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Активный Алтай с палатками: треккинги, конные прогулки и сплав по Катуни (всё включено)

Из Горно-Алтайска навстречу Телецкому озеру, водопадам и перевалам
С каждым днём уходим дальше от цивилизации в стихию — к горам и буйным потокам. Вас ждут мощные водопады, вершины в облаках, сплав и конные походы по хвойному лесу. Вы
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узнаете Алтай не через список локаций, а искренне и динамично. После насыщенных дней будем болтать у костра и париться в бане. Живём в палатках на базах, а несколько ночей проводим на берегу озера наедине с природой. Тур средний по сложности: активности планируем на каждый день.

Активный Алтай с палатками: треккинги, конные прогулки и сплав по Катуни (всё включено)
Активный Алтай с палатками: треккинги, конные прогулки и сплав по Катуни (всё включено)
Активный Алтай с палатками: треккинги, конные прогулки и сплав по Катуни (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Предоставим снаряжение: палатка, коврик туристический, спальник, плащ ОЗК. Для сплава: спасательный жилет, гидрокостюм, гидроноски, каска, весло, драйбэг (непромокаемая сумка для личных вещей). Рюкзак на маршруте не нужен.

Организуем групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Таёжника в день начала тура.

Проживание на протяжении всего маршрута в палатках.

Максимальный размер группы — 16 человек (на водной части участников может быть больше).

На авточасти маршрута работают 1-2 инструктора, водитель.
На конной части маршрута работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха.
На водной части маршрута работают 1-2 инструктора-водника.

Мы оставляем за собой право менять нитку маршрута в зависимости от природных и техногенных обстоятельств для обеспечения максимальной безопасности (посещение водопада Чульчинский (Учар) можем заменить на Кур-Куре и Малданаш; конную часть тура можем перенести в другое место; водную часть — на нижний участок реки Катунь).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и первые экскурсии

Встречаем в аэропорту тех, кто прилетает в установленные часы. После обеда — пешая экскурсия на гору Черепан и берег реки Катунь к памятнику Шишкову.

После ужина — вечер знакомств у костра.

Прибытие и первые экскурсииПрибытие и первые экскурсии
2 день

По Телецкому тракту и озеру: уход от цивилизации

Рано выезжаем по Телецкому тракту — через перевалы, тайгу и горные реки. С каждым километром Алтай становится масштабнее.

В Артыбаше пересаживаемся на катер и уходим по Телецкому озеру — скалы, облака и абсолютная тишина. Остановимся у водопада Корбу и почувствуем брызги кожей.

К вечеру перейдём в Чулышманскую долину и окажемся в дикой природе Алтая.

Поужинаем на берегу реки Чулышман и сходим в горячую баню.

По Телецкому тракту и озеру: уход от цивилизацииПо Телецкому тракту и озеру: уход от цивилизации
3 день

Встреча с мощью водоската Учар

С утра идём к Учару — самому мощному водоскату Горного Алтая. Нас ждёт почти 20 км пути: курумники, узкие тропы по краю обрыва, шумящая Чульча. Подъёмы, спуски, мостки — и вдруг за поворотом появляется он. Огромные потоки воды срываются вниз, вокруг — гул, брызги и радуги.

Пообедаем у подножия, желающие окунутся в ледяную воду.

Вечером поужинаем и сходим в баню.

Важно: при неблагоприятных условиях заменим маршрут на водопады Куркуре и Малданаш.

Встреча с мощью водоската УчарВстреча с мощью водоската УчарВстреча с мощью водоската Учар
4 день

Высоты Алтая: подъём на Кату-Ярык и Улаган

После завтрака при возможности — радиальный выход к Каменным грибам. Решение принимает гид, зависит от условий.

Поднимемся на перевал Кату-Ярык: крутая и узкая дорога, около 3,5 км пути и набор высоты до 800 м. С вершины открывается панорама Чулышманской долины.

После переезжаем к Улагану. Продолжаем путь с остановкой у Пазырыкских курганов — древних захоронений кочевой знати.

Движемся по Улаганскому тракту с подъёмом на перевал (2080 м). К вечеру — разместимся и подготовимся к конному маршруту, сходим в баню.

Высоты Алтая: подъём на Кату-Ярык и УлаганВысоты Алтая: подъём на Кату-Ярык и УлаганВысоты Алтая: подъём на Кату-Ярык и УлаганВысоты Алтая: подъём на Кату-Ярык и УлаганВысоты Алтая: подъём на Кату-Ярык и Улаган
5 день

Конный маршрут через лес, ночёвка в палатках у озера Соролукёль

Грузим вещи и снаряжение в УАЗ и поднимаемся к стоянке на Улаганский перевал. На месте — инструктаж, распределение лошадей, погрузка снаряжения и лёгкий обед.

После — выход на маршрут. Конный переход длится 3–4 ч: тропа ведёт в кедровые леса, где воздух насыщен хвойным ароматом. Через поляны и заросли путь приводит к горным озёрам — Бельтир и далее к Соролукёль, где разбиваем лагерь на берегу.

Ночуем в палатках у воды: костёр, закат и звуки дикой природы.

Конный маршрут через лес, ночёвка в палатках у озера СоролукёльКонный маршрут через лес, ночёвка в палатках у озера Соролукёль
6 день

Тишина, в которой слышно только горы: радиальный выход на смотровую Айгулака

Выходим к обзорной точке Айгулакского хребта. Подъём пологий, но затяжной. Пространство раскрывается: мы насладимся видами Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов.

Вершины Актру, Маашей-баши, Иикту будут как на ладони. Если небо затянуто, поднимаемся выше облаков — к вершине Кыскашту-Ойык. К вечеру возвращаемся к Соролукёлю. Ужин у костра готовит гид.

Ночуем в палатках на берегу.

Тишина, в которой слышно только горы: радиальный выход на смотровую АйгулакаТишина, в которой слышно только горы: радиальный выход на смотровую АйгулакаТишина, в которой слышно только горы: радиальный выход на смотровую Айгулака
7 день

Улаганский перевал, Красные ворота и урочище Малый Яломан

До обеда спускаемся к стоянке на Улаганском перевале. Здесь прощаемся с лошадьми и пересаживаемся на внедорожники.

Останавливаемся на вершине перевала, чтобы ещё раз взглянуть на горы. Затем на спуске проезжаем через Красные ворота — узкий проход между скалами, окрашенными киноварью. Понаблюдаем озёра Улаганского тракта по обе стороны пути.

В Акташе выезжаем на Чуйский тракт, обедаем в кафе и продолжаем путь к началу сплава. Финальная точка — урочище Малый Яломан, где знакомимся с инструкторами и идём в баню.

Улаганский перевал, Красные ворота и урочище Малый ЯломанУлаганский перевал, Красные ворота и урочище Малый ЯломанУлаганский перевал, Красные ворота и урочище Малый Яломан
8 день

Знакомство со стихией: сплав через порог Ильгумень

Завтракаем у костра и собираем лагерь. Инструктаж — и выход на воду. Начинаем сплав по Катуни.

Первое серьёзное испытание — порог Ильгумень (4-я категория): мощные валы до 4 м и около 500 м бурной воды. Далее — Кадринская труба (3-я категория): километры волн, бочек и водоворот «Поганка».

К вечеру прибудем на стоянку выше порога Шабаш — на Генеральской поляне. Ужин готовят гиды на костре.

Знакомство со стихией: сплав через порог ИльгуменьЗнакомство со стихией: сплав через порог ИльгуменьЗнакомство со стихией: сплав через порог Ильгумень
9 день

Ключевые пороги сплава и петроглифы

Завтракаем у костра. Сбор — и снова на воду, в поток Катуни.

Главное испытание дня — порог Шабаш (4-я категория): две ступени мощной воды, около 700 м напряжённой работы. Затем — порог Каянча (2-я категория): шиверы, бочки и динамичное течение.

Финишируем в устье Каянчи. После сплава — пеший выход к древним петроглифам, следам кочевников на скалах.

К вечеру — ужин у костра в лагере.

Ключевые пороги сплава и петроглифыКлючевые пороги сплава и петроглифыКлючевые пороги сплава и петроглифы
10 день

Финал сплава и возвращение домой

Завтракаем у костра. Готовимся к заключительному выходу на воду по Катуни.

Главное препятствие дня — порог Аюлинский (2-я категория): динамичная, но уже более спокойная вода позволяет почувствовать уверенность. Финиш сплава — в районе Куюса. И едем к месту, где увиделись впервые.

Далее — разъезд участников: трансфер в сторону Новосибирска и Барнаула. Для вылета из Горно-Алтайска возможно размещение на территории комплекса (палатки или номера при наличии).

Финал сплава и возвращение домойФинал сплава и возвращение домойФинал сплава и возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет105 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту, в том числе групповой из аэропорта
  • Работа инструкторов
  • Входные билеты
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
  • Аренда лошадей
  • Заброска вещей на автомобиле УАЗ (до озера Соролукёль и обратно)
  • Снаряжение для палаток и сплава
  • Баня
  • Страховка: от несчастного случая и медицинская
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Индивидуальный трансфер
  • 1-местное размещение - от 6000 ₽
  • Страховка от клеща - 400 ₽ на год
Где начинаем и завершаем?
Начало: «Таёжник», 11:00 или другое время встречи по договорённости. Заберём группу из аэропорта Горно-Алтайска
Завершение: «Таёжник», 18:00. Отвезём в Горно-Алтайск, а за доплату - в Барнаул и Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в Горном Алтае. Вот уже более 20 лет составляю программы в горах Алтая, а команда гидов их проводит. Мой девиз — дарить радость от
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путешествий гостям региона. Ведь поездка — это маленькая жизнь, и прожить её надо в приятной компании с профессионалами, которые заразят желанием познавать наш удивительный край. Помимо стандартных программ, разрабатываю любые под ваш запрос.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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