Не любите дальние переезды, но хотите увидеть максимум из возможного? Тогда эта программа для вас! Я покажу вам главные богатства края. Вы пройдёте по Ороктойскому мосту над рекой Катунь, увидите Еландинские пороги и Зубы дракона, побываете на острове Патмос. Полюбуетесь панорамами со смотровых и послушаете о традициях коренных жителей Алтая.

Ваш гид в Горно-Алтайске

Описание водной прогулки

Скалы Зубы дракона — причудливые каменные образования посреди Катуни, похожие на гигантские острые зубцы.

Остров Патмос. Вы пройдёте по подвесному мосту на остров — к храму Иоанна Богослова.

Несложная козья тропа до слияния Чемала и Катуни, доступная для людей всех возрастов. Отсюда открываются захватывающие панорамы реки и Ворот Сартакпая.

Смотровая Толгоек с красивым видом на извилистую ленту реки, окружённой горами и зелёными террасами склонов.

Еландинские пороги, где навечно застыли выходы лавовой породы, которым более 500 млн лет.

Ороктойский мост — автомобильный подвесной мост через реку Катунь.

Озёра Голубые глаза Катуни (доступны только в зимнее время).

Вы узнаете:

Кто такой святой отец Макарий и как он связан с Чемалом

Какие верования распространены среди местного населения и какую роль играет шаманизм

Где именно хотели построить грандиозные ГЭС и почему строительство не состоялось

И многое другое

Примерный тайминг

10:00 — выезд

11:00 — скалы Зубы дракона

11:30 — переезд до посёлка Чемал

13:00 — прогулка от острова Патмос до ГЭС по Козьей тропе

13:00–14:00 — обед в кафе

14:30 — смотровая Толгоек

15:00 — Еландинские пороги

16:00 — Ороктойский мост

18:00 — обратная дорога до отеля

Организационные детали