  1. Россия
  2. Геленджик
  3. Экскурсии

На джипах в горы к Грозовым воротам

Руслан Б.
Руслан Б. – Гид из Геленджика
«Грозовые ворота» — историческое место, которое Вы могли ранее видеть во многих фильмах о войне.

Величественная крепость, способная покорить каждого, кто её когда-либо увидел.

Во время нашей экскурсии 🧭 приготовитесь увидеть живописные пейзажи, наполниться чистым горным ⛰️ воздухом и получить невероятные впечатления.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🛣Джиппинг
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 600 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
На джипах в горы к Грозовым воротам
На джипах в горы к Грозовым воротам

Что вы увидите

  • Маркхотский Хребет
  • Водопад Изумрудный
  • Дольмены
  • Грозовые ворота
  • Гора Шахан
  • Живописный лес и фруктовые сады

Что вас ожидает:

  • Первой остановкой во время экскурсии 🧭 будет чарующий Изумрудный Водопад. Это место окутано многими тайнами, о которых и по сей день ходит много легенд и мистических историй. В жаркую погоду у Вас будет возможность искупаться в «Чаше любви» или даже прыгнуть туда с высоты.
  • Следующим местом, которое Вы посетите, будут являться загадочные, полные тайн древние дольмены. Вы сможете познакомиться с их тайнами и загадать желание.
  • После этого Вы подниметесь на гору Шахан высотой 700 м., с которой откроется потрясающий вид на горы ⛰️ и ущелья Большого Кавказского Хребта. Там Вы наконец посетите всемирно известные Грозовые Ворот.
Что входит
  • Водитель-экскурсовод
  • Трансфер
  • Экологический сбор.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
  • Фото и дегустация на маршруте.
Начало и место завершения
🚩 Набережная Геленджика или Ваш отель
На джипах в горы к Грозовым воротам
На джипах в горы к Грозовым воротам
На джипах в горы к Грозовым воротам
На джипах в горы к Грозовым воротам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Б.
Руслан Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Руслан Б. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсии на квадроциклах к озеру
2 500
2 часа
Экскурсии на квадроциклах к озеру
Погружение в открытом море «Якорная банка»
2 500
2 часа
Погружение в открытом море «Якорная банка»

Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

Вечерний променад по Геленджику
скидка30%
6525
4 568
3 часа
Вечерний променад по Геленджику
10 отзывов
Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
Добро пожаловать в Геленджик!
скидка15%
6525
5 547
3 часа
Добро пожаловать в Геленджик!
5 отзывов
Исследовать знаковые места курортного города на душевной авто-пешеходной экскурсии
Дайвинг в Черном море
2 600
3 часа
Дайвинг в Черном море
5 отзывов
Продводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам
Джиппинг по вершинам Геленджика
1 600
4.5 часов
Джиппинг по вершинам Геленджика
5 отзывов
Подняться к крепости «Грозовые ворота», отыскать дольмены и водопады и насладиться сказочными видами
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
4 000
35 часов
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
4 отзыва
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
10 000
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
3 отзыва
Водопады рек Жане и Пшада, целительные дольмены и оздоровительный парк Инь-Янь