджике, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах - к озеру Церковное
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с квадроциклом»
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за человека
Экстрим-тур на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управляться с квадроциклом»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
На квадроциклах - к месту падения метеорита
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
1 отзыв
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
«Перед поездкой наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управлять квадроциклом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500 за человека
К скале Парус - на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
«Обратите внимание, стоимость указана за единицу техники, то есть за один квадроцикл, на котором может поехать как один, так и двое путешественников»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    13 сентября 2023
    На квадроциклах - к озеру Церковное
    Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
    Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
  • Н
    Никита
    5 июня 2023
    На квадроциклах - к месту падения метеорита
    Крутая прогулка по красивым местам. Большое спасибо инструктору Илье за сопровождение! И организатору за оперативность.
  • Л
    Лариса
    3 августа 2022
    На квадроциклах - к озеру Церковное
    Брали экскурсию на 1,5 часа, вполне хватило прокатиться, получить море положительных эмоций, полюбоваться природой, искупаться в озере. Инструкторы всё понятно
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    обьяснили, показали,сопровождали во время всего путешествия. Сделали прекрасные фото. Нам с мужем очень понравилось. Рекомендую, в том числе и возрастной категории 50+.

  • Е
    Елена
    26 июля 2022
    Экстрим-тур на квадроциклах
    1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо) 2. Маршрут разнообразен по сложности - на разных отрезках маршрута
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    за рулем можно катать и мужчине, и девушке. Меняться стоит и ради того, чтоб оба могли полюбоваться открывающимися видами - они шикарны, такое нельзя пропустить) 3. Грязь с горных дорог, которой будет покрыто ваше тело исключительно лечебная)) Смыть ее тоже будет возможность) 4. Водичка в горном озере - парное молоко. Там же есть ребята, которые сдают сап-борды, можно договориться и покатать еще и на сапах, если времени хватит. 5. Экипировка - шлем и очки. В принципе, достаточно, но сухими и чистыми вы точно не будете. Кроссовки вам так же не помогут, лучше брать другую обувь типа сандалии и следить за тем, чтоб в ногу случайно не прилетел камень от других квадроциклов (соблюдаем дистанцию, короче) 6. Последний заезд планируйте с 18ч, тк в 19ч уже старт катания, а до места отправления нужно еще добраться. Всей команде желаем успехов и процветания! Рекомендуем вас друзьям)

    1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо)1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо)
  • Е
    Евгений
    21 июля 2022
    Экскурсия на квадроциклах к озеру
    В целом всё хорошо, но квадроциклы уже немного уставшие, ехать приходится колонной, особо не разгонишься, маршрут тоже не особо живописный:
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    то, что в описании называется озером - это обычный пруд, но зато на маршруте есть интересные спуски, подъемы, грязь, лужи, это прикольно

  • Д
    Денис
    9 июля 2022
    На квадроциклах - к озеру Церковное
    Мне всё понравилось! Маршрут интересный. Думал что будет мало времени на катания, но оказалось в самый раз. Особенно интересно было разгоняться и по ручьям гонять)
  • М
    Максим
    21 сентября 2021
    Экстрим-тур на квадроциклах
    Отличная экскурсия! Все чётко. Доставка туда и обратно. Маршрут поездки очень интересный!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На квадроциклах»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "На квадроциклах" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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