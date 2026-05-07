Вы впервые на Алтае и хотите увидеть ключевые места за один день? Или не представляете отдых без знакомства с природой, увлекательных прогулок и лёгкого экстрима? Присоединяйтесь к путешествию на Чемал! С нами вы не просто проедете по красивым местам, а получите впечатления, которые захочется сохранить.
Описание экскурсии
- Для начала отправимся на катере к Камышлинскому водопаду. По дороге заприметим ручных кроликов, которые спокойно гуляют рядом с людьми
- Легендарные скалы «Зубы дракона», которые невозможно пропустить
- Затем вас ждёт остров Патмос с храмом Иоанна Богослова. Вы пройдёте по подвесному мосту и отправитесь пешком вдоль Катуни — с видами на пороги и скалы
- Маршрут приведёт нас к Чемальской ГЭС, где можно сделать паузу и перекусить
- После этого доедем до Ороктойского моста — здесь Катунь достигает максимальной глубины
- Завершением станет урочище Че-Чкыш и подъём на смотровую площадку с панорамой долины
Поездка получится лёгкой по настроению, но насыщенной по содержанию:
- вы узнаете, как живут алтайцы и какие традиции сохраняют
- поймёте, почему Чемал стал одним из самых популярных мест Алтая
- услышите легенды и реальные истории этого края
- разберётесь, как устроена жизнь пчёл и как появляется алтайский мёд
Примерный тайминг
9:30 — выезд из Горно-Алтайска
~11:00 — прибытие и пересадка на катер
11:00–14:30 — прогулка по озеру
14:30 — обед на природе
15:00 — урочище Че-Чкыш
16:30 — выезд обратно
~19:30 — возвращение в Горно-Алтайск
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Обед или перекус берите с собой
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7299 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отелей Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 117 туристов
Я много лет организую экскурсии и туры. Родился в Республике Алтай и знаю практически всё о ней. Все экскурсии наша компания проводит официально, со всеми страховками (страхование пассажиров, страхование от укуса клеща).
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Здравствуйте, экскурсия впечатлила, с гидом было классно, легко, весело, все локации были интересны, расстояние неутомительные, насладилась видами и красотой Алтая, спасибо нашему гиду Денису за сопровождение и чудесный рассказ, а
