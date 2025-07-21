читать дальше

деней и хотели максимально эффективно использовать время. Эта автоэкскурсия – то, что нужно!



Встретили прямо у отеля, всюду возили на машине. Не надо никуда топать пешком под солнцем. Комфортно и практично.



Ровно за час успели проехать по основным достопримечательностям: полюбовались бухтой и горами с разных ракурсов (особенно впечатлил вид с Толстого мыса), увидели центральные улицы, набережную, узнали где что находится.



Александр давал ровно столько информации, сколько нужно для общего представления: история, интересные факты, советы что посмотреть дальше. Рассказ живой, не скучный.

Идеально для тех, у кого мало времени, для первой ознакомительной поездки, для тех, кто не любит долгие пешие маршруты или приехал на машине и хочет понять куда ехать дальше.

Очень довольны! Экскурсия выполнила свою задачу на 100%: быстро, комфортно, с пользой. Отличный способ "разведать обстановку" в городе. Смело рекомендую!