Мои заказы

Легенда и авангард: "Мысхако" и "Гай-Кодзор" (18+)

Путешествие в мир виноделия Краснодарского края: от традиций Мысхако до инноваций Гай-Кодзора. Оцените атмосферу и вкусы за один день
Индивидуальный трансфер в Геленджике предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и современность виноделия. Мысхако, старейшая винодельня России, удивит вас классическими винами и живописными видами.

Гай-Кодзор, напротив, представляет современный подход к виноделию с инновационными технологиями и прогрессивными вкусами.

Путешествие проходит в комфортной обстановке, позволяя насладиться природой и увлекательными беседами о вине. Это отличный способ провести день, открывая для себя богатство винодельческих традиций

5 причин купить этот трансфер

  • 🍇 Уникальные винодельни
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🌿 Прекрасные виды
  • 📜 Историческая атмосфера
  • 🥂 Дегустация вин
Легенда и авангард: "Мысхако" и "Гай-Кодзор" (18+)© Александр
Легенда и авангард: "Мысхако" и "Гай-Кодзор" (18+)© Александр
Легенда и авангард: "Мысхако" и "Гай-Кодзор" (18+)© Александр

Что можно увидеть

  • Мысхако
  • Гай-Кодзор

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

«Мысхако»

Старейшая винодельня России находится в живописном месте — на одноименном мысе. Вы погрузитесь в историю и попробуете классические вина.

«Гай-Кодзор»

Современная винодельня — воплощение духа времени в архитектуре и технологиях. Здесь вас ждёт дегустация прогрессивных вин нового поколения.

Примерный тайминг

  • Дорога до «Мысхако» — ~1 ч.
  • Путь между винодельнями — ~1,5 ч.
  • Обратная дорога от «Гай-Кодзора» до Геленджика — ~2 ч.
  • На каждой винодельне вы можете провести 1–1,5 ч.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Renault Sandero
  • Обратите внимание: экскурсии на винодельнях проводятся по предварительной записи

Экскурсии, дегустации и любые покупки на винодельнях оплачиваются вами дополнительно

  • «Мысхако»: 8 вин с закусками, 2000 ₽ за чел.
  • «Гай-Кодзор»: 4 вида вина, 700 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я — увлечённый исследователь, влюблённый в природу, архитектуру и приключения. Моя жизнь — это дорога, ветер и открытия, которыми я с радостью делюсь с теми, кто хочет увидеть мир по-новому. На
читать дальше

автомобиле с парапланом объехал пол-России: Урал, Башкирию, Сибирь, Алтай, загадочную Тыву и великолепный Казахстан. Благодаря этому знаю места, о которых не пишут в путеводителях. Учился на архитектора, поэтому могу показать не просто красивые здания, а рассказать об их скрытых смыслах. Работал в рекламе, в том числе за рубежом, и этот опыт научил меня подавать информацию ярко и увлекательно. Давно живу в Геленджике, обожаю горы, море и активный отдых — сапбординг, вингфойлинг и прогулки по живописным тропам. Хотите увидеть настоящую красоту без туристических клише? Пишите — откроем этот мир вместе!

Входит в следующие категории Геленджика

Похожие экскурсии из Геленджика

3 вершины, дольмен, крепость и водопад: путешествие на джипах из Геленджика
Джиппинг
На машине
4 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
3 вершины, дольмен, крепость и водопад
Погрузитесь в атмосферу приключений на джипах! Исследуйте вершины, дольмены и водопады в окрестностях Геленджика. Уникальные виды и легенды ждут вас
Начало: От вашего адреса
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
2700 ₽ за человека
Трансфер из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
На машине
6 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:00
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Геленджике