Мои заказы

Путешествие по долине реки Катунь - из Горно-Алтайска

Через Чемал до Ороктойского моста: маршрут для тех, кто впервые на Алтае
Не любите дальние переезды, но хотите увидеть максимум из возможного? Тогда эта программа для вас! Я покажу вам главные богатства края.

Вы пройдёте по Ороктойскому мосту над рекой Катунь, увидите Еландинские пороги и Зубы дракона, побываете на острове Патмос. Полюбуетесь панорамами со смотровых и послушаете о традициях коренных жителей Алтая.
Путешествие по долине реки Катунь - из Горно-Алтайска
Путешествие по долине реки Катунь - из Горно-Алтайска
Путешествие по долине реки Катунь - из Горно-Алтайска

Описание водной прогулки

Скалы Зубы дракона — причудливые каменные образования посреди Катуни, похожие на гигантские острые зубцы.

Остров Патмос. Вы пройдёте по подвесному мосту на остров — к храму Иоанна Богослова.

Несложная козья тропа до слияния Чемала и Катуни, доступная для людей всех возрастов. Отсюда открываются захватывающие панорамы реки и Ворот Сартакпая.

Смотровая Толгоек с красивым видом на извилистую ленту реки, окружённой горами и зелёными террасами склонов.

Еландинские пороги, где навечно застыли выходы лавовой породы, которым более 500 млн лет.

Ороктойский мост — автомобильный подвесной мост через реку Катунь.

Озёра Голубые глаза Катуни (доступны только в зимнее время).

Вы узнаете:

  • Кто такой святой отец Макарий и как он связан с Чемалом
  • Какие верования распространены среди местного населения и какую роль играет шаманизм
  • Где именно хотели построить грандиозные ГЭС и почему строительство не состоялось
  • И многое другое

Примерный тайминг

10:00 — выезд
11:00 — скалы Зубы дракона
11:30 — переезд до посёлка Чемал
13:00 — прогулка от острова Патмос до ГЭС по Козьей тропе
13:00–14:00 — обед в кафе
14:30 — смотровая Толгоек
15:00 — Еландинские пороги
16:00 — Ороктойский мост
18:00 — обратная дорога до отеля

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica. Если с вами дети, пожалуйста, сообщите заранее
  • Программа подойдёт для участников всех возрастов с любым уровнем физической подготовки
  • Обычно я беру с собой профессиональный фотоаппарат, поэтому после экскурсии у вас останутся на память качественные яркие фотографии
  • Отдельно оплачивается: переправа на лодке через реку Катунь до Голубых озёр — 1500 ₽ за чел. (в осеннее время до ледостава), обед — 700–1200 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Горно-Алтайске
С 2017 года я показываю красоту Алтая гостям республики. Аттестованный гид-экскурсовод по республике. Родилась и выросла на Алтае, всем сердцем люблю его природу: горы, озёра, реки. Покажу самые красивые и
читать дальше

знаковые места, вы увидите самые фотогеничные локации и сделаете бомбические фото. Подскажу, где находятся местные аутентичные ресторанчики, уютные гостиницы, в которых действительно хочется жить, и расскажу увлекательные факты. Буду рада составить для вас идеальный маршрут и стать вашим проводником в мир Горного Алтая!

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии из Горно-Алтайска

Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
На машине
7.5 часов
252 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе
На автобусе
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе
Перевалы Алтая приведут вас в мир, напоминающий Марс. Путешествие подарит встречи с древними петроглифами и живописными природными объектами
Начало: В Горно-Алтайске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 200 ₽ за человека
Горный Алтай: всё самое интересное за 1 день
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Горный Алтай: всё самое интересное за 1 день
Насладитесь живописными уголками Горного Алтая за один день: река Катунь, Чемальская долина, Зубы Дракона и многое другое ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске