в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в среду в 09:00, 11:00, 14:30 и 16:00

Дайвинг — всегда яркие впечатления и прикосновение к миру, который обычно от нас скрыт.



А еще это прекрасная форма медитации, ведь человек в погружении осознает каждое мгновение и каждый вдох.



Под руководством специалистов вы пройдете мини-курс «молодого бойца», а после отправитесь исследовать морские глубины с их таинственной флорой и фауной.