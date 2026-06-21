в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:30, 14:00 и 16:00, в среду в 09:00, 11:00, 14:30 и 16:00

Дайвинг в Геленджике - это не просто отдых, а настоящее приключение! Погружение в Черное море откроет мир удивительных подводных обитателей и красочных водорослей. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт, предоставив все необходимое снаряжение. Дети старше 12 лет также могут участвовать. Кормление рыбок станет ярким моментом вашего путешествия. Медицинские ограничения важны для безопасности, но для здоровых людей это будет незабываемый опыт

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для подводного погружения и кормления рыбок в Геленджике - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время море тёплое, а погода стабильная, что обеспечивает комфортные условия для дайвинга. Май и сентябрь также подходят для погружений, но вода может быть прохладнее, а погода менее предсказуема. В остальные месяцы погружения возможны, но стоит учитывать более низкие температуры воды и воздуха, что может повлиять на комфортность мероприятия.

Сейчас август — это идеальное время.