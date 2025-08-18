Давайте встретим рассвет, поприветствуем день или проводим закат в море на сапбордах? И на них же займёмся йогой. Это здорово и не так сложно, как звучит. Йога на сапах безопасна и проходит только при благоприятных погодных условиях.
Под руководством профессионального инструктора вы отстроите каждую асану и получите максимум эффекта от занятий. Тело скажет спасибо!
Под руководством профессионального инструктора вы отстроите каждую асану и получите максимум эффекта от занятий. Тело скажет спасибо!
Описание экскурсии
- Морская тишина и свежий воздух.
- Небольшая прогулка на сапах.
- Практика: разминка на сапборде, дыхательные упражнения в море, гимнастика на сапе с элементами йоги для гибкости тела и баланса.
О сап-йоге
- Наша практика подойдёт и для тех, кто уже занимается йогой, и тех, кто только хочет попробовать.
- Аккуратные правки профессионального инструктора помогут вам отстроить каждую асану с максимальным эффектом для вашего тела.
- Уровень сложности подбирается индивидуально с учётом именно ваших особенностей.
Организационные детали
- В стоимость занятия включены работа инструктора, фото- и видеосъёмка, гермомешки для ваших вещей при необходимости.
- По запросу предоставляем спасательные жилеты.
- Занятие с момента выхода на воду до возвращения на берег длится 1 час.
- Старт прогулки может сдвинуться в зависимости от времени восхода и заката.
- При неблагоприятных погодных условиях мы не выходим на воду. В этом случае занятие переносится на другой день или время.
- Наши занятия подойдут как новичкам, так и опытным саперам и йогам.
- Мы не рекомендуем брать на занятие детей до 3 лет. Дети с 7 лет могут плыть на сапе и заниматься самостоятельно.
в понедельник, вторник и четверг в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в среду в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в пятницу в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00, в субботу в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 и 20:30, в воскресенье в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 и 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже отеля «Метрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в среду в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в пятницу в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00, в субботу в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 и 20:30, в воскресенье в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 и 20:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 13 туристов
Занимаюсь йогой с 18 лет, постоянно повышаю квалификацию. Я выпускница и партнёр Московской академии йоги. В Геленджике преподаю с конца 2010-х годов как на природе, так и в студии. Люблю йогу, море и свой город. Расскажу об интересных местах и локациях Геленджика.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
замечательная тренировка, чуть больше чем за час удалось зарядиться энергией на несколько дней вперед. чудесный контакт с Анной, в йоге это важно). наслаждение морем и солнцем, и своим телом, несмотря на то что на сапе стояла первый раз, но благодаря Анне все получилось)
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