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По популярности
Групповая
1.5 часа
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с квадроциклом»
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управляться с квадроциклом»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
«Перед поездкой наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управлять квадроциклом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
«Обратите внимание, стоимость указана за единицу техники, то есть за один квадроцикл, на котором может поехать как один, так и двое путешественников»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита13 сентября 2023Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
- ННикита5 июня 2023Крутая прогулка по красивым местам. Большое спасибо инструктору Илье за сопровождение! И организатору за оперативность.
- ЛЛариса3 августа 2022Брали экскурсию на 1,5 часа, вполне хватило прокатиться, получить море положительных эмоций, полюбоваться природой, искупаться в озере. Инструкторы всё понятно
- ЕЕлена26 июля 20221. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо) 2. Маршрут разнообразен по сложности - на разных отрезках маршрута
- ЕЕвгений21 июля 2022Экскурсия на квадроциклах к озеруВ целом всё хорошо, но квадроциклы уже немного уставшие, ехать приходится колонной, особо не разгонишься, маршрут тоже не особо живописный:
- ДДенис9 июля 2022Мне всё понравилось! Маршрут интересный. Думал что будет мало времени на катания, но оказалось в самый раз. Особенно интересно было разгоняться и по ручьям гонять)
- ММаксим21 сентября 2021Отличная экскурсия! Все чётко. Доставка туда и обратно. Маршрут поездки очень интересный!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На квадроциклах»
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