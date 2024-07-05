Р Роман Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском Заплывают с берега, организация отличная, всё понравилось.

Л Людмила Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском Ребёнку (11лет) очень понравилось. Пришлось погружаться дважды. 👍 Нашли краба с ним фотографировались, спасибо ребятам. Ушли довольные с эмоциями.

В Владимир Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Все супер прошло. Отлично организованно, пришли на место и пначали погружаться. Если бы не было течения то было бо бы вообще шикарно, но по сколько погоду не предугадать. Шикарное погружение и инструктора тоже))) поругрузились примерно на 10-12 метров.

В Владимир Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Приятные организаторы и инструкторы. Получили оч крутые впечатления. Однозначно рекомендую.

Ю Юлия Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.