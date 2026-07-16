Какое послание потомкам оставила капсула времени в Первомайском сквере? Как Геленджикская бухта стала частью Российской империи? Почему «Белая невеста» напоминает о работорговле на побережье? Ответы ждут вас на улицах Геленджика. Вместе мы расшифруем бронзовую летопись фонтана, поспорим, бывал ли Лермонтов на бульваре, и восхитимся подвигом смотрителя маяка.

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Описание экскурсии

Первомайский сквер. Вы прогуляетесь по историческому парку, увидите каменный монолит с посланием потомкам и познакомитесь с главными вехами истории Геленджика на бронзовой полусфере-фонтане.

Центральная площадь. Здесь начинался город. Вы узнаете об особенностях Геленджикской бухты — одной из самых красивых на Черном море. А ещё — о включении восточного побережья в состав Российской империи и создании пляжей, которые определили судьбу курорта.

Скульптура «Белая невеста». Главный символ Геленджика. Поговорим, как этот памятник связан с названием города и почему изобразили черкешенку. Вспомним времена Османской империи и работорговли.

Памятник доктору Сульжинскому. Вы узнаете об основателе курортного дела и открытии лечебниц в городе.

Лермонтовский бульвар. Одно из самых живописных мест города. В тени сосен стоит памятник Михаилу Юрьевичу. Мы рассмотрим разные версии ответа на вопрос: бывал ли поэт в Геленджике. Каждый решит для себя сам.

Створный маяк архитектора Франсуа де Тонде. Узнаете, почему его построили в таком стиле, как он работает и какой героический поступок совершил смотритель в годы войны.

Организационные детали