в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в среду в 09:00, 11:00, 14:30 и 16:00

Дайвинг в Геленджике - это не просто отдых, а настоящее приключение! Погружение в Черное море откроет мир удивительных подводных обитателей и красочных водорослей. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт, предоставив все необходимое снаряжение. Дети старше 12 лет также могут участвовать. Кормление рыбок станет ярким моментом вашего путешествия. Медицинские ограничения важны для безопасности, но для здоровых людей это будет незабываемый опыт
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный подводный мир
- 🐟 Кормление рыбок
- 👨🏫 Профессиональные инструкторы
- 🛥️ Путешествие на лодке
- 🎒 Полный комплект снаряжения
- 👶 Подходит для детей старше 12 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для подводного погружения и кормления рыбок в Геленджике - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время море тёплое, а погода стабильная, что обеспечивает комфортные условия для дайвинга. Май и сентябрь также подходят для погружений, но вода может быть прохладнее, а погода менее предсказуема. В остальные месяцы погружения возможны, но стоит учитывать более низкие температуры воды и воздуха, что может повлиять на комфортность мероприятия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Черное море
Описание экскурсии
- Вы отправитесь на моторной лодке в открытое море. По пути насладитесь водными просторами. На месте вам расскажут главное о технике безопасности и нюансах погружения, выдадут необходимое снаряжение.
- Дальше вам предстоит главное: встреча с миром черноморских обитателей. Вы исследуете причудливые водоросли и подводные образования, понаблюдаете за необыкновенной морской жизнью. А если захотите, покормите рыбок.
Организационные детали
- Мы обучаем дайвингу не только взрослых, но и детей старше 12 лет.
- В стоимость погружения входит: инструктаж, сопровождение гида, полный комплект снаряжения, плавсредство.
- Мы хотим, чтобы ничто не омрачило ваше погружение, поэтому напоминаем, что по медицинским показаниям к дайвингу не допускаются люди со следующими заболеваниями: астма, простуда, насморк, бронхит, хирургические вмешательства на грудной клетке, острые психологические проблемы, эпилепсия, провалы в памяти и обмороки, морская болезнь, порок сердца, инфаркты и гипертония, лор-операции и заболевания уха.
- Категорически не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в среду в 09:00, 11:00, 14:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Тонкого мыса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в среду в 09:00, 11:00, 14:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 168 туристов
Наш клуб работает на Черноморском побережье с 2000 года. С тех пор мы зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны, сумели заслужить доверие постоянных клиентов, ставших нашими друзьями на долгие годы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Дата посещения: 21 июн 2026
Погружение прошло отлично! Инструктаж-четко и понятно, снаряжение в отличном состоянии. Само погружение прошло легко и интересно: кормили рыб, смотрели якоря, видели краба. С нетерпением ждём фото!
Огромное спасибо инструкторам Алексею, Александру и Игорю!!!
Огромное спасибо инструкторам Алексею, Александру и Игорю!!!
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Суровые, но внимательные и тактичные инструкторы, с которыми мы чувствовали себя в безопасности на нашем первом погружении. Полный восторг!
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Всё отлично! рыбок было много, больше чем в Турции, спасибо!
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А
Дата посещения: 2 сен 2025
Сегодня все случилось! Первое погружение. Честно, решились с дочкой нырнуть, хотя и сами спортсмены, пловцы, но погружение это другое. Другое измерение. Хотелось отдельно отметить инструкторов, очень нужный и интересный инструктаж,
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И
Все понравилось, особенно юмор инструкторов),все обьяснили, были постоянно рядом, получились классные фоточки, рекомендую)
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В целом нормально для погружения в первый раз. Главное здесь - безопасность, наверное, все читали про несчастные случае в 2025 году. Инструктаж перед выходом провели. У нас был один инструктор на два человека, мы всё время были под присмотром. Рыбок посмотрели, фото сделали)
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