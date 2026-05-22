Это небольшое приключение — для любителей природы, активного отдыха и древних загадок. Мы поднимемся на гору Нексис, насладимся живописными видами со смотровых площадок. Познакомимся с разнообразием местной флоры и фауны. И конечно, обсудим, какие легенды окружают эту величественную вершину и её дольмены.
Описание экскурсии
Смотровая площадка на высоте 395 м. С высоты можно увидеть, как леса и горы плавно переходят в бескрайние просторы Чёрного моря.
Солнечный дольмен — памятник древней архитектуры, окутанный множеством мифов и историй. Считается, что это место приносит умиротворение.
Лунный дольмен — загадочный объект, спрятанный среди пышной растительности. Здесь самое время задуматься о древних цивилизациях и их достижениях.
Панорамные виды карьер Мергеля — гармония природы и человеческой деятельности раскрывается в удивительных пейзажах и ярких цветах.
Смотровая площадка с панорамой на 360 градусов — массивы гор словно уходят в бесконечность. Это зрелище завораживает и дарит ощущение свободы!
Организационные детали
- До точки старта едем на общественном транспорте. За задержку или отмену рейса гид ответственности не несёт
- Пеший маршрут — около 4,5 км в одну сторону
- Маршрут подходит для людей с базовой физической подготовкой
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
в четверг в 12:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автостанции Геленджик, ул. Садовая, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 12:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 373 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день. Я приехала из Норильска перезагрузиться в Геленджике. Путешествие понравилось 100%. Вадим организовал транспорт от точки отправления/возвращения, все доступно и понятно рассказывал (интересные географические факты, в том числе и
Вадим
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим вас за такой искренний и трогательный отзыв. Нам невероятно приятно, что путешествие с нами помогло вам не только увидеть красоты нашего края, но и достичь главной цели — полноценной перезагрузки.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Хайкинг на гору Нексис в Геленджике»
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны дольменов Геленджика
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: ежедневно в 13:00
30 мая в 13:00
31 мая в 13:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и откройте для себя древние дольмены Лунный и Солнечный. Насладитесь панорамными видами на Геленджик и Черное море
Начало: У Вашего места жительства в Геленджике
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Секреты горы Нексис и трёх дольменов: Лунного, Солнечного и Четырёх стихий
Путешествие к дольменам Геленджика: откройте тайны древних мегалитов, полюбуйтесь видами Кавказа и насладитесь чаепитием на свежем воздухе
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник и субботу в 14:00, в воскресенье в 09:00
31 мая в 09:00
1 июн в 14:00
3000 ₽ за человека
3000 ₽ за человека