Найдено 3 экскурсии в категории « Белые скалы » в Геленджике, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов Индивидуальная Индивидуальный треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23 «Пеший маршрут к Белым скалам и голубой бухте с 276 ступеньками обещает туристам незабываемые впечатления и захватывающие виды на Черное море» Расписание: Среда и воскресенье в 15:00 1500 ₽ за человека 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Авто-пешая экскурсия на на Белые скалы Начало: Сбор туристов по домам Геленджика «Мы отправимся к уникальному природному феномену — Белым скалам, где ослепительно белый камень встречается с изумрудной зеленью и лазурным небом» Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 14:00 10 000 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 5 часов Мини-группа до 12 чел. Треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23 «Пеший маршрут к Белым скалам и голубой бухте с 276 ступеньками обещает туристам незабываемые впечатления и захватывающие виды на Черное море» Расписание: Среда и воскресенье в 15:00 1500 ₽ за человека Другие экскурсии Геленджика

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Белые скалы»

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