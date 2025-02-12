Вместе мы окунемся в мир алтайской природы, познакомимся с интересными людьми и получим массу незабываемых фотографий.
Увидим слияние цветных рек, горные перевалы: Семинский, Чике-Таманский, Улаганский, Кату-ярык, Северо-Чуйский хребет с пейзажными ледяными вершинами.
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту
Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска в 10:00 и отправляемся в удивительное приключение по Чуйскому тракту.
Это не просто дорога, это магия природы.
Проедем два горных перевала, наслаждаясь прекрасными видами, и сделаем остановки в уютных кафе для обеда (за дополнительную плату).
После 400 км путешествия, устроимся в комфортном отеле с. Акташ, где нас ждут ужин и отдых.
Рекомендуем прилет утренними рейсами.
В случае, если Вы раньше приезжаете или добираетесь другими вариантами, то менеджер проконсультирует по поводу встречи и присоединения к группе.
А также, при необходимости, забронирует дополнительно отели.
Ужин в кафе включен в стоимость.
Чулышманская долина
Погружаемся в живописную Чулышманскую долину, окруженную горными хребтами, водопадами и озерами.
Чулышманская долина – одно из самых живописных и уникальных мест на Алтае.
Она расположена в окружении горных хребтов, покрытых лесами и славится своими великолепными пейзажами, включающими в себя водопады, горные реки и озера.
Эти места считаются дикими, настоящим глубоким Горным Алтаем.
Место пребывания этого дня считается самым фотопопулярным, и гости Алтая с радостью делятся своими красивыми снимками в социальных сетях — Вы в этом убедитесь сами.
Прогуляемся по тропе, откуда видны водопады, стремительно спускающиеся вниз и создавая удивительные «живые» картины.
Наши гости обычно говорят, что не ожидали такой красоты — все девственно и пейзажно.
Звуки и воздух добавляют волшебства.
На обратном пути организуем пикник на берегу реки.
Вернемся в отель, переполненные восхитительными впечатлениями.
Разноцветные Марсианские горы
Алтайский Марс – это наше следующее чудо!
Познакомим с уникальным и завораживающим местом, которое удивит своим разноцветием.
По пути к этому красивому месту сделаем остановку полюбоваться Северо-Чуйским белоснежным хребтом.
Северо Чуйский хребет – это один из самых высоких горных массивов на Алтае.
Он является частью Алтайских гор.
Хребет имеет длину около 100 километров и достигает высоты до 4000 метров над уровнем моря.
Его величественные вершины, покрытые ледниками, создают потрясающий контраст с яркими цветами низменностей.
А фото сделанное на фоне такого великолепия всегда дополняют фотоальбом.
Это очень крутое место для фотосессии!
На обратном пути заедем на Гейзерное озеро, одно из наиболее живописных мест на Алтае, которое привлекает множество туристов круглый год.
Вечером, по желанию, можно посетить банный комплекс, расслабляясь и восстанавливая силы.
В стоимость входит: завтрак, национальный обед в аиле, ужин в кафе отеля.
Дополнительно: оплата за допвходы на марсианские горы – 500 руб, Гейзерное озеро – 200 руб.
Возвращение по Чуйскому тракту до г. Горно-Алтайск
После завтрака возвращаемся по Чуйскому тракту в г. Горно-Алтайска.
Кажется, что уже видели все красоты, но природа Алтая каждый раз удивляет заново.
Вернувшись, вы будете наполнены воспоминаниями и впечатлениями от этого захватывающего приключения!
Чуйский тракт является популярным маршрутом для туристов, которые приезжают сюда, чтобы насладиться красотой алтайской природы.
Поэтому возвращение по этой красивейшей дороги вновь удивит вас.
Казалось бы, уже проезжали эти пейзажные места, но будете удивлены снова и снова.
В г. Горно-Алтайск прибудем примерно к 18:00.
Если у кого то будет вечерний вылет, то мы успеем доставить в аэропорт к вылету.
Если же вылет на следующий день утром, то Ваш личный менеджер поможет забронировать отель, а водитель наш доставит вас туда.
Утром на такси доберетесь самостоятельно до аэропорта.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|49 700
|56 000
|36 000
Варианты проживания
Гостиница в с. Акташ
Проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.
Туристический комплекс в с. Акташ
Проживание в комфортных номерах или уютных домиках (3 ночи) на туристических комплексах в с. Акташ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками
- Ужин (1, 2, 3 день)
- Путешествие на джипах в горы
- Пикник в горах (2 день)
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание на маршрутах
- Оплата за экскурсионные объекты (примерно 700 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобные одежда и обувь (желательно иметь треккинговую обувь).
- путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому стоит зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, воду.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.