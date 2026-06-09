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Телецкое озеро: прогулка на катере к водопадам

Увидеть Алтай с воды и влюбиться в него навсегда - из Горно-Алтайска
Телецкое озеро называют сердцем Алтая и одним из главных мест силы региона.

Вы прокатитесь по нему на катере и увидите водопады Чедор, Корбу, Киште и Аю-Кечпес, скрытые в тайге. Услышите древние легенды и истории местных жителей и почувствуете масштаб дикой природы.
Телецкое озеро: прогулка на катере к водопадам
Телецкое озеро: прогулка на катере к водопадам
Телецкое озеро: прогулка на катере к водопадам

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Горно-Алтайска

По дороге поговорим об Алтае, истории озера и местных легендах.

11:30 — старт прогулки на катере из Артыбаша

Начнём путешествие по Телецкому озеру — одному из крупнейших и самых глубоких озёр России.

12:00 — Эстюба

Прогуляемся к живописному водопаду среди таёжного леса и каменных ущелий.

12:30 — Чедор

Отыщем водопад, скрытый среди густой природы Алтая.

13:00 — Корбу

Самый известный водопад озера с мощным потоком воды и оборудованной экотропой.

13:30 — Киште и Аю-Кечпес

Полюбуемся водопадами прямо с катера и обсудим связанные с ними истории.

14:20–15:30 — прибытие в Артыбаш и обед

После прогулки по озеру вернёмся в посёлок и перекусим в кафе с блюдами алтайской кухни.

15:30–19:00 — возвращение в Горно-Алтайск

Поедем обратно через живописные перевалы и таёжные пейзажи.

Организационные детали

  • Трансфер — на автомобиле Honda Elysion
  • Вместимость катера — до 11 человек. У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — 400–600 ₽ за чел.
  • Возможна отмена прогулки в случае плохой погоды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или на центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я коренной житель Алтая. Окончил аспирантуру по археологии, писал научные статьи. Имею аттестат гида по Республике Алтай. Предлагаю разнообразные и увлекательные программы — археологические, семейные, комбинированные, индивидуальные. Мои выезды подойдут для всех категорий путешественников — от ценителей активных приключений до любителей спокойного отдыха.

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