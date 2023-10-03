Погрузитесь в мир загадочного и величественного Алтая с нашей экскурсией «Сокровище Чемал».
Это однодневное путешествие откроет вам красоты Чемальского района, начиная с удивительного Камышлинского водопада, где мирная природа и дружелюбные кролики
Это однодневное путешествие откроет вам красоты Чемальского района, начиная с удивительного Камышлинского водопада, где мирная природа и дружелюбные кролики
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Удивительные природные пейзажи
- 🗺️ Путешествие по историческим местам
- 🏞️ Посещение уникальных достопримечательностей
- 🌉 Прогулка по подвесному мосту
- 🐇 Встреча с дикими животными
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
- Камышлинский водопад
- Монастырь Иоанна Богослова
- Подвесной мост
- Козья тропа
- Ороктойский мост
- Чемальская ГЭС
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Узнайте красоту Алтая Мы начнем наше путешествие с Майминского района, где нас ждет удивительный Камышлинский водопад. Здесь вас поразят не только водопады, но и необычайная близость к природе — счастливые кролики, не боящиеся людей, будут вашими спутниками. Далее наш путь приведет к монастырю Иоанна Богослова, сопровождаемому красивым подвесным мостом. Прогулка по козьей тропе вдоль реки Катунь с ее мощными порогами подарит непередаваемые впечатления. Мы также посетим Ороктойский мост с потрясающими видами на окружающие пейзажи и Чемальскую ГЭС, свидетельствующую о силе человеческой техники. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В любой день и в любое время по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Камышлинский водопад
- Монастырь Иоанна Богослова
- Козья тропа
- Ороктойский мост
- Чемальская ГЭС
- Че-Чкыш
Что включено
- Экскурсии
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск Чорос-Гуркина 45
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 окт 2023
Экскурсия проводилась группе из 7 человек. Нам всё понравилось. Денис тактичен, точен, а также аккуратен в вождении. Он учел все наши пожелания. Программа получилась яркой и запоминающейся. Если вам захочется провести увлекательное путешествие, свяжитесь с Денисом, и он организует всё остальное.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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