Приглашаю вас в путешествие по самым эффектным природным локациям Геленджика. Вас ждут панорамные виды Голубой бездны, открыточная скала Парус, водопад Жане и древний дольмен. Поездка проходит на открытом автомобиле Toyota Land Cruiser Cabrio, а по пути можно сделать остановку для купания или отдыха в кафе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Голубая бездна. Побываем в сосновом бору с реликтовыми пицундскими соснами, который раскинулся над отвесными скалами. Здесь вы насладитесь панорамными видами, морским воздухом и ароматом хвои.

Скала Парус. Увидим один из главных природных символов Геленджика — 30-метровую скалу, возвышающуюся прямо из моря. Я расскажу, почему она получила такое название и чем привлекает путешественников уже не одно столетие.

Водопад Жане. Сделаем остановку у живописного водопада. В тёплое время года здесь можно искупаться, отдохнуть и сделать красивые фотографии.

Аква-деревня. Удивительное место по своей красоте и единению с природой. Здесь вы можете посетить йодобромные ванны — это одна из самых популярных бальнеологических процедур. Или отведать кавказскую кухню и продегустировать мёд из горного разнотравья.

Дольмен Здоровья. Познакомлю вас с одним из древнейших памятников региона, возраст которого насчитывает несколько тысячелетий. Поговорим о назначении дольменов, версиях их происхождения и загадках, которые они до сих пор хранят.

По пути при желании можно заехать в кафе, а также сделать остановку для купания в море или горной реке.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser Cabrio. По запросу также доступны автомобили Haval и Tank, детали уточняйте в переписке

Все автомобили оснащены кондиционерами и находятся в отличном техническом состоянии

По желанию можно провести фотосессию на профессиональный фотоаппарат Canon

Эту экскурсию проведу именно я

Дополнительно оплачивается