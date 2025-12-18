Путешествие по долине реки Катунь - из Горно-Алтайска
Через Чемал до Ороктойского моста: маршрут для тех, кто впервые на Алтае
Не любите дальние переезды, но хотите увидеть максимум из возможного? Тогда эта программа для вас! Я покажу вам главные богатства края.
Вы пройдёте по Ороктойскому мосту над рекой Катунь, увидите Еландинские пороги и Зубы дракона, побываете на острове Патмос. Полюбуетесь панорамами со смотровых и послушаете о традициях коренных жителей Алтая.
Описание водной прогулки
Скалы Зубы дракона — причудливые каменные образования посреди Катуни, похожие на гигантские острые зубцы.
Остров Патмос. Вы пройдёте по подвесному мосту на остров — к храму Иоанна Богослова.
Несложная козья тропа до слияния Чемала и Катуни, доступная для людей всех возрастов. Отсюда открываются захватывающие панорамы реки и Ворот Сартакпая.
Смотровая Толгоек с красивым видом на извилистую ленту реки, окружённой горами и зелёными террасами склонов.
Еландинские пороги, где навечно застыли выходы лавовой породы, которым более 500 млн лет.
Ороктойский мост — автомобильный подвесной мост через реку Катунь.
Озёра Голубые глаза Катуни (доступны только в зимнее время).
Вы узнаете:
Кто такой святой отец Макарий и как он связан с Чемалом
Какие верования распространены среди местного населения и какую роль играет шаманизм
Где именно хотели построить грандиозные ГЭС и почему строительство не состоялось
И многое другое
Примерный тайминг
10:00 — выезд 11:00 — скалы Зубы дракона 11:30 — переезд до посёлка Чемал 13:00 — прогулка от острова Патмос до ГЭС по Козьей тропе 13:00–14:00 — обед в кафе 14:30 — смотровая Толгоек 15:00 — Еландинские пороги 16:00 — Ороктойский мост 18:00 — обратная дорога до отеля
Организационные детали
Едем на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica. Если с вами дети, пожалуйста, сообщите заранее
Программа подойдёт для участников всех возрастов с любым уровнем физической подготовки
Обычно я беру с собой профессиональный фотоаппарат, поэтому после экскурсии у вас останутся на память качественные яркие фотографии
Отдельно оплачивается: переправа на лодке через реку Катунь до Голубых озёр — 1500 ₽ за чел. (в осеннее время до ледостава), обед — 700–1200 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Горно-Алтайске
С 2017 года я показываю красоту Алтая гостям республики. Аттестованный гид-экскурсовод по республике. Родилась и выросла на Алтае, всем сердцем люблю его природу: горы, озёра, реки. Покажу самые красивые и читать дальше
знаковые места, вы увидите самые фотогеничные локации и сделаете бомбические фото. Подскажу, где находятся местные аутентичные ресторанчики, уютные гостиницы, в которых действительно хочется жить, и расскажу увлекательные факты. Буду рада составить для вас идеальный маршрут и стать вашим проводником в мир Горного Алтая!