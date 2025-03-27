Мини-группа
до 1 чел.
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00, 8:30, 14:00, 14:30
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
2600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно утром и в обеденные часы.
Завтра в 13:00
11 апр в 13:00
2600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
1 мая в 14:00
2 мая в 08:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 марта 2025Очень круто. Эмоций полно. Спасибо Евгению, что решил вопрос с местами (их не было, а на следующий день мы уезжали). Спасибо
- ИИгорь21 марта 2025Отличный джип-тур, водитель профессионал своего дела
- ВВладимир31 января 2025Увидел все что хотелось увидеть, море впечатлений, все очень понравилось, особенно крепость грозовые ворота и бесплатная дегустация вина
- ТТатьяна10 января 2025Все отличнл
- ЕЕкатерина14 сентября 2024Роман прекрасно возил нас на джипе со своей техникой езды от шуток до брызг.. Места потрясающие…. очень люблю ваши края 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Гуамское ущелье»
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