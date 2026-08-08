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Голубая бездна, скала Парус, водопад Жане и дольмен Здоровья

Оказаться в самых живописных местах Геленджика
Приглашаю вас в путешествие по самым эффектным природным локациям Геленджика. Вас ждут панорамные виды Голубой бездны, открыточная скала Парус, водопад Жане и древний дольмен.

Поездка проходит на открытом автомобиле Toyota Land Cruiser Cabrio, а по пути можно сделать остановку для купания или отдыха в кафе.
Голубая бездна, скала Парус, водопад Жане и дольмен Здоровья
Голубая бездна, скала Парус, водопад Жане и дольмен Здоровья
Голубая бездна, скала Парус, водопад Жане и дольмен Здоровья

Описание экскурсии

Голубая бездна. Побываем в сосновом бору с реликтовыми пицундскими соснами, который раскинулся над отвесными скалами. Здесь вы насладитесь панорамными видами, морским воздухом и ароматом хвои.

Скала Парус. Увидим один из главных природных символов Геленджика — 30-метровую скалу, возвышающуюся прямо из моря. Я расскажу, почему она получила такое название и чем привлекает путешественников уже не одно столетие.

Водопад Жане. Сделаем остановку у живописного водопада. В тёплое время года здесь можно искупаться, отдохнуть и сделать красивые фотографии.

Аква-деревня. Удивительное место по своей красоте и единению с природой. Здесь вы можете посетить йодобромные ванны — это одна из самых популярных бальнеологических процедур. Или отведать кавказскую кухню и продегустировать мёд из горного разнотравья.

Дольмен Здоровья. Познакомлю вас с одним из древнейших памятников региона, возраст которого насчитывает несколько тысячелетий. Поговорим о назначении дольменов, версиях их происхождения и загадках, которые они до сих пор хранят.

По пути при желании можно заехать в кафе, а также сделать остановку для купания в море или горной реке.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser Cabrio. По запросу также доступны автомобили Haval и Tank, детали уточняйте в переписке
  • Все автомобили оснащены кондиционерами и находятся в отличном техническом состоянии
  • По желанию можно провести фотосессию на профессиональный фотоаппарат Canon
  • Эту экскурсию проведу именно я

Дополнительно оплачивается

  • Питание в кафе
  • Дегустации

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из удобного вам места в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 63 туристов
Всю сознательную жизнь мы прожили на черноморском побережье, поэтому нам есть что рассказать — от исторических фактов до легенд и мифов. Наша деятельность началась в 2023 году. В автопарке — Land Cruiser Cabrio, новый Haval, автобусы и UAZ Patriot. Все автомобили в исправном состоянии и надлежащем виде, оснащены кондиционерами. Главный упор делаем на качество проведения экскурсий, а не на количество.

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