Руслан Б. проводит ещё 2 экскурсии

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Погружение в открытом море «Якорная банка»

Руслан Б.
Руслан Б. – Гид из Геленджика
Одна из самых волнительных экскурсий Геленджика — это дайвинг в Геленджике в открытом море 🌊.

Якорная банка — это каменная гряда возникшая в следствии природных движений пород.

Из-за особенного рельефа именно это место в Геленджике привлекает как опытных, так и начинающих дайверов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Погружение в открытом море «Якорная банка»
Погружение в открытом море «Якорная банка»
Окунитесь в таинственный подводный мир
Вначале дайверы совместно с инструкторами делают пробное погружение для адаптации. Затем погружаются на 4 метра, где делают привал и фотосессию 📷.
Далее погружаются уже на 8 метров к затонувшим якорям. На этой отметке можно покормить мидиями рыбок прям с рук!
После чего погружаются на самую нижнюю отметку в 15 метров в подводное ущелье. Если же вы пожелаете остаться на глубине 8 метров, то с вами останется один из инструкторов, а остальная группа продолжит движение.

Важная информация:

  • С вами всё время будут профессиональные инструктора, которые помогут овладеть навыками дайвера и обеспечат вам полную безопасность.
Что входит
  • Экипировка
  • Инструктаж.
Что не входит
  • Фото-видео и сувениры
Начало и место завершения
🚩 Тонкий мыс, Геленджик
Погружение в открытом море «Якорная банка»
Погружение в открытом море «Якорная банка»
Погружение в открытом море «Якорная банка»
Погружение в открытом море «Якорная банка»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Б.
Руслан Б.
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Руслан Б. проводит ещё 2 экскурсии

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