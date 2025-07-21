Мои заказы

Надпись «Геленджик» – экскурсии в Геленджике

Найдено 5 экскурсий в категории «Надпись «Геленджик»» в Геленджике, цены от 2700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Геленджик
На машине
3 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Геленджик
Погрузитесь в атмосферу Геленджика: набережная, бульвары, парки и легендарный маяк. Узнайте городские мифы и истории, насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
12 дек в 14:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка по вершинам Геленджика
Джиппинг
На машине
4 часа
74 отзыва
Поездка по вершинам Геленджика
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и искупаться в водопаде
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
11 дек в 14:00
2700 ₽ за человека
Ночная поездка на гору Олимп
На машине
3.5 часа
7 отзывов
Ночная поездка на гору Олимп
Отправляйтесь на захватывающее приключение на гору Олимп! Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и шоу-программа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3500 ₽ за человека
Променад по Геленджику
Пешая
3.5 часа
-
10%
21 отзыв
Прогулка по вечернему Геленджику
Погрузитесь в атмосферу южного города на вечернем променаде по Геленджику, наслаждаясь морскими пейзажами и узнавая историю этого курортного уголка
Начало: Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Сегодня в 09:30
12 дек в 14:30
7650 ₽8500 ₽ за всё до 10 чел.
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
На машине
1 час
-
5%
17 отзывов
Весь Геленджик за час
Увлекательная поездка по Геленджику за час. Откройте для себя все главные достопримечательности, не тратя много времени. Идеально для первого знакомства
Начало: По запросу
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
2850 ₽2999 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виноградов
    21 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Дата посещения: 21 июля 2025
    Внимательный, знающий экскурсовод. Спасибо.
  • Р
    Римма
    31 октября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Все понравилось, интересная экскурсия, Александр показал весь город, ответил на вопросы.
  • М
    Марина
    18 октября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Экскурсия по Геленджику с Александром очень понравилась! Александр забрал нас прямо от нашего отеля,проехали с ним на автомобиле через весь город, посмотрели красивые места и в процессе доброжелательной беседы ознакомились с городом. Геленджик прекрасен. Экскурсию рекомендую 👌
  • А
    Александр
    28 сентября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Все понравилось. Хотел получить общее представление о городе: получил. Гид ответил н все вопросы, был пунктуален. Порекомендовал насколько мест для свободного посещения.
  • М
    Мария
    21 сентября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Добрый день!
    Отличная экскурсия. Заказывать ее надо в первые дни. Александр оперативно ответил на заказ, скорректировали время.
    Александр интересно рассказывает. Обращает внимание, куда сходить, что посмотреть. Это прям путеводитель по Геленджику.
    Рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Все, от начала до конца, было замечательно. Порадовались, что поехали на эту экскурсию в первый день приезда в Геленджик.
    После оформления
    экскурсии, Александр уточнил наши пожелания, которые по ходу экскурсии корректировались. Он выполнил все наши просьбы, даже из разряда "видели в интернете, но что и где это, не знаем")).
    Забрал из отеля, составил оптимальный маршрут. Во время экскурсии рассказал и показал "гурманские" места - рестораны и кафе с эксклюзивными меню, дегустационные залы… Мы увидели очень красивый, активно развивающийся город глазами влюбленного в него человека.
    Александр, спасибо за экскурсию и за подарок - видеофильм с фотографиями тех мест, которые мы проезжали.

  • А
    Александр
    5 сентября 2025
    Променад по Геленджику
    В замечательном городе приятный экскурсовод Светлана провела интересную экскурсию, наши ожидания оправдались. Спасибо!
  • М
    Марина
    4 сентября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Очень понравилась ознакомительная поездка по Геленджику! Александр прекрасно знает город и его окрестности, интересный рассказчик и очень доброжелательный человек! Показал
    нам основные достопримечательности Геленджика, побережье Геленжикской бухты от Толстого до Тонкого мыса, дал много нужной и полезной туристам информации.
    Если хотите познакомиться с Геленджиком, делайте это с гидом Александром!

  • О
    Оксана
    21 августа 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Соответствует описанию. Первое впечатление о городе составили, дальше можно решать, какие объекты рассмотреть более подробно. Большое спасибо Александру!
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Первый день приехала в город и попала на замечательную экскурсию к самому лучшему гиду Александру. Александр приехал за мной на
    комфортабельном автомобиле,был очень внимателен и дружелюбен. Провез по самым значимым местам Геленджика,дал много полезной и нужной иеформации.
    Я всю дорогу слушала и узнала много всего интересного,получила ответ на все интересующие меня вопросы.
    Всем рекомендую эту экскурсию и Александра,настоящего профессионала своего дела.
    Большое Спасибо!

  • П
    Павел
    15 августа 2025
    Добро пожаловать в Геленджик
    Спокойная, продуманная экскурсия — удобно для семьи с детьми. Проходит на микроавтобусе с кондиционером, в жару это особенно выручает.

    Мы посетили
    Андреевский парк: от собора Андрея Первозванного открывается спокойный вид на бухту и Маркотхский хребет. Произвели фурор среди черепашек в пруду. Заехали в виноградники Шато де Талю. Затем вышли на Толстом мысе («Круча»): белая набережная, «Дама с собачкой», музыкальный фонтан, стела «Я люблю Геленджик». Побывали на центральной площади — краткая история курорта и «Белая невеста». По дороге узнали много нового о пицундской сосне.

    Темп без суеты. Светлана рассказывает очень интересно и по делу, даёт практичные советы. Детям было понятно и не скучно. Для первого знакомства с Геленджиком это максимально удачный выбор.

    Спокойная, продуманная экскурсия — удобно для семьи с детьми. Проходит на микроавтобусе с кондиционером, в жару это особенно выручает
  • В
    Вальцева
    7 августа 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Гид Александр провел нам обзорную экскурсию по Геленджику за час. Очень познавательно, интеллигентно и заразительно! Захотелось побывать во сюмногих местах, о которых рассказал Александр. Спасибо за путешествие по окресностям ГЕЛЕНДЖИКА!
  • М
    Марина
    18 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Всё хорошо. Хотелось бы чтобы поподробнее был рассказ
  • И
    Ирина
    15 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Очень информативная поездка! Александр просто лучший гид, рассказал про город очень много интересного, показал город во всей красе, провез по
    всем ключевым местам, даже карта города теперь не нужна, очень вежливый и эрудированный, Всем кто здесь первый раз, очень рекомендую эту экскурсию.

  • А
    Андрей
    15 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Здравствуйте,уважаемые любители путешествий! Приветствую всех,у кого замирает сердце от восторга,глядя на великолепные панорамы,кто едет за впечатлениями! Окрестности Геленджика - это
    по-настоящему уникальные места.
    И,чтобы открыть для себя наиболее полно и ярко этот великолепный край,я воспользовался помощью настоящего Проводника! Александр - настоящий профессионал,влюбленный в природу,весь многообразно-красивый уголок этого места! Время экскурсии пролетело незаметно и оооочень насыщенно! Конечно,ещё и благодаря тому,что Александр - прекрасный собеседник и рассказчик.
    Мы обязательно встретимся снова!
    И,конечно же,я всем советую и рекомендую - приезжайте в Геленджик,Александр сделает так,что вы это не забудете никогда!

  • Е
    Евгения
    14 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Александр встретил нас вовремя. Очень вежливый, обаятельный, умный и начитанный - с ним приятно общаться!
    Экскурсия компактная, но информативная, без лишней
    воды. Теперь мы легко ориентируемся в городе Геленджике и знаем главные красивые и интересные места. Наш маршрут за час охватил все ключевые точки города, который расположен вокруг бухты. Час пролетел незаметно.
    Рекомендую для первого знакомства с г. Геленджик!

    
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Однозначно рекомендую Александра! Пунктуальный, вежливый, душевный человек! С первой минуты общения наладилась непринужденная атмосфера! Отлично знает город!
    Построил для меня очень
    удачный маршрут, охватил ключевые точки, помогающие понять структуру города, расположенного вокруг бухты. Показал точки питания, кафе, магазины.
    Пешком бы, да еще по жаре я бы такой маршрут не осилила. А на машине удалось увидеть оба мыса, центр с рынком и аллеей, развлекательные парки на склонах, понять в целом логистику города.

    Это было мое очень удачное решение -воспользоваться предложенной экскурсией!
    Огромное спасибо, Александру за прекрасно проведённое время!

  • Г
    Галина
    12 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Удобно, быстро, информативно! Отличный "стартовый пакет" по Геленджику.

    "Весь Геленджик за час" – это очень удачное решение! Мы приехали на нескалько
    деней и хотели максимально эффективно использовать время. Эта автоэкскурсия – то, что нужно!

    Встретили прямо у отеля, всюду возили на машине. Не надо никуда топать пешком под солнцем. Комфортно и практично.

    Ровно за час успели проехать по основным достопримечательностям: полюбовались бухтой и горами с разных ракурсов (особенно впечатлил вид с Толстого мыса), увидели центральные улицы, набережную, узнали где что находится.

    Александр давал ровно столько информации, сколько нужно для общего представления: история, интересные факты, советы что посмотреть дальше. Рассказ живой, не скучный.
    Идеально для тех, у кого мало времени, для первой ознакомительной поездки, для тех, кто не любит долгие пешие маршруты или приехал на машине и хочет понять куда ехать дальше.
    Очень довольны! Экскурсия выполнила свою задачу на 100%: быстро, комфортно, с пользой. Отличный способ "разведать обстановку" в городе. Смело рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    12 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Идеальный старт для знакомства с Геленджиком!

    Отличный вариант для тех, кто впервые в Геленджике и ограничен во времени! Автоэкскурсия "Весь Геленджик
    за час" полностью оправдала свое название. За этот час мы проехали по ключевым точкам города: увидели знаменитую набережную (пусть и мельком), Толстый мыс, порт, красивые виды на бухту и горы. Гид Александр был приветлив, давал ёмкие пояснения, отвечал на вопросы. Удобно, что не нужно никуда идти – всё из комфортного авто. Отличный способ составить первое впечатление и понять, куда потом хочется вернуться подробнее. Рекомендую как "экспресс-знакомство" с городом!

  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2025
    Добро пожаловать в Геленджик
    Супер! Спасибо!

