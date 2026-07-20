Приглашаем вас на рыбалку на элегантной яхте «Морская фея» в сопровождении профессионального капитана.
Выдадим вам современные снасти и наживку, подберём оптимальные места для клёва с учётом погоды и поделимся рыбацкими хитростями.
Выдадим вам современные снасти и наживку, подберём оптимальные места для клёва с учётом погоды и поделимся рыбацкими хитростями.
Описание экскурсии
Встретимся на причале и отправимся в спокойные воды поблизости, где вы сможете насладиться чистым морским воздухом, нежным рассветом и тихим шумом волн.
Наш экипаж обеспечит вас всем необходимым — от удочек до приманок, без лишних забот и хлопот.
Улов команда может приготовить прямо на борту или вы заберёте его с собой — по вашему желанию.
Организационные детали
- Наше судно — уютная премиальная яхта с вместительным салоном, зоной отдыха и просторной палубой для ловли
- На борту — спасжилеты и все средства безопасности. Перед прогулкой — инструктаж
- В стоимость входит аренда полного набора снастей и аксессуаров под разные цели ловли — от спокойной романтики на воде до активной рыбалки
- С вами будем профессиональный капитан и команда
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном причале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 123 туристов
Я знаю про яхты всё. С 2017 года я занимаюсь организацией отдыха на яхтах. Мне посчастливилось поработать с разными яхтами в Сочи и в Таиланде, где я смогла повысить свой скилл
Входит в следующие категории Геленджика
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