Сокровища Чемала: автомобильное путешествие из Горно-Алтайска

Проехать по ключевым местам региона, пройти вдоль Катуни и увидеть Алтай со всех ракурсов
Вы впервые на Алтае и хотите увидеть ключевые места за один день? Или не представляете отдых без знакомства с природой, увлекательных прогулок и лёгкого экстрима? Присоединяйтесь к путешествию на Чемал! С нами вы не просто проедете по красивым местам, а получите впечатления, которые захочется сохранить.
Описание экскурсии

  • Для начала отправимся на катере к Камышлинскому водопаду. По дороге заприметим ручных кроликов, которые спокойно гуляют рядом с людьми
  • Легендарные скалы «Зубы дракона», которые невозможно пропустить
  • Затем вас ждёт остров Патмос с храмом Иоанна Богослова. Вы пройдёте по подвесному мосту и отправитесь пешком вдоль Катуни — с видами на пороги и скалы
  • Маршрут приведёт нас к Чемальской ГЭС, где можно сделать паузу и перекусить
  • После этого доедем до Ороктойского моста — здесь Катунь достигает максимальной глубины
  • Завершением станет урочище Че-Чкыш и подъём на смотровую площадку с панорамой долины

Поездка получится лёгкой по настроению, но насыщенной по содержанию:

  • вы узнаете, как живут алтайцы и какие традиции сохраняют
  • поймёте, почему Чемал стал одним из самых популярных мест Алтая
  • услышите легенды и реальные истории этого края
  • разберётесь, как устроена жизнь пчёл и как появляется алтайский мёд

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Горно-Алтайска
~11:00 — прибытие и пересадка на катер
11:00–14:30 — прогулка по озеру
14:30 — обед на природе
15:00 — урочище Че-Чкыш
16:30 — выезд обратно
~19:30 — возвращение в Горно-Алтайск

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Обед или перекус берите с собой
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник7299 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отелей Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 117 туристов
Я много лет организую экскурсии и туры. Родился в Республике Алтай и знаю практически всё о ней. Все экскурсии наша компания проводит официально, со всеми страховками (страхование пассажиров, страхование от укуса клеща).

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Здравствуйте, экскурсия впечатлила, с гидом было классно, легко, весело, все локации были интересны, расстояние неутомительные, насладилась видами и красотой Алтая, спасибо нашему гиду Денису за сопровождение и чудесный рассказ, а
ещё он посоветовал классное место, где мы попробовали вкуснейшие местные чебуреки), единственный момент: катер до водопада в стоимость не входит, почему -то об этом не написано в программе, а так всё было неплохо, но эффекта вау не было)

