Сокровище Чемал - часть Шелкового пути

Приглашаем на захватывающее путешествие по Чемальскому району, где вы увидите невероятные пейзажи и почувствуете дух Алтая
Погрузитесь в мир загадочного и величественного Алтая с нашей экскурсией «Сокровище Чемал».

Это однодневное путешествие откроет вам красоты Чемальского района, начиная с удивительного Камышлинского водопада, где мирная природа и дружелюбные кролики
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создают атмосферу сказки.

Пройдитесь по козьей тропе вдоль реки Катунь, увидите мощные пороги и посетите Ороктойский мост с потрясающими видами. Завершится ваше путешествие у Чемальской ГЭС, символа человеческого прогресса. Не забудьте про удобную обувь и одежду

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Удивительные природные пейзажи
  2. 🗺️ Путешествие по историческим местам
  3. 🏞️ Посещение уникальных достопримечательностей
  4. 🌉 Прогулка по подвесному мосту
  5. 🐇 Встреча с дикими животными
Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Камышлинский водопад
  • Монастырь Иоанна Богослова
  • Подвесной мост
  • Козья тропа
  • Ороктойский мост
  • Чемальская ГЭС

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Узнайте красоту Алтая Мы начнем наше путешествие с Майминского района, где нас ждет удивительный Камышлинский водопад. Здесь вас поразят не только водопады, но и необычайная близость к природе — счастливые кролики, не боящиеся людей, будут вашими спутниками. Далее наш путь приведет к монастырю Иоанна Богослова, сопровождаемому красивым подвесным мостом. Прогулка по козьей тропе вдоль реки Катунь с ее мощными порогами подарит непередаваемые впечатления. Мы также посетим Ороктойский мост с потрясающими видами на окружающие пейзажи и Чемальскую ГЭС, свидетельствующую о силе человеческой техники. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В любой день и в любое время по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Камышлинский водопад
  • Монастырь Иоанна Богослова
  • Козья тропа
  • Ороктойский мост
  • Чемальская ГЭС
  • Че-Чкыш
Что включено
  • Экскурсии
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск Чорос-Гуркина 45
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
3 окт 2023
Экскурсия проводилась группе из 7 человек. Нам всё понравилось. Денис тактичен, точен, а также аккуратен в вождении. Он учел все наши пожелания. Программа получилась яркой и запоминающейся. Если вам захочется провести увлекательное путешествие, свяжитесь с Денисом, и он организует всё остальное.

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеНа машинеНа весь деньАлтай

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