Руслан Б. – Гид из Геленджика

«Грозовые ворота» — историческое место, которое Вы могли ранее видеть во многих фильмах о войне.



Величественная крепость, способная покорить каждого, кто её когда-либо увидел.



Во время нашей экскурсии 🧭 приготовитесь увидеть живописные пейзажи, наполниться чистым горным ⛰️ воздухом и получить невероятные впечатления.