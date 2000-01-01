в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в среду в 09:00, 11:00, 14:30 и 16:00

Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике

Познакомиться с красотой морской вселенной в компании опытных инструкторов

Дайвинг — всегда яркие впечатления и прикосновение к миру, который обычно от нас скрыт.

А еще это прекрасная форма медитации, ведь человек в погружении осознает каждое мгновение и каждый вдох.

Под руководством специалистов вы пройдете мини-курс «молодого бойца», а после отправитесь исследовать морские глубины с их таинственной флорой и фауной.
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике

Что вас ожидает

  • Вы отправитесь на моторной лодке в открытое море. По пути насладитесь водными просторами. На месте вам расскажут главное о технике безопасности и нюансах погружения, выдадут необходимое снаряжение.
  • Дальше вам предстоит главное: встреча с миром черноморских обитателей. Вы исследуете причудливые водоросли и подводные образования, понаблюдаете за необыкновенной морской жизнью. А если захотите, покормите рыбок.

Вы получите теоретические знания, практические навыки и массу положительных впечатлений.

Организационные детали

  • Мы обучаем дайвингу не только взрослых, но и детей старше 12 лет
  • В стоимость погружения входит: инструктаж, сопровождение гида, полный комплект снаряжения, плавсредство
  • Мы хотим, чтобы ничто не омрачило ваше погружение, поэтому напоминаем, что по медицинским показаниям к дайвингу не допускаются люди со следующими заболеваниями: астма; простуда, насморк, бронхит; хирургические вмешательства на грудной клетке; острые психологические проблемы; эпилепсия; провалы в памяти и обмороки; морская болезнь; порок сердца; инфаркты и гипертония; лор-операции и заболевания уха.
  • Категорически не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Тонкого мыса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в среду в 09:00, 11:00, 14:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в среду в 09:00, 11:00, 14:30 и 16:00

Татьяна
Татьяна
Наш клуб работает на Черноморском побережье с 2000 года. С тех пор мы зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны, сумели заслужить доверие постоянных клиентов, ставших нашими друзьями на долгие годы. К организации подводных погружений подходим со всей серьезностью и ответственностью, наши высококвалифицированные инструкторы каждый год повышают свой профессиональный уровень. В результате мы даем вам гарантию комфортного и безопасного погружения в подводный мир.
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