Н Надежда Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор Мы были на экскурсии по дольменам и купались в водопаде. Анна,отличный экскурсовод,дала нам много информации. Рассказала про город и его достопримечательности. Показала много интересных фотографий старого и современнного города. Мы получили массу положительных эмоций,огромная ей благодарность!

Ю Юлия Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор читать дальше но очень весело и продуктивно: чудесные фотографии, купание в море. Дети в восторге, я тоже! А фотографии, которые сделала Анна 👍 после экскурсии Анна привезла нас в замечательное место - спа в гольф клубе. Спасибо за прекрасный день! Анна очень интересная, комфортная девушка! Мы очень душевно провели время, узнали много нового! Добрались до сухогруза Рио, не без трудностей,

А Анна Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор Экскурсия была составлена, учитывая наши пожелания. Николай показал нам места, о которых мы не знали. Голубая бездна произвела впечатление, наполнились позитивом и энергией. Спасибо нашему гиду за чудесный день!

О Ольга Гебиусские водопады Живописный маршрут, хотя местами и сложный. Трудные подъемы по лестницам и переходы по камням с лихвой компенсируются прекрасными видами, которые стоит запечатлеть на камеру. Лучше всего посещать эти места в межсезонье, когда не так много туристов.