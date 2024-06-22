1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
8 июля в 08:00
9 июля в 14:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
8 июля в 08:00
9 июля в 14:00
95009 025₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
За лучшими воспоминаниями из отпуска - в дружеской компании гида-фотографа
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда22 июня 2024Мы были на экскурсии по дольменам и купались в водопаде. Анна,отличный экскурсовод,дала нам много информации. Рассказала про город и его достопримечательности. Показала много интересных фотографий старого и современнного города. Мы получили массу положительных эмоций,огромная ей благодарность!
- ЮЮлия10 июня 2024Анна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогруза Рио, не без трудностей,
- ААнна10 июня 2024Экскурсия была составлена, учитывая наши пожелания. Николай показал нам места, о которых мы не знали. Голубая бездна произвела впечатление, наполнились позитивом и энергией. Спасибо нашему гиду за чудесный день!
- ООльга22 сентября 2021Живописный маршрут, хотя местами и сложный. Трудные подъемы по лестницам и переходы по камням с лихвой компенсируются прекрасными видами, которые стоит запечатлеть на камеру. Лучше всего посещать эти места в межсезонье, когда не так много туристов.
- ООльга12 сентября 2021Очень комфортная экскурсия. Если снова приедем в Геленджик, то закажем поездку к другим водопадам у Аннушки.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Со скидкой»
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