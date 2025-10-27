Экскурсии в Геленджике для взрослых (18+)

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Геленджике, цены от 14 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Винная империя Краснодарского края: трансфер в два шато (18+)
На машине
7.5 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Отправиться из Геленджика в "Шато де Талю" и "Шато Пино"
Начало: От вашего отеля
14 апр в 10:30
15 апр в 10:30
16 055 ₽16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Легенда и авангард: "Мысхако" и "Гай-Кодзор" (18+)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир виноделия Краснодарского края: от традиций Мысхако до инноваций Гай-Кодзора. Оцените атмосферу и вкусы за один день
14 апр в 10:00
15 апр в 10:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Геленджика на винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Шато Дюрсо" с дегустацией (18+)
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кубань в бокале: от имперского шампанского к современному вину
Начало: В Геленджике или Кабардинке
13 апр в 08:00
21 апр в 08:00
22 900 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 октября 2025
    Винная империя Краснодарского края: трансфер в два шато (18+)
    Замечательная поездка! Всё супер! Спасибо!
  • И
    Ирина
    4 сентября 2025
    Винная империя Краснодарского края: трансфер в два шато (18+)
    Потрясающая экскурсия по двум винодельням: Шато де Талью и Шато Пино! 🍇🍷
    Отдельный респект Александру за помощь с выбором и моментальное
    бронирование! Всё было организовано идеально.
    Великолепные вина, атмосферные места и главный бонус — невероятные виды на море! 🌊 Получила море удовольствия и эмоций.

    Всем очень рекомендую! Это того стоит!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Только для взрослых»

Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Абрау-Дюрсо;
  2. Старый парк;
  3. Район Толстого Мыса;
  4. Можжевеловая роща;
  5. Самое главное;
  6. Белая невеста;
  7. Створный маяк;
  8. Набережная;
  9. Маяк на Толстом мысе;
  10. Скала Парус.
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в апреле 2026
Сейчас в Геленджике в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 14 900 до 22 900 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026