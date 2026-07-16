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По Геленджику - в мини-группе

Увидеть главные символы города и услышать небанальные истории
Какое послание потомкам оставила капсула времени в Первомайском сквере? Как Геленджикская бухта стала частью Российской империи? Почему «Белая невеста» напоминает о работорговле на побережье? Ответы ждут вас на улицах Геленджика.

Вместе мы расшифруем бронзовую летопись фонтана, поспорим, бывал ли Лермонтов на бульваре, и восхитимся подвигом смотрителя маяка.
По Геленджику - в мини-группе
По Геленджику - в мини-группе
По Геленджику - в мини-группе

Описание экскурсии

Первомайский сквер. Вы прогуляетесь по историческому парку, увидите каменный монолит с посланием потомкам и познакомитесь с главными вехами истории Геленджика на бронзовой полусфере-фонтане.

Центральная площадь. Здесь начинался город. Вы узнаете об особенностях Геленджикской бухты — одной из самых красивых на Черном море. А ещё — о включении восточного побережья в состав Российской империи и создании пляжей, которые определили судьбу курорта.

Скульптура «Белая невеста». Главный символ Геленджика. Поговорим, как этот памятник связан с названием города и почему изобразили черкешенку. Вспомним времена Османской империи и работорговли.

Памятник доктору Сульжинскому. Вы узнаете об основателе курортного дела и открытии лечебниц в городе.

Лермонтовский бульвар. Одно из самых живописных мест города. В тени сосен стоит памятник Михаилу Юрьевичу. Мы рассмотрим разные версии ответа на вопрос: бывал ли поэт в Геленджике. Каждый решит для себя сам.

Створный маяк архитектора Франсуа де Тонде. Узнаете, почему его построили в таком стиле, как он работает и какой героический поступок совершил смотритель в годы войны.

Организационные детали

  • Расстояние пешего маршрута — 2,5 км
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00, в среду в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский1300 ₽
Взрослый1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Революционной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00, в среду в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 438 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
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и бесценный опыт. Знаем каждый закоулок, каждый мост, каждый древний камень — и готовы поделиться ими с вами, как с близкими. Покажем Геленджик не как туристическую карту, а как дом с тёплым порогом, пахнущий морем, травами и преданиями. Вы услышите шёпот волн, узнаете тайны гор, почувствуете ритм кавказской земли.

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