Руслан Б. проводит ещё 2 экскурсии

Вначале дайверы совместно с инструкторами делают пробное погружение для адаптации. Затем погружаются на 4 метра, где делают привал и фотосессию 📷.
Далее погружаются уже на 8 метров к затонувшим якорям. На этой отметке можно покормить мидиями рыбок прям с рук!
После чего погружаются на самую нижнюю отметку в 15 метров в подводное ущелье. Если же вы пожелаете остаться на глубине 8 метров, то с вами останется один из инструкторов, а остальная группа продолжит движение.
Важная информация:
С вами всё время будут профессиональные инструктора, которые помогут овладеть навыками дайвера и обеспечат вам полную безопасность.
Что входит
Экипировка
Инструктаж.
Что не входит
Фото-видео и сувениры
Начало и место завершения
🚩 Тонкий мыс, Геленджик
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.