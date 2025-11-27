читать дальше

автомобиле с парапланом объехал пол-России: Урал, Башкирию, Сибирь, Алтай, загадочную Тыву и великолепный Казахстан. Благодаря этому знаю места, о которых не пишут в путеводителях. Учился на архитектора, поэтому могу показать не просто красивые здания, а рассказать об их скрытых смыслах. Работал в рекламе, в том числе за рубежом, и этот опыт научил меня подавать информацию ярко и увлекательно. Давно живу в Геленджике, обожаю горы, море и активный отдых — сапбординг, вингфойлинг и прогулки по живописным тропам. Хотите увидеть настоящую красоту без туристических клише? Пишите — откроем этот мир вместе!