Первой остановкой во время экскурсии 🧭 будет чарующий Изумрудный Водопад. Это место окутано многими тайнами, о которых и по сей день ходит много легенд и мистических историй. В жаркую погоду у Вас будет возможность искупаться в «Чаше любви» или даже прыгнуть туда с высоты.
Следующим местом, которое Вы посетите, будут являться загадочные, полные тайн древние дольмены. Вы сможете познакомиться с их тайнами и загадать желание.
После этого Вы подниметесь на гору Шахан высотой 700 м., с которой откроется потрясающий вид на горы ⛰️ и ущелья Большого Кавказского Хребта. Там Вы наконец посетите всемирно известные Грозовые Ворот.
Что входит
Водитель-экскурсовод
Трансфер
Экологический сбор.
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Фото и дегустация на маршруте.
Начало и место завершения
🚩 Набережная Геленджика или Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.