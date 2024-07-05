2.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
«Мы обучаем дайвингу не только взрослых, но и детей старше 12 лет»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
3 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия с погружением в море. Откройте для себя красоту подводного мира и насладитесь встречей с его обитателями
Начало: Улица Набережная, 7, Геленджик
«Подготовка к погружению Дайвинг пройдет безопасно: мы проведем инструктаж, подберём необходимое снаряжение, погрузимся в воду в сопровождение инструктора по всему маршруту»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 100₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Дайвинг в Геленджике: Великолепие морских глубин
Начало: По договоренности
«Наш дайвинг центр отвечает за безопасность»
Расписание: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Дайвинг в Геленджике
Начало: Трансфер с адреса заказчика
«Дайвинг в Геленджике — это не только возможность наслаждаться красотой подводного мира, но и узнать больше о его особенностях»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман5 июля 2024Заплывают с берега, организация отличная, всё понравилось.
- ЛЛюдмила23 июня 2024Ребёнку (11лет) очень понравилось. Пришлось погружаться дважды. 👍 Нашли краба с ним фотографировались, спасибо ребятам. Ушли довольные с эмоциями.
- ВВладимир22 июня 2024Все супер прошло. Отлично организованно, пришли на место и пначали погружаться. Если бы не было течения то было бо бы вообще шикарно, но по сколько погоду не предугадать. Шикарное погружение и инструктора тоже))) поругрузились примерно на 10-12 метров.
- ВВладимир18 июня 2024Приятные организаторы и инструкторы. Получили оч крутые впечатления. Однозначно рекомендую.
- ЮЮлия22 октября 2023Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.
- PPiramidk18 июля 2022Подводное погружение с кормлением рыбокЗаказывала экскурсию для своих мужчин, мужа, и два сына. Эмоции и впечатления зашкаливают, уже 3 день мужчины мои только и рассказывают о погружении.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Подводное плавание»
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