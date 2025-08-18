Когда: в понедельник, вторник и четверг в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в среду в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в пятницу в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00, в субботу в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 и 20:30, в воскресенье в 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 и 20:30

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала