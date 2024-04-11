Путь к горе Нексис Наша экскурсия начинается у вашего отеля. В дороге я вам расскажу об истории и природе Геленджика. Оставив автомобиль у подножия горы с интересным называнием Нексис, расположенную на окраине города-курорта Геленджика. Мы поднимемся пешком на ее вершину, что займет около 1,5 часа. Нас будет ждать маршрут средней сложности по песчанно-гравийной тропе и вы сможете почувствовать себя настоящими покорителями вершин. Геленджикская бухта На высоте более 500 метров вы увидете весь Геленджик, Дивноморск, открытое Черное море и Геленджикскую бухту и сделать красивые фотографии на закате солнца. Два дольмена Но это еще не все на вершине горы мы встретим сооружения настоящей древности, сохранившиеся с эпохи ранней бронзы. Это самые настоящие мегалиты — два дольмена с необычными названиями Солнечный и Лунный. Организационные детали:

Трансфер от места до места • Бутылка воды предоставляется.