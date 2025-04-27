Индивидуальная
Индивидуальный треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
«Пеший маршрут к Белым скалам и голубой бухте с 276 ступеньками обещает туристам незабываемые впечатления и захватывающие виды на Черное море»
Расписание: Среда и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
30 апр в 15:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешая экскурсия на на Белые скалы
Начало: Сбор туристов по домам Геленджика
«Мы отправимся к уникальному природному феномену — Белым скалам, где ослепительно белый камень встречается с изумрудной зеленью и лазурным небом»
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
28 апр в 14:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
«Пеший маршрут к Белым скалам и голубой бухте с 276 ступеньками обещает туристам незабываемые впечатления и захватывающие виды на Черное море»
Расписание: Среда и воскресенье в 15:00
4 мая в 15:00
7 мая в 15:00
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Белые скалы»
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