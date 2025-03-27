читать дальше водителю, который забрал и привез с/к отелю; который подарил массу положительных эмоций, от страха во время движения к верхней точке маршрута до восхищения безумными видами, открывающимися с гор. Очень понравилась поездка.

Очень круто. Эмоций полно. Спасибо Евгению, что решил вопрос с местами (их не было, а на следующий день мы уезжали). Спасибо