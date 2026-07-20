На яхте «Морская фея» вы отправитесь в открытое море к живописным Белым скалам высотой до 30 метров.
Полюбуетесь на них с воды, отдохнёте на палубе, сделаете яркие фото и сможете искупаться в открытом море.
Полюбуетесь на них с воды, отдохнёте на палубе, сделаете яркие фото и сможете искупаться в открытом море.
Описание экскурсии
- Прогулка по спокойной воде к Белым скалам.
- Полный комплект рыболовных снастей, 3-метровый водный матрас для купания.
- Комфортный отдых на палубе с купанием в открытом море.
Организационные детали
- Наше судно — уютная премиальная яхта с вместительным салоном, зоной отдыха и просторной палубой. Можно слушать музыку, есть вся необходимая посуда.
- На борту — спасжилеты и все средства безопасности. Перед прогулкой — инструктаж.
- С вами будем профессиональный капитан и команда.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном причале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 123 туристов
Я знаю про яхты всё. С 2017 года я занимаюсь организацией отдыха на яхтах. Мне посчастливилось поработать с разными яхтами в Сочи и в Таиланде, где я смогла повысить свой скилл
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Прогулка к Белым скалам на парусной яхте»
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДжанхот - райский уголок (из Геленджика)
Посетить усадьбу Короленко, необычную скалу «Парус» и сосновый бор
Завтра в 09:00
22 июл в 15:00
от 10 300 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Шик на воде: прогулка на яхте в Геленджике
Игристое, фотосессия, морские пейзажи и закат
Начало: У главного причала
24 июл в 18:00
25 июл в 18:00
8500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Голубая бездна, скала Парус, Дольмен, Круча и Шато де Талю - за один день
Начало: У вашего дома
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
22 июл в 13:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
SUP-бординг в Геленджике: освоение с первого раза, красивые виды, Белые скалы, фото. Прогулка с инструктором, включена экипировка. Подходит для всей семьи
Начало: В районе Тонкого мыса
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
от 25 000 ₽ за экскурсию