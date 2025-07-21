Водная прогулка
Добро пожаловать в Геленджик
Погрузитесь в атмосферу Геленджика: набережная, бульвары, парки и легендарный маяк. Узнайте городские мифы и истории, насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
12 дек в 14:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка по вершинам Геленджика
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и искупаться в водопаде
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
11 дек в 14:00
2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ночная поездка на гору Олимп
Отправляйтесь на захватывающее приключение на гору Олимп! Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и шоу-программа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3500 ₽ за человека
-
10%
Прогулка по вечернему Геленджику
Погрузитесь в атмосферу южного города на вечернем променаде по Геленджику, наслаждаясь морскими пейзажами и узнавая историю этого курортного уголка
Начало: Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Сегодня в 09:30
12 дек в 14:30
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Весь Геленджик за час
Увлекательная поездка по Геленджику за час. Откройте для себя все главные достопримечательности, не тратя много времени. Идеально для первого знакомства
Начало: По запросу
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
2850 ₽
2999 ₽ за всё до 4 чел.
- ВВиноградов21 июля 2025Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»Дата посещения: 21 июля 2025Внимательный, знающий экскурсовод. Спасибо.
- РРимма31 октября 2025Все понравилось, интересная экскурсия, Александр показал весь город, ответил на вопросы.
- ММарина18 октября 2025Экскурсия по Геленджику с Александром очень понравилась! Александр забрал нас прямо от нашего отеля,проехали с ним на автомобиле через весь город, посмотрели красивые места и в процессе доброжелательной беседы ознакомились с городом. Геленджик прекрасен. Экскурсию рекомендую 👌
- ААлександр28 сентября 2025Все понравилось. Хотел получить общее представление о городе: получил. Гид ответил н все вопросы, был пунктуален. Порекомендовал насколько мест для свободного посещения.
- ММария21 сентября 2025Добрый день!
Отличная экскурсия. Заказывать ее надо в первые дни. Александр оперативно ответил на заказ, скорректировали время.
Александр интересно рассказывает. Обращает внимание, куда сходить, что посмотреть. Это прям путеводитель по Геленджику.
Рекомендую!!!
- ТТатьяна18 сентября 2025Все, от начала до конца, было замечательно. Порадовались, что поехали на эту экскурсию в первый день приезда в Геленджик.
После оформления
- ААлександр5 сентября 2025В замечательном городе приятный экскурсовод Светлана провела интересную экскурсию, наши ожидания оправдались. Спасибо!
- ММарина4 сентября 2025Очень понравилась ознакомительная поездка по Геленджику! Александр прекрасно знает город и его окрестности, интересный рассказчик и очень доброжелательный человек! Показал
- ООксана21 августа 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Соответствует описанию. Первое впечатление о городе составили, дальше можно решать, какие объекты рассмотреть более подробно. Большое спасибо Александру!
- ЕЕлена20 августа 2025Первый день приехала в город и попала на замечательную экскурсию к самому лучшему гиду Александру. Александр приехал за мной на
- ППавел15 августа 2025Спокойная, продуманная экскурсия — удобно для семьи с детьми. Проходит на микроавтобусе с кондиционером, в жару это особенно выручает.
Мы посетили
- ВВальцева7 августа 2025Гид Александр провел нам обзорную экскурсию по Геленджику за час. Очень познавательно, интеллигентно и заразительно! Захотелось побывать во сюмногих местах, о которых рассказал Александр. Спасибо за путешествие по окресностям ГЕЛЕНДЖИКА!
- ММарина18 июля 2025Всё хорошо. Хотелось бы чтобы поподробнее был рассказ
- ИИрина15 июля 2025Очень информативная поездка! Александр просто лучший гид, рассказал про город очень много интересного, показал город во всей красе, провез по
- ААндрей15 июля 2025Здравствуйте,уважаемые любители путешествий! Приветствую всех,у кого замирает сердце от восторга,глядя на великолепные панорамы,кто едет за впечатлениями! Окрестности Геленджика - это
- ЕЕвгения14 июля 2025Александр встретил нас вовремя. Очень вежливый, обаятельный, умный и начитанный - с ним приятно общаться!
Экскурсия компактная, но информативная, без лишней
- ИИрина13 июля 2025Однозначно рекомендую Александра! Пунктуальный, вежливый, душевный человек! С первой минуты общения наладилась непринужденная атмосфера! Отлично знает город!
Построил для меня очень
- ГГалина12 июля 2025Удобно, быстро, информативно! Отличный "стартовый пакет" по Геленджику.
"Весь Геленджик за час" – это очень удачное решение! Мы приехали на нескалько
- ЮЮрий12 июля 2025Идеальный старт для знакомства с Геленджиком!
Отличный вариант для тех, кто впервые в Геленджике и ограничен во времени! Автоэкскурсия "Весь Геленджик
- ДДмитрий3 июля 2025Супер! Спасибо!
