Развлечения для детей – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Геленджике, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика
Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек
Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
18 июня в 14:00
2 000 за человека
На грязевые вулканы Тамани
Групповая
10 часов
5 отзывов
Поездка на грязевые вулканы Тамани: уникальные СПА-процедуры и страусиная ферма
Путешествие на Таманский полуостров подарит вам уникальные впечатления от грязевых вулканов, страусиной фермы и виноградников
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
22 июня в 09:00
2 000 за человека
Дельфинарий в Архипо-Осиповке
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Дельфинарий в Архипо-Осиповке
Начало: Геленджик, улица Кирова, 12/по запросу
Расписание: Ежедневно с 1 июня по 20 сентября
22 июня в 13:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    21 апреля 2024
    Прогулка на лошадях по горам Геленджика
    Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻‍♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2023
    Водопады реки Жане
    Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
  • Н
    Николенко
    8 октября 2023
    Прогулка на лошадях по горам Геленджика
    Все супер, умные лошадки!
  • А
    Анечка
    12 августа 2023
    На грязевые вулканы Тамани
    Интересная экскурсия для всех возрастов. На катере с ветерком покатались, лотосы посмотрели, вино продегустировали, в грязи покупались, в море полавали. Фантастика 😍 Спасибо гиду Светлане ☺️
  • М
    Милена
    18 июля 2023
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было прекрасно 👍🏼
  • В
    Волошина
    28 июня 2022
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Развлечения для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на лошадях по горам Геленджика
  2. На грязевые вулканы Тамани
  3. Дельфинарий в Архипо-Осиповке
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Водопады Жане
  4. Дольмены Жане
  5. Пшадские водопады
  6. Шато де Талю
  7. Створный маяк
  8. Можжевеловая роща
  9. Лаго-Наки
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2024 год по теме «Развлечения для детей», 21 ⭐ отзыв, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам