Программа тура по дням
Сбор группы. Переезд по Чуйскому тракту
Заезд в эко-отель "Таёжник".
Знакомство с гидом.
Завтрак для тех, кто прибыл в эко-отель "Таежник" до 10:30.
Сбор группы.
Если вся группа прибывает с утра, после завтрака – выезд по маршруту и обед в кафе по дороге.
Если кто-то из туристов прибывает в обед – обед в ресторане эко-отеля "Таёжник" и после обеда выезд на маршрут.
Внимание! Прибыть к началу тура необходимо не позднее 13:00 в день начала тура или накануне.
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках на территории стоянки "У Егорыча".
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Вечер знакомств.
Ужин готовит гид на костре, помощь приветствуется.
Авто – 260 км.
Красоты Северо-Чуйского хребта
Завтрак готовит гид на костре, группа сворачивает лагерь.
Сборы, инструктаж по технике безопасности.
Распределение коней, седловка, подгонка снаряжения.
Распределение продуктов по конным суминам (арчимакам).
Инструктаж по технике безопасности.
Выход на маршрут.
На крутом подъеме на перевал Тян-Хан в хорошую погоду открывается прекрасный на гору Тонгул, Северо-Чуйский хребет, отроги, обрамляющие Чуйский тракт.
Далее следует спуск с перевала, после него путешественникам открывается вид на одно из многочисленных озёр маршрута – озеро Кара-Кёль.
Обед в виде перекуса.
Ночевка на берегу озера Кара-Кёль.
Ужин готовит гид на костре.
Конный переход 5-6 часов. Протяженность: 20 км.
Преодоление перевала Тамерлан и река Ештыкёль
Завтрак готовит гид на костре, группа сворачивает лагерь.
Сегодня достаточно сложный переход.
Начинается день с подъёма на перевал Тамерлан.
Дальнейшее передвижение проходит по высокогорному плато среди многочисленных озер с великолепными панорамами на заснеженные вершины и сверкающие ледники.
Обед в виде перекуса.
В заключение дня, продолжительный спуск (пеший, коней ведем в поводу) с перевала Айраш к реке Ештыкёль.
Ночёвка на берегу реки Ештыккёль.
Ужин готовит гид на костре.
Протяженность: 35 км. Конный переход и пеший.
Нижнее Шавлинское озеро
Пока гид готовит завтрак, группа по уже сложившейся традиции собирает лагерь.
После завтрака – выход на маршрут.
Тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (оно находится на высоте 1983 м над уровнем моря).
Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла – Мечту, Красавицу и Сказку (наивысшая из которых достигает 3764 м).
Обед в виде перекуса.
Разбиваем лагерь на озере.
В этот день в зависимости от погодных условий можно подняться на обзорную площадку над нижнем Шавлинским озером.
Оттуда открывается великолепный вид на Шавлинские озера и долину реки Левая Шавла.
Ужин готовит гид на костре.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
Радиальный выход на среднее и верхнее Шавлинское озеро
Завтрак готовит гид на костре.
После завтрака – выход на маршрут.
Радиальный выход к Среднему и Верхнему Шавлинскому озеру.
С берегов последнего прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.
На Шумах есть прекрасная возможность порыбачить на хариуса (снасти не предоставляются, улов не гарантирован).
Обед в виде перекуса, ужин готовит гид на костре.
По желанию, баня (за дополнительную плату от 400 руб. /чел.)
Протяженность: 10 км. Пешком.
Плато Ештыкёль
Завтрак готовит гид на костре.
Сегодня собираем лагерь и продолжаем наш путь.
Тропа поведёт нас от Шавлинских озёр на плато Ештыкёль, с которого открываются виды Северо-Чуйских Альп со снежниками.
Впереди брод и переход по таёжному лесу в долину реки Шавла.
Останавливаемся на ночь на плато у живописного озёра.
Протяженность: 30 км. Кони
Урочище Саргольдик
Завтрак готовит гид на костре.
После завтрака – выход на маршрут.
В этот день пройдя по плато, спускаемся уже к знакомой тропе и мимо озера Кара-Кёль переходим через перевал и спускаемся в урочище Саргольдик, где у аилов разбиваем лагерь.
Обед в виде перекуса.
Ужин готовит гид на костре.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
Возвращение на базовую стоянку
Завершающий день конного маршрута.
После завтрака, приготовленного гидом, сворачиваем лагерь и отправляемся на маршрут, вещи участников везут на стоянку УАЗики.
На стоянке группу ждет жаркая банька, размещение в палатках.
Ужин, костёр.
В этот день вечером, либо с утра на следующий день – переезд до точки начала сплава, тур. комплекса Яломан-кэмп.
Общий конный переход 6-7 часов. Протяженность: 25 км.
Сплав по реке Катунь
После завтрака начинаем примерять на себя образ туристов-водников.
Для начала надеваем снаряжение и проходим инструктаж по технике безопасности на водных турах, грузим вещи и продукты на рафты и отправляемся покорять главную реку Алтая.
Первое серьезное препятствие на пути – порог Ильгумень (IV категория сложности).
Находится рядом с местом впадения в Катунь реки Б. Ильгумень.
Длина порога около 300 м, именно здесь проводятся в августе соревнования “Ак Талай Маргаан” среди спортсменов-водников.
Далее следует порог Кадринская труба (III категория сложности).
Это целая серия водных препятствий на протяжении около 10 км.
“Трубой” называют сужающееся русло реки.
Из-за этого бурный поток набирает скорость и вместе с камнями, лежащими на дне, образует препятствия – бочки, валы, перекаты.
Звучит тревожно, но не волнуйтесь – наши инструкторы-водники профессиональные спортсмены, проведут через самые сложные участки!
Этот день заканчивается выше порога Шабаш на Генеральской поляне.
Ужин готовят гиды на костре.
Рафт 21 км.
Продолжение сплава
После завтрака выходим на маршрут.
В этот день нам предстоит преодолеть две ступени порога Шабаш (IV категория сложности) и три ступени порога Каянча (II категория сложности).
Порог дня, конечно, – Шабаш.
Название говорящее.
Он имеет две ступени, с быстротоком между ними.
Здесь есть и пульсирующие бочки, и обратные валы, так что придется проявить все свое мастерство и главное – внимательно слушать инструктора и грести!
Порог входит в участок супермарафона, который проходят спортсмены-водники.
Сплав этого дня заканчивается в устье реки Каянча.
Ужин готовят гиды на костре.
Завершение сплава и переезд на туркомплекс Таежник
Завершающий день сплава и самый легкий.
Основное препятствие – порог Аюлинский (II категория сложности).
Будет возможность отдохнуть, искупаться в Катуни (с разрешения гида!), в хорошую погоду позагорать.
По окончании сплава в районе с. Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают на туркомплекс “Таежник”, где их ждет ужин.
Душ на территории.
За дополнительную плату можно заказать баню в эко-отеле Таежник.
Выезд для тех, кто отправляется до Новосибирска и Барнаула.
Для тех, кто вылетает из Горно-Алтайска, ночевка на территории туркомплекса в палатках бесплатно, в юртах (при фактическом наличии мест, заранее не бронируются) либо в номерах за дополнительную плату (при их наличии, бронировать нужно заранее).
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Размещение по одному в палатке не предполагается.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня, 2 раза, согласно программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания начиная с завтрака в день заезда, заканчивая ужином в день окончания тура
- Аренда группового и личного снаряжения (палатки, тент, костровое оборудование, плащ ОЗК, спальник. коврик, арчимаки. драйбеги аптечка)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
- Доставка до т/к «Таежник» и обратно, кроме группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Проживание, питание до и после начала тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с копюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Особенности маршрута
- групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в ПОДАРОК!
- маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт конных походов либо хороший уровень физической подготовки;
- в качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе “Что взять с собой. ”;
- на крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу;
- на маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;
- дети до 14 лет на маршрут не допускаются;
- на маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- график маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий для обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
- в некоторые из заездов возможно изменение стартовой точки маршрута на урочище Белый бом;
- размещение по одному в палатке не предполагается;
- ограничения по весу участников – до 120 кг, ограничения по возрасту – от 14 до 64 лет.
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут сложный, подойдет для людей в хорошей физической форме, отличающихся хорошей выносливостью, ведь эта поездка предполагает сочетание конной и пешей прогулок. Участникам конного похода необходимо обладать навыками управления лошадьми – скалистые ущелья готовят для вас множество сюрпризов. Рекомендуем для начинающих сначала попробовать свои силы на более простых маршрутах.
Ограничения по весу участников – до 120 кг, ограничения по возрасту – до 64 лет.
Дети до 14 лет на маршрут не допускаются.
Какое выдается групповое снаряжение?
- Палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
- Спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5 градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- Вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- Коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- Плащ ОЗК выдается всем в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их личных вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- Драйбег конный, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место;
- Арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Питание на маршруте
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте.
Питание в обед осуществляется в виде перекуса в полевых условиях!
Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Если у вас есть особенности питания (вегетарианство, аллергии и т. п.) необходимо об этом сообщить при бронировании тура.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Доставка из аэропорта Горно-Алтасйка и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала. При бронировании тура обязательно сообщите какой вариант доставки для вас предпочтителен, менеджер поможет организовать трансфер (место в сборных машинах, рейсовом или туристическом автобусе).
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный вам день (уточните у менеджера) - то в данном случае билеты можно приобрести самостоятельно, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала – 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40-23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. (Важно! билеты необходимо приобретать от с. Манжерок до Барнаула/Новосибирска, тем кто приобретает билеты от с. Манжерок звонят сотрудники автовокзала и уточняют, где их забирать. Тем кто приобретает билеты от автостанции с. Чемал никто не звонит, их билеты автоматически аннулируются при отсутствии на посадке).
Время прибытия в Новосибирск – 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 8 000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.
Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером от 1000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ
За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому указывайте правильные номера телефонов для оперативной связи с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайск контакты водителя и номер телефона высылается непосредственно перед прилетом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Как и где будет организован сбор группы в первый день?
Рекомендуем покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса «Таёжник» (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении тура.
Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5 ч.
Трансфер из Барнаула или другого места прибытия (кроме Горно-Алтайска) до туркомплекса «Таёжник» за дополнительную плату (по запросу).
Вы можете добраться самостоятельно до туркомплекса «Таёжник» (с. Манжерок). На личном транспорте или рейсовом автобусе. Если поедете на автобусе, то нужно будет выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя).
Сбор группы в с. Манжерок (туркомплекса «Таёжник»).