По Телецкому тракту и озеру: уход от цивилизации

Рано выезжаем по Телецкому тракту — через перевалы, тайгу и горные реки. С каждым километром Алтай становится масштабнее.

В Артыбаше пересаживаемся на катер и уходим по Телецкому озеру — скалы, облака и абсолютная тишина. Остановимся у водопада Корбу и почувствуем брызги кожей.

К вечеру перейдём в Чулышманскую долину и окажемся в дикой природе Алтая.

Поужинаем на берегу реки Чулышман и сходим в горячую баню.