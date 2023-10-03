Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур

Купольный Алтай и Чуйский тракт

5
3 отзыва
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Джип-тур по лучшим местам Алтая с проживанием в глэмпинге.

Самые популярные и впечатляющие локации, комфортное передвижение, индивидуальный формат и размещение в футуристичных домах в виде прозрачной сферы. Тур проводится по индивидуальному запросу для групп 2-4 человек круглогодично.
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Ближайшие даты:
18
окт
1
ноя

Что вас ожидает:

На джипах по Алтаю
На джипах по Алтаю
Путешествие по всем локациям на комфортном автомобиле
Купольные дома
Купольные дома
Романтичный отдых в прозрачных сферах и красивые фотографии
Брызги Камышлинского водопада
Брызги Камышлинского водопада
Бодрящая прогулка к водопаду, чтобы полюбоваться его скалистыми каскадами
Знаменитое Гейзерное озеро
Знаменитое Гейзерное озеро
Из глубины озера бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне, выглядит впечатляюще
Дорога мира
Дорога мира
Большая поездка по легендарному Чуйскому тракту, этой дороге даже посвящен целый музей

Программа тура по дням

1 день

Всесезонный курорт Манжерок. Камышлинский водопад

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

10:00 Поездка на всесезонный курорт Манжерок, гандольный подъемник на 1020м (в зимний период возможно катание на горных лыжах, сноубордах), прогулка, глинтвейн в кафе на горе (не входит в стоимость).

13:00 Обед в кафе “Царская охота” (не входит в стоимость).

Прогулка до Камышлинского водопада (в летний период возможен моторафтинг по Катуни, не входит в стоимость).

16:00 Заселение в глэмпинг с купольными домиками, с полным комфортом.

По желанию можно заказать баню, СПА услуги, ужин в ресторане (не входит в стоимость).

Всесезонный курорт Манжерок. Камышлинский водопадВсесезонный курорт Манжерок. Камышлинский водопадВсесезонный курорт Манжерок. Камышлинский водопадВсесезонный курорт Манжерок. Камышлинский водопад
2 день

Голубые озера «Глаза Катуни»

9:00 Завтрак.

10:00 Джип-тур на экскурсию к Голубым озерам “Глаза Катуни”, это уникальное место – место силы, которое доступно с сентября по май, в теплый период озера скрыты под водами Катуни.

Вода в озерах холодная +6 градусов, но это место принято использовать для купания, на территории в зимние месяцы работает баня.

14:00 Возвращение в отель, свободное время.

Голубые озера «Глаза Катуни»Голубые озера «Глаза Катуни»Голубые озера «Глаза Катуни»
3 день

Чуйский тракт

7:00 Ранний завтрак.

7:40 Выезд на большую экскурсию по Чуйскому тракту: Семинский перевал, Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни и бесконечные просторы гор.

Обед в кафе национальной алтайской кухни (не всходит в стоимость).

Гейзерное озеро.

Вид на Северо-Чуйский хребет с ледниковыми вершинами в панораме.

22:00 Возвращение в отель, отдых.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
4 день

Ороктойский мост. Остров Патмос

9:00 Завтрак.

Выезд на экскурсии: остров Патмос, посещение православного храма на острове, музей с историей места и фотогалереей фото- художника Виктора Павлова.

17:00 Возвращение в отель, заключительный вечер.

Ороктойский мост. Остров ПатмосОроктойский мост. Остров ПатмосОроктойский мост. Остров ПатмосОроктойский мост. Остров Патмос
5 день

Отъезд

Завтрак.

Обмен фото и видео с тура.

Трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Вдох” в купольном домике.

Доплата за одноместное размещение по запросу. Подселение не предусмотрено.

Варианты проживания

Купольный отель «Вдох»

4 ночи

Футуристичный дом в виде прозрачной сферы. Идеальное пространство для романтичного отдыха и красивых фотографий. Площадь:28 м².

Количество гостей: до 3 человек, туалет и душ с горячей водой. Бесплатный wi-fi. Система контроля климата. Печь-камин. Двуспальная кровать DBL/TWIN. Комод для личных вещей и крючки для верхней одежды, 2 мягких кресла-мешка и журнальный столик. Обогреватель конвектор. Электрический чайник. Мини-холодильник. Фен. Косметика для душа. Комплект полотенец для каждого гостя. Стулья и столик на террасе.

Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»Купольный отель «Вдох»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путешествие по всем локациям на комфортном автомобиле класса "джип"
  • Проживание в отеле “Вдох”
  • Завтраки
  • Вся экскурсионная программа
  • Все входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: обеды, ужины (средний чек 1 500 руб.)
  • Моторафтинг по Катуни в теплый период (500 руб. с человека)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Будем передвигаться по маршруту на комфортном автомобиле класса "Джип". Количество посадочных мест 4. Кондиционер есть.
Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 12 лет –

10%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.
В
19 авг 2023
Все идеально.
Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.
А
2 авг 2023
Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.
Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻
Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.

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