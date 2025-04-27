Экскурсии в каньон «Белые скалы» из Геленджика

Найдено 3 экскурсии в категории «Белые скалы» в Геленджике, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Индивидуальный треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек
Пешая
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальный треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
«Пеший маршрут к Белым скалам и голубой бухте с 276 ступеньками обещает туристам незабываемые впечатления и захватывающие виды на Черное море»
Расписание: Среда и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
30 апр в 15:00
1500 ₽ за человека
Авто-пешая экскурсия на на Белые скалы
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешая экскурсия на на Белые скалы
Начало: Сбор туристов по домам Геленджика
«Мы отправимся к уникальному природному феномену — Белым скалам, где ослепительно белый камень встречается с изумрудной зеленью и лазурным небом»
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
28 апр в 14:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
«Пеший маршрут к Белым скалам и голубой бухте с 276 ступеньками обещает туристам незабываемые впечатления и захватывающие виды на Черное море»
Расписание: Среда и воскресенье в 15:00
4 мая в 15:00
7 мая в 15:00
1500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Белые скалы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальный треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек
  2. Авто-пешая экскурсия на на Белые скалы
  3. Треккинг на белые скалы, голубую бухту и 276 ступенек
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Грозовые ворота
  4. Шато де Талю
  5. Дольмены Жане
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Район Толстого Мыса
  9. Скала Парус
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в апреле 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Белые скалы" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 10 000.
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