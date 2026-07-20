Приглашаем вас на рыбалку на элегантной яхте «Морская фея» в сопровождении профессионального капитана. Выдадим вам современные снасти и наживку, подберём оптимальные места для клёва с учётом погоды и поделимся рыбацкими хитростями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Встретимся на причале и отправимся в спокойные воды поблизости, где вы сможете насладиться чистым морским воздухом, нежным рассветом и тихим шумом волн.

Наш экипаж обеспечит вас всем необходимым — от удочек до приманок, без лишних забот и хлопот.

Улов команда может приготовить прямо на борту или вы заберёте его с собой — по вашему желанию.

Организационные детали