Руслан Б. проводит ещё 2 экскурсии

Окунитесь в таинственный подводный мир

Вначале дайверы совместно с инструкторами делают пробное погружение для адаптации. Затем погружаются на 4 метра, где делают привал и фотосессию 📷.

Далее погружаются уже на 8 метров к затонувшим якорям. На этой отметке можно покормить мидиями рыбок прям с рук!

После чего погружаются на самую нижнюю отметку в 15 метров в подводное ущелье. Если же вы пожелаете остаться на глубине 8 метров, то с вами останется один из инструкторов, а остальная группа продолжит движение.

Важная информация: