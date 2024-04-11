Приглашаю вас на экскурсию на гору Нексис, вовремя прогулки расскажу вам об истории и природе Геленджика.
Мы поднимемся на вершину горы, пройдемся по песчано-гравийной тропе и вы сможете почувствовать себя настоящим покорителем вершин! Увидите Геленджик с высоты 500 метров и сделаете красивые фотографии.
Мы поднимемся на вершину горы, пройдемся по песчано-гравийной тропе и вы сможете почувствовать себя настоящим покорителем вершин! Увидите Геленджик с высоты 500 метров и сделаете красивые фотографии.
Описание экскурсии
Путь к горе Нексис Наша экскурсия начинается у вашего отеля. В дороге я вам расскажу об истории и природе Геленджика. Оставив автомобиль у подножия горы с интересным называнием Нексис, расположенную на окраине города-курорта Геленджика. Мы поднимемся пешком на ее вершину, что займет около 1,5 часа. Нас будет ждать маршрут средней сложности по песчанно-гравийной тропе и вы сможете почувствовать себя настоящими покорителями вершин. Геленджикская бухта На высоте более 500 метров вы увидете весь Геленджик, Дивноморск, открытое Черное море и Геленджикскую бухту и сделать красивые фотографии на закате солнца. Два дольмена Но это еще не все на вершине горы мы встретим сооружения настоящей древности, сохранившиеся с эпохи ранней бронзы. Это самые настоящие мегалиты — два дольмена с необычными названиями Солнечный и Лунный. Организационные детали:
Трансфер от места до места • Бутылка воды предоставляется.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Два дольмена с необычными названиями Солнечный и Лунный
- Живописны маршрут в горах
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Поездка в горы
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Дополнительный перекус
Место начала и завершения?
Место жительства клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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Отличная экскурсия
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