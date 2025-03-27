Гуамское ущелье – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Гуамское ущелье» в Геленджике, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Джиппинг
5 часов
112 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00, 8:30, 14:00, 14:30
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
2600 ₽ за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
Джиппинг
5 часов
123 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно утром и в обеденные часы.
Завтра в 13:00
11 апр в 13:00
2600 ₽ за человека
Экскурсия на Пшадские водопады
Джиппинг
5 часов
27 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
1 мая в 14:00
2 мая в 08:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 марта 2025
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Очень круто. Эмоций полно. Спасибо Евгению, что решил вопрос с местами (их не было, а на следующий день мы уезжали). Спасибо
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    водителю, который забрал и привез с/к отелю; который подарил массу положительных эмоций, от страха во время движения к верхней точке маршрута до восхищения безумными видами, открывающимися с гор. Очень понравилась поездка.

  • И
    Игорь
    21 марта 2025
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Отличный джип-тур, водитель профессионал своего дела
  • В
    Владимир
    31 января 2025
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Увидел все что хотелось увидеть, море впечатлений, все очень понравилось, особенно крепость грозовые ворота и бесплатная дегустация вина
  • Т
    Татьяна
    10 января 2025
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Все отличнл
  • Е
    Екатерина
    14 сентября 2024
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Роман прекрасно возил нас на джипе со своей техникой езды от шуток до брызг.. Места потрясающие…. очень люблю ваши края 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Гуамское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
  2. Джипинг в горы к Грозовым воротам
  3. Экскурсия на Пшадские водопады
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Грозовые ворота
  4. Дольмены Жане
  5. Водопады Жане
  6. Створный маяк
  7. Пшадские водопады
  8. Район Толстого Мыса
  9. Гуамское ущелье
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в апреле 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Гуамское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 2600. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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