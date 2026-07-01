Описание тура
Организационные детали
Предоставим снаряжение: палатка, коврик туристический, спальник, плащ ОЗК. Для сплава: спасательный жилет, гидрокостюм, гидроноски, каска, весло, драйбэг (непромокаемая сумка для личных вещей). Рюкзак на маршруте не нужен.
Организуем групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Таёжника в день начала тура.
Проживание на протяжении всего маршрута в палатках.
Максимальный размер группы — 16 человек (на водной части участников может быть больше).
На авточасти маршрута работают 1-2 инструктора, водитель.
На конной части маршрута работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха.
На водной части маршрута работают 1-2 инструктора-водника.
Мы оставляем за собой право менять нитку маршрута в зависимости от природных и техногенных обстоятельств для обеспечения максимальной безопасности (посещение водопада Чульчинский (Учар) можем заменить на Кур-Куре и Малданаш; конную часть тура можем перенести в другое место; водную часть — на нижний участок реки Катунь).
Программа тура по дням
Прибытие и первые экскурсии
Встречаем в аэропорту тех, кто прилетает в установленные часы. После обеда — пешая экскурсия на гору Черепан и берег реки Катунь к памятнику Шишкову.
После ужина — вечер знакомств у костра.
По Телецкому тракту и озеру: уход от цивилизации
Рано выезжаем по Телецкому тракту — через перевалы, тайгу и горные реки. С каждым километром Алтай становится масштабнее.
В Артыбаше пересаживаемся на катер и уходим по Телецкому озеру — скалы, облака и абсолютная тишина. Остановимся у водопада Корбу и почувствуем брызги кожей.
К вечеру перейдём в Чулышманскую долину и окажемся в дикой природе Алтая.
Поужинаем на берегу реки Чулышман и сходим в горячую баню.
Встреча с мощью водоската Учар
С утра идём к Учару — самому мощному водоскату Горного Алтая. Нас ждёт почти 20 км пути: курумники, узкие тропы по краю обрыва, шумящая Чульча. Подъёмы, спуски, мостки — и вдруг за поворотом появляется он. Огромные потоки воды срываются вниз, вокруг — гул, брызги и радуги.
Пообедаем у подножия, желающие окунутся в ледяную воду.
Вечером поужинаем и сходим в баню.
Важно: при неблагоприятных условиях заменим маршрут на водопады Куркуре и Малданаш.
Высоты Алтая: подъём на Кату-Ярык и Улаган
После завтрака при возможности — радиальный выход к Каменным грибам. Решение принимает гид, зависит от условий.
Поднимемся на перевал Кату-Ярык: крутая и узкая дорога, около 3,5 км пути и набор высоты до 800 м. С вершины открывается панорама Чулышманской долины.
После переезжаем к Улагану. Продолжаем путь с остановкой у Пазырыкских курганов — древних захоронений кочевой знати.
Движемся по Улаганскому тракту с подъёмом на перевал (2080 м). К вечеру — разместимся и подготовимся к конному маршруту, сходим в баню.
Конный маршрут через лес, ночёвка в палатках у озера Соролукёль
Грузим вещи и снаряжение в УАЗ и поднимаемся к стоянке на Улаганский перевал. На месте — инструктаж, распределение лошадей, погрузка снаряжения и лёгкий обед.
После — выход на маршрут. Конный переход длится 3–4 ч: тропа ведёт в кедровые леса, где воздух насыщен хвойным ароматом. Через поляны и заросли путь приводит к горным озёрам — Бельтир и далее к Соролукёль, где разбиваем лагерь на берегу.
Ночуем в палатках у воды: костёр, закат и звуки дикой природы.
Тишина, в которой слышно только горы: радиальный выход на смотровую Айгулака
Выходим к обзорной точке Айгулакского хребта. Подъём пологий, но затяжной. Пространство раскрывается: мы насладимся видами Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов.
Вершины Актру, Маашей-баши, Иикту будут как на ладони. Если небо затянуто, поднимаемся выше облаков — к вершине Кыскашту-Ойык. К вечеру возвращаемся к Соролукёлю. Ужин у костра готовит гид.
Ночуем в палатках на берегу.
Улаганский перевал, Красные ворота и урочище Малый Яломан
До обеда спускаемся к стоянке на Улаганском перевале. Здесь прощаемся с лошадьми и пересаживаемся на внедорожники.
Останавливаемся на вершине перевала, чтобы ещё раз взглянуть на горы. Затем на спуске проезжаем через Красные ворота — узкий проход между скалами, окрашенными киноварью. Понаблюдаем озёра Улаганского тракта по обе стороны пути.
В Акташе выезжаем на Чуйский тракт, обедаем в кафе и продолжаем путь к началу сплава. Финальная точка — урочище Малый Яломан, где знакомимся с инструкторами и идём в баню.
Знакомство со стихией: сплав через порог Ильгумень
Завтракаем у костра и собираем лагерь. Инструктаж — и выход на воду. Начинаем сплав по Катуни.
Первое серьёзное испытание — порог Ильгумень (4-я категория): мощные валы до 4 м и около 500 м бурной воды. Далее — Кадринская труба (3-я категория): километры волн, бочек и водоворот «Поганка».
К вечеру прибудем на стоянку выше порога Шабаш — на Генеральской поляне. Ужин готовят гиды на костре.
Ключевые пороги сплава и петроглифы
Завтракаем у костра. Сбор — и снова на воду, в поток Катуни.
Главное испытание дня — порог Шабаш (4-я категория): две ступени мощной воды, около 700 м напряжённой работы. Затем — порог Каянча (2-я категория): шиверы, бочки и динамичное течение.
Финишируем в устье Каянчи. После сплава — пеший выход к древним петроглифам, следам кочевников на скалах.
К вечеру — ужин у костра в лагере.
Финал сплава и возвращение домой
Завтракаем у костра. Готовимся к заключительному выходу на воду по Катуни.
Главное препятствие дня — порог Аюлинский (2-я категория): динамичная, но уже более спокойная вода позволяет почувствовать уверенность. Финиш сплава — в районе Куюса. И едем к месту, где увиделись впервые.
Далее — разъезд участников: трансфер в сторону Новосибирска и Барнаула. Для вылета из Горно-Алтайска возможно размещение на территории комплекса (палатки или номера при наличии).
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|105 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Трёхразовое питание
- Трансфер по маршруту, в том числе групповой из аэропорта
- Работа инструкторов
- Входные билеты
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Аренда лошадей
- Заброска вещей на автомобиле УАЗ (до озера Соролукёль и обратно)
- Снаряжение для палаток и сплава
- Баня
- Страховка: от несчастного случая и медицинская
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Индивидуальный трансфер
- 1-местное размещение - от 6000 ₽
- Страховка от клеща - 400 ₽ на год