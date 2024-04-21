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Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика
Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек
Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
18 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Поездка на грязевые вулканы Тамани: уникальные СПА-процедуры и страусиная ферма
Путешествие на Таманский полуостров подарит вам уникальные впечатления от грязевых вулканов, страусиной фермы и виноградников
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
22 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Дельфинарий в Архипо-Осиповке
Начало: Геленджик, улица Кирова, 12/по запросу
Расписание: Ежедневно с 1 июня по 20 сентября
22 июня в 13:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна21 апреля 2024Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍
- ЮЮлия3 декабря 2023Водопады реки ЖанеЭкскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
- ННиколенко8 октября 2023Все супер, умные лошадки!
- ААнечка12 августа 2023Интересная экскурсия для всех возрастов. На катере с ветерком покатались, лотосы посмотрели, вино продегустировали, в грязи покупались, в море полавали. Фантастика 😍 Спасибо гиду Светлане ☺️
- ММилена18 июля 2023Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было прекрасно 👍🏼
- ВВолошина28 июня 2022Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Развлечения для детей»
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