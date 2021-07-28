Чуя имеет быстрое течение и резкие повороты, изобилует сложными порогами, ее берега скалисты, а дно усеяно камнями.
Она знаменита
Программа тура по дням
Трансфер до c. Чибит
Встреча с другими участниками тура, знакомство с инструктором.
Выезжаем на автобусе к реке Чуя, минуя Семинский перевал (высшую точку Чуйского тракта, высота 1717 метров), перевал Чике-Таман (высота 1460 метров), многочисленные серпантины, подъемы и спуски.
На протяжении всего пути вы будете видеть из окон потрясающие виды, быстро сменяющие друг друга.
Кедровые леса, подернутые дымкой величественные горы и разноцветные луговые травы, на которых пасутся коровы и лошади, никого не оставят равнодушным.
Эти умиротворенные пейзажи помогут переключиться с городской суеты на отдых.
Вечером вас ждут ужин и ночевка в палаточном лагере на берегу реки Чуя.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.
С. Чибит - порог "Буревестник" - порог "Бегемот"
День начнется с инструктажа по технике управления плавсредством, технике безопасности и правилах поведения на воде.
После этого спускаем рафт на воду, и проходим первый порог – «Сумеречный», 3 категории сложности.
Прохождение этого водного препятствия возможно без предварительного осмотра, однако, несмотря на свою относительную простоту, этот порог позволяет прочувствовать, какой мощной и непредсказуемой может быть горная река.
Второй порог – «Буревестник» (4 к. с.), он состоит из двух ступеней, общая протяженность которых — 300 метров.
С этого порога начинается трасса рафтинг-соревнований «Чуя — Ралли».
На первой ступени находятся огромные камни, а второй примечателен большим валом, протекая через который, река будто пульсирует.
Этот порог требует подготовки — его нужно осмотреть, обсудить, как будем проходить его, еще раз проговорить правила поведения на рафте.
Успех прохождения водных препятствий напрямую зависит от слаженной работы участников сплава.
Далее Вас ждет небольшой отдых во время прохождения спокойных участков с небольшими шиверами и перекатами, а также небольшого порога «Ярбалыкский».
Кульминация программы второго дня тура — порог «Бегемот», которому присвоена 5 категория сложности. Начинается он с моста через Чую.
Препятствие состоит из косого слива, бочки на повороте и коварного острого камня в форме акульего плавника, который делит Чую на две части.
Далее высаживаемся на правом берегу реки, разводим костер и разбиваем палаточный лагерь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 25 км, 3-4 часа.
Пороги "Классический", "Слаломный", "Иодринский"
Сегодня проходим порог «Классический» (3 к. с.) и более сложный «Слаломный» (4 к. с.).
Это относительно спокойные, но довольно длинные пороги.
Они изобилуют массивными каменными глыбами, между которыми будет маневрировать наше судно.
Затем мы пройдем пороги «Обманный», «Веер» и «Городовой», каждый из которых имеет собственный характер и свои неповторимые особенности.
Наконец, в конце маршрута третьего дня проходим порог «Иодринский» и устраиваемся на ночлег на берегу реки.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 35 км, 4-5 часов.
Порог "Турбинный" - порог "Горизонт" - устье реки Чуя
Сегодня мы пройдем самые сложные пороги – «Турбинный» (5 к. с.) и «Горизонт» (5 к. с.).
Эти препятствия потребуют от Вас полной включенности и сосредоточенности, и точно оставят сильные впечатления.
«Турбинный» – короткий порог с одним сливом, который разделен надвое громадным камнем.
Но не спешите расслабляться, пройдя его — уже через 300 метров, в узком каньоне с высокими отвесными скалами, находится порог «Горизонт» с огромными глыбами камней и большой бочкой справа от них.
За ними следуют отбойные валы, которые вместе со скалами образуют еще одну бочку.
Далее река резко поворачивает влево, и течение ударяется в скалистый правый берег.
После этого мы пройдем длинный участок с шиверами 3 категории сложности, и наконец попадем в устье Чуи, где она впадает в Катунь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 20 км, 4-5 часов.
Устье реки Чуя - Бийск - Барнаул - Новосибирск
После завтрака выезжаем на автобусе в Бийск, Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак, обед.
Авто (до Барнаула): 550 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 8-9 часов.
Проживание
Проживание в двухместных и трехместных палатках.
Варианты проживания
Ночевка в палатке
На стоянках ночевки в 2-, 3-местных современных палатках с тентами.
Палатки вы устанавливаете и снимаете сами (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж.
При использовании домиков, барок-бочек, стационарных палаток, заимок и зимовьев, нужно согласовать размещение с гидом. Альтернативное размещение оплачивается дополнительно по прайс-листам владельцев.
Использование вами личного снаряжения, в том числе палаток, не компенсируется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Внутри маршрутные переезды по программе
- Услуги гидов-инструкторов
- Питание с ужина в день заезда по обед в день отъезда
- Групповое снаряжение: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты, палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
- Личное снаряжение: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка, спальник при необходимости (желательно иметь свои), коврик под спальник (каремат)
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачиваются дополнительно)
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- неопреновая обувь (боты) для сплава; либо кеды (кроссовки) с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
- на маршруте выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (миска, кружка, ложка, нож), металлические либо пластмассовые;
- спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5; 0), так как спальник является предметом индивидуального пользования;
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и т. д.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- Аспирин (1 уп.);
- Цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Как добраться до Алтая. Начальной точкой всех наших маршрутов является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.
- До Новосибирска можно добраться практически из любого города РФ. В Новосибирск можно прилететь на самолете, приехать на поезде либо междугороднем автобусе.
- До Барнаула можно добраться несколькими способами: на самолете, на поезде, на междугороднем автобусе.
- До Бийска можно добраться только на поезде, либо автотранспорте и междугороднем автобусе.
- До Горно-Алтайска есть прямые авиарейсы с Москвы и некоторых других регионов. Альтернативным способом может быть автотранспорт и междугородние автобусы.
Встреча туристов. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем. Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00-15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Если вы прилетаете в Горно-Алтайск, то все необходимые документы будут у вашего гида, в Бийск в этом случае вы не заезжаете. Оплатить тур нужно будет заранее, либо гиду-инструктору, вся необходимая информация будет передана.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны и пр.), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 440 км, до с. Тюнгур — 560 км, до с. Мульта — 520 км. От г. Горно-Алтайска ехать на 100 км. ближе, чем от Бийска.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска вечером, и прибывает в Бийск утром.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск, либо Горно-Алтайск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск, либо Горно-Алтайск).
Так как мы не можем повлиять на задержки рейсов, дорожную ситуацию и прочие не зависящие от нас обстоятельства, иногда не получается состыковать все группы минута в минуту. Просим отнестись с пониманием к тому, что при встрече, либо комплектовании групп в Бийске, нужно будет подождать несколько часов других участников.
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00-19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30-21:30 (время местное);
- в Барнауле ориентировочно: 23:00-00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00-04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси. Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси. При планировании закладывайте пожалуйста время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд. Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.
В транспорте во время трансферов есть откидные сидения, кондиционер предусмотрен не везде.
Как организовано питание на маршруте?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов.
Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура.
Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?
В горах сотовой связи нет, но в некоторые дни будут места с покрытием МТС.
Возможности зарядить гаджеты и телефоне не будет, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
Кто будет нас сопровождать на маршруте?
На маршруте с вами будут работать 2-4 гида-инструктора в зависимости от количества человек в группе.
Бывают ли ситуации когда, рафт переворачивается в пороге и как защитить свои вещи в такой ситуации?
Да, такие ситуации иногда случаются, но на данном маршруте очень редко и являются рабочим моментом. Все наши инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы.
Все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.
Как забронировать тур иностранному туристу?
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Каким образом совершается переезд автотранспортом от места сбора?
Переезд автотранспортом от места сбора(Новосибирска, либо Барнаула) до Бийска, туристская группа совершает организовано, под руководством водителя. В Бийске участников тура встречает инструктор, который будет сопровождать группу на остальной части маршрута.
Встреча в Горно-Алтайске координируется через инструктора. Выбор транспортного средства (автобус, микроавтобус, автомашина) определяется в зависимости от численности группы. Иногда это может быть ГАЗель, УАЗ, либо другой подготовленный для перевозки пассажиров. В некоторых микроавтобусах есть откидные ряды сидений, к сожалению, кондиционер предусмотрен не везде.
Отправление транспорта из начального пункта происходит строго по расписанию. Постарайтесь прибыть к отправлению рейса без задержек. В случае, если опоздание произошло по вине туриста, затраты на самостоятельный проезд компенсироваться не будут.
Маршрут установлен согласно программе тура, и отклонения от него по желанию туристов не выполняются. Во время поездки нежелательно вставать, перемещаться по салону, мусорить, конфликтовать с другими пассажирами и отвлекать водителя от управления. Не следует вступать в спор по поводу выбора музыки и видео.
Курить разрешается только на остановках. Курение в автотранспорте запрещено. Пожалуйста, не оставляйте спички, окурки и упаковки от сигарет в салоне транспортного средства.
Багаж и специальное снаряжение перевозятся вместе с группой или с помощью дополнительного транспорта — грузовой машины или автоприцепа. Мы не несем ответственность за вещи, забытые в автобусе или автомобиле. Если ваше имущество было повреждено или утеряно во время транспортировки, вопрос решается с водителем. При утере и порче имущества во время активной части тура обратитесь к проводникам.
В случае совершения участником противоправных действий во время поездки, водитель имеет право высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Затраты на проезд не возмещаются, стоимость тура не возвращается.