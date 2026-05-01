Семинский перевал, петроглифы Калбак-Таш, Гейзерное озеро и другие красоты Чуйского тракта
Это путешествие — не просто дорога, а живая летопись, где каждая горная гряда, петля серпантина и речной порог хранят память о караванах кочевников, купцов и исследователей.
Вы проедете по маршруту, который веками связывал Сибирь и Центральную Азию и ощутите контрасты Алтая — от суровых скал до изумрудных долин.
Описание экскурсии
Семинский перевал
Самый высокий перевал на Чуйском тракте, связывающий Северный и Южный Алтай. В древности — граница между племенами и природными зонами. Сейчас — место силы с кедровыми рощами и ветрами, поющими в камнях.
Перевал Чике-Таман
Серпантин времени. Крутой извилистый подъём с панорамными площадками, откуда видно долину реки Катунь. В 19 веке это была узкая тропа для вьючных лошадей, сейчас — инженерное чудо.
Катунская смотровая
Отвесные скалы над бирюзовой рекой, где вода миллионы лет вырезала каньоны. Место для фото с «алтайским Малибу».
Слияние Чуи и Катуни
Две реки встречаются, но не смешиваются сразу: мутно-серая Чуя и бирюзовая Катунь текут рядом, как инь и ян. В шаманской традиции — место соединения мужской (Катунь) и женской (Чуя) энергий.
Петроглифы Калбак-Таш
Более 5 000 наскальных рисунков под открытым небом: олени, всадники, солярные знаки.
Гейзерное озеро
Природное зеркало с пульсирующими гейзерами, поднимающими со дна голубой ил. Вода здесь меняет цвет от бирюзового до молочно-изумрудного в зависимости от погоды.
Вы узнаете:
почему перевалы и реки считают священными
как местные задабривают духов
почему Катунь бирюзовая, а Чуя серая
как здесь смешивались тюркские, монгольские и русские традиции
почему алтайцы повязывают ленточки на деревья
Примерный тайминг
8:00 — начало экскурсии (можно перенести по договорённости) 10:00 — Семинский перевал 11:00 — перевал Чике-Таман 11:30 — остановка на Катунской смотровой 12:30 — слияние рек, петроглифы 14:00 — обед в селе Акташ (по желанию) 14:30 — Гейзерное озеро 15:00 — дорога обратно 20:00 — конец экскурсии
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне Тoyota Ipsum
Отдельно по желанию оплачивается обед
Маршрут не требует специальной подготовки, но предполагает пешие прогулки
С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Я родился и вырос среди этих гор, знаю здесь каждую тропинку и самые живописные места. С 2018 года я провожу экскурсии и помогаю путешественникам увидеть Алтай во всей его красоте.
Готов показать вам удивительные пейзажи — от уютных окрестностей до загадочных Марсовых полей, где кажется, будто вы попали на другую планету! Работаю с командой.
Хотите настоящее приключение? Тогда в путь!
