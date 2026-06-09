Телецкое озеро называют сердцем Алтая и одним из главных мест силы региона.
Вы прокатитесь по нему на катере и увидите водопады Чедор, Корбу, Киште и Аю-Кечпес, скрытые в тайге. Услышите древние легенды и истории местных жителей и почувствуете масштаб дикой природы.
Вы прокатитесь по нему на катере и увидите водопады Чедор, Корбу, Киште и Аю-Кечпес, скрытые в тайге. Услышите древние легенды и истории местных жителей и почувствуете масштаб дикой природы.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Горно-Алтайска
По дороге поговорим об Алтае, истории озера и местных легендах.
11:30 — старт прогулки на катере из Артыбаша
Начнём путешествие по Телецкому озеру — одному из крупнейших и самых глубоких озёр России.
12:00 — Эстюба
Прогуляемся к живописному водопаду среди таёжного леса и каменных ущелий.
12:30 — Чедор
Отыщем водопад, скрытый среди густой природы Алтая.
13:00 — Корбу
Самый известный водопад озера с мощным потоком воды и оборудованной экотропой.
13:30 — Киште и Аю-Кечпес
Полюбуемся водопадами прямо с катера и обсудим связанные с ними истории.
14:20–15:30 — прибытие в Артыбаш и обед
После прогулки по озеру вернёмся в посёлок и перекусим в кафе с блюдами алтайской кухни.
15:30–19:00 — возвращение в Горно-Алтайск
Поедем обратно через живописные перевалы и таёжные пейзажи.
Организационные детали
- Трансфер — на автомобиле Honda Elysion
- Вместимость катера — до 11 человек. У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- Отдельно по желанию оплачивается обед — 400–600 ₽ за чел.
- Возможна отмена прогулки в случае плохой погоды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или на центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я коренной житель Алтая. Окончил аспирантуру по археологии, писал научные статьи. Имею аттестат гида по Республике Алтай. Предлагаю разнообразные и увлекательные программы — археологические, семейные, комбинированные, индивидуальные. Мои выезды подойдут для всех категорий путешественников — от ценителей активных приключений до любителей спокойного отдыха.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии на «Телецкое озеро: прогулка на катере к водопадам»
Индивидуальная
до 4 чел.
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Индивидуальная экскурсия к Телецкому озеру: легенды, природа и незабываемые виды. Подходит для всех путешественников
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
17 июн в 08:00
30 июн в 08:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
Завтра в 05:00
14 июн в 05:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Горно-Алтайска)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:30
10 июн в 08:30
от 33 000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Из Горно-Алтайска в посёлок Яйлю и на Телецкое озеро - на катере
Увидеть пять водопадов и погулять по центральной усадьбе Алтайского заповедника
Начало: У Национального драматического театра
12 июн в 08:00
19 июн в 08:00
9800 ₽ за человека
9500 ₽ за человека