Индивидуальный трансфер в Геленджике предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и современность виноделия. Мысхако, старейшая винодельня России, удивит вас классическими винами и живописными видами.
Гай-Кодзор, напротив, представляет современный подход к виноделию с инновационными технологиями и прогрессивными вкусами.
Путешествие проходит в комфортной обстановке, позволяя насладиться природой и увлекательными беседами о вине. Это отличный способ провести день, открывая для себя богатство винодельческих традиций
Гай-Кодзор, напротив, представляет современный подход к виноделию с инновационными технологиями и прогрессивными вкусами.
Путешествие проходит в комфортной обстановке, позволяя насладиться природой и увлекательными беседами о вине. Это отличный способ провести день, открывая для себя богатство винодельческих традиций
5 причин купить этот трансфер
- 🍇 Уникальные винодельни
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌿 Прекрасные виды
- 📜 Историческая атмосфера
- 🥂 Дегустация вин
Что можно увидеть
- Мысхако
- Гай-Кодзор
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
«Мысхако»
Старейшая винодельня России находится в живописном месте — на одноименном мысе. Вы погрузитесь в историю и попробуете классические вина.
«Гай-Кодзор»
Современная винодельня — воплощение духа времени в архитектуре и технологиях. Здесь вас ждёт дегустация прогрессивных вин нового поколения.
Примерный тайминг
- Дорога до «Мысхако» — ~1 ч.
- Путь между винодельнями — ~1,5 ч.
- Обратная дорога от «Гай-Кодзора» до Геленджика — ~2 ч.
- На каждой винодельне вы можете провести 1–1,5 ч.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Renault Sandero
- Обратите внимание: экскурсии на винодельнях проводятся по предварительной записи
Экскурсии, дегустации и любые покупки на винодельнях оплачиваются вами дополнительно
- «Мысхако»: 8 вин с закусками, 2000 ₽ за чел.
- «Гай-Кодзор»: 4 вида вина, 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я — увлечённый исследователь, влюблённый в природу, архитектуру и приключения. Моя жизнь — это дорога, ветер и открытия, которыми я с радостью делюсь с теми, кто хочет увидеть мир по-новому. На
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии из Геленджика
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор3 вершины, дольмен, крепость и водопад
Погрузитесь в атмосферу приключений на джипах! Исследуйте вершины, дольмены и водопады в окрестностях Геленджика. Уникальные виды и легенды ждут вас
Начало: От вашего адреса
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:00
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.