Экскурсии со скидкой в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Со скидкой» в Геленджике, цены от 6 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
33 отзыва
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
8 июля в 08:00
9 июля в 14:00
100008 500 за всё до 4 чел.
Гебиусские водопады
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
8 июля в 08:00
9 июля в 14:00
95009 025 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
За лучшими воспоминаниями из отпуска - в дружеской компании гида-фотографа
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
70006 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    22 июня 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Мы были на экскурсии по дольменам и купались в водопаде. Анна,отличный экскурсовод,дала нам много информации. Рассказала про город и его достопримечательности. Показала много интересных фотографий старого и современнного города. Мы получили массу положительных эмоций,огромная ей благодарность!
  • Ю
    Юлия
    10 июня 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Анна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогруза Рио, не без трудностей,
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    но очень весело и продуктивно: чудесные фотографии, купание в море. Дети в восторге, я тоже! А фотографии, которые сделала Анна 👍 после экскурсии Анна привезла нас в замечательное место - спа в гольф клубе. Спасибо за прекрасный день!

    Анна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогрузаАнна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогрузаАнна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогрузаАнна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогрузаАнна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогрузаАнна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогрузаАнна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогрузаАнна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогруза
  • А
    Анна
    10 июня 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Экскурсия была составлена, учитывая наши пожелания. Николай показал нам места, о которых мы не знали. Голубая бездна произвела впечатление, наполнились позитивом и энергией. Спасибо нашему гиду за чудесный день!
    Экскурсия была составлена, учитывая наши пожелания. Николай показал нам места, о которых мы не знали. ГолубаяЭкскурсия была составлена, учитывая наши пожелания. Николай показал нам места, о которых мы не знали. Голубая
  • О
    Ольга
    22 сентября 2021
    Гебиусские водопады
    Живописный маршрут, хотя местами и сложный. Трудные подъемы по лестницам и переходы по камням с лихвой компенсируются прекрасными видами, которые стоит запечатлеть на камеру. Лучше всего посещать эти места в межсезонье, когда не так много туристов.
  • О
    Ольга
    12 сентября 2021
    Гебиусские водопады
    Очень комфортная экскурсия. Если снова приедем в Геленджик, то закажем поездку к другим водопадам у Аннушки.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
  2. Гебиусские водопады
  3. Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Шато де Талю
  4. Грозовые ворота
  5. Дольмены Жане
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 экскурсии от 6 300 до 9 025 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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