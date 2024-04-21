Ж Жанна Прогулка на лошадях по горам Геленджика Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻‍♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍

Ю Юлия Водопады реки Жане Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!

Н Николенко Прогулка на лошадях по горам Геленджика Все супер, умные лошадки!

А Анечка На грязевые вулканы Тамани Интересная экскурсия для всех возрастов. На катере с ветерком покатались, лотосы посмотрели, вино продегустировали, в грязи покупались, в море полавали. Фантастика 😍 Спасибо гиду Светлане ☺️

М Милена Прогулка на лошадях и общение с животными Все было прекрасно 👍🏼