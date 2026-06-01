Программа тура по дням
Переезд из Горно-Алтайска в Мульту
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора, знакомимся с товарищами по счастью и стартуем на трансфере в 12:00 по местному времени.
Впереди Чуйский тракт и Уймонская долина. По пути делаем остановки. Одна, чтобы пообедать в кафе.
Вечером мы проезжаем село Усть-Кокса и прибываем в мультинский Маральник на турбазу «Вечный странник». Ставим лагерь, ужинаем, готовимся ко сну.
- Забираем из Горно-Алтайска.
- Переезд до 8 часов.
- Первая ночевка в палатках.
- Все лишние вещи можно будет оставить на базе.
Заброска и переход к Среднему Мультинскому озеру
Утро уже будет бодрящим. Загружаемся в высокопроходимый автомобиль ГАЗ-66 и отправляемся до Нижнего Мультинского озера, весело потряхиваясь на всех кочках. Переезд будет недолгим, но точно ярким и запоминающимся.
После не менее бодрящего брода через реку Мульту мы пройдем наши первые 5 км под рюкзаком до Среднего Мультинского озера. Обустроим лагерь возле кордона, пообедаем и примем баньку.
- Переезд до 15 км по бездорожью.
- Переход под рюкзаком 5 км, перепад 50 м.
- Возможность баньки.
- Есть вариант заброски на катере.
Прогулка налегке на верхние озера
Днёвка. Радиальный выход на Верхнемультинское озеро и /или Поперечное озеро.
Рано утром налегке мы отправляемся к «верхним» озерам. Путь предстоит неблизкий. Если успеем, то посетим сразу оба озера Катунского заповедника.
Огромные размеры высокогорных озер, цвет воды, мощь горных хребтов вокруг — это стоит посмотреть, а смельчаки смогут и покупаться.
Сегодня на прогулке у нас будет плотный перекус, а вечером самый вкусный ужин после длинного ходового дня!
- Переход порядка 14 км, полный маршрут налегке до 20 км, перепад 250 м.
- Возможность баньки.
- Стоянка на обустроенной территории.
- Никакой связи нет.
Стоянка на озере Куйгук
Посмотрели Мультинские озера — пришла пора держать путь дальше. В этот раз пройдем через «шумы» — порожистое место между Средне- и Нижнемультинскими озерами. Обязательно заглянем посмотреть на гигантские двадцатиметровые валуны, преграждающие путь воде.
Выходим к Нижнемультинскому озеру. Проходим мимо знакомых мест и бодро идем к реке Куйгук. Переправа через нее немножко щекочет нервы.
После перекуса остается последний рывок — доходим до водопада Куйгук. Сделав потрясающие фотографии возле него, мы начинаем наш крутой подъем по тропе вдоль водопада.
На ночевку встанем на берегу озера Куйгук, возле молочно-бирюзовой воды, где отражаются сосны и цирк из суровых снежных вершин. Отлично отдыхаем, в этот вечер спать будем хорошо.
- Переход под рюкзаком 13 км, перепад 450 м.
- Красивейшие места, полная автономка.
- Подъем вдоль водопада.
- Стоянка у красивейшего горного озера.
Перевал Куйгук (категории 1А) и ночевка в долине Акчан
Собираем лагерь и выдвигаемся.
Сразу за озером начинается наш путь на перевал Куйгук (категории 1А, 2500 м). Вот и наше основное испытание на сегодня.
Сперва тягучий продолжительный подъем: мы поднимаемся все выше и выше над нашим молочно-бирюзовым озером, цветочные луга сменяются скально-снежными склонами, и мы оказываемся на самой верхней точке нашей тропы.
Обязательно оставим записку о группе в турике на вершине, чтобы и другие группы за нас порадовались. А также плотненько перекусим.
Спуск же гораздо короче и сильно круче подъема. Немного терпения, и мы у своего очередного горного озера в долине Акчан.
- Переход 6 км, перепад 450 м.
- Перевал Куйгук (2500 м).
- Непростой спуск с перевала, подстраховка веревкой.
- Стоянка возле небольшого горного озера.
Дневка или восхождение на г. Колбан
Днёвка. Радиальный выход налегке на гору Колбан (3022 м). Восхождение возможно только при благоприятных погодных условиях (!).
Очень ранний выход, чтобы успеть вернуться до темноты. Штурмуем вершину горы Колбан. Для местного населения гора священная, и с ней связано множество легенд.
С вершины открывается незабываемая панорама и виды на множество окружающих ее озер. В ясную погоду видно даже величественную гору Белуха.
- Переход налегке 9 км в одну сторону.
- Восхождение на г. Колбан (3022 м).
- Или отдых в лагере.
- Связь с перебоями на возвышенностях.
Перевал Суровый (категории 1Б), идем к озеру Алла-Аскыр
Сегодня штурмуем перевал Суровый (категории 1Б, 2750 м). Названием нас не испугаешь — мы уже стали опытными туристами.
Подъем достаточно короткий и крутой, а спуск чуть более пологий и длинный. Зато после перевала — выполаживание, мы спускаемся в долину Ешту к озеру Алла-Аскыр. У озера обустроим наш горный лагерь и будем отдыхать.
- Переход под рюкзаком 5 км, перепад 450 м.
- Перевал Суровый (2750 м).
- Самый сложный перевал маршрута.
- Снова стоим у горного озера.
Безымянный перевал (н/к) и стоянка у озера Кыргыз
Набравшись сил в день отдыха, мы бодро проходим Безымянный перевал (н/к, 2863 м), откуда открывается вид на более чем 30 озер разного размера и цвета воды.
Переход будет долгим, но совершенно не сложным, перевал некатегорийный.
Встанем у озера Кыргыз, где уже суровые горные пейзажи становятся зеленее и уютнее.
- Переход 8 км, перепад 590 м.
- Безымянный перевал (2863 м).
- Ночь тысячи звезд.
- Стоянка у нового горного озера.
Спуск к реке Акчан
Соскучившись по кострам, насмотревшись на мощные скальные выходы и снежные склоны, мы отправляемся в лесную зону.
Начинаем наш спуск к реке Акчан. Перед самым лагерем нам предстоит преодолеть брод через бурную холодную горную реку, но это нестрашно, ведь пяточки сможем погреть сегодня у костра.
Вечер в сосновом лесу у шумной реки. Общение и игры, костер и тепло, улыбки и дружеский уют.
- Переход 8 км, перепад 630 м.
- Последний автономный день.
- Заключительный перевал.
- Спускаемся в лесную зону.
Выход в цивилизацию
Последний несложный перевал на нашем пути — Конный. Медленно, но верно мы поднимемся на 600 метров, а потом постепенно и незаметно для себя сбросим до 1000 м и окажемся на знакомой нам базе «Вечный странник».
Предстоит вечер бесед, итогов и сборов. Завтра поедем домой.
- Переход 15 км, перепад 1000 м.
- Ночуем на территории базы. Возможность баньки.
- Будет интернет, но мобильная связь маловероятна.
- Можно забрать свои отложенные чистые вещи.
Трансфер до Горно-Алтайска
Последний раз смотрим на Алтайские горы и снова в путь — едем к аэропорту.
По пути покупаем сувениры, мёд и чаи на рынке, заезжаем в музеи, если успеваем. Обязательная остановка на обед в кафе.
- Переезд до 8 часов.
- Повезем до Горно-Алтайска.
- Поможем с переездом до Новосибирска.
- Рекомендуем посетить национальный музей республики Алтай.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Рады сообщить, что аренда удобных и надежных палаток уже включена в стоимость вашего путешествия! Мы тщательно подбираем снаряжение, чтобы вам было комфортно в любых условиях.
Варианты проживания
Палатка
Какие палатки мы предоставляем?
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-местные модели от проверенных брендов:
- Normal Zero;
- Red Fox.
Давайте познакомимся с ними поближе.
Трехместные модели палаток:
- Normal Zero Z 3 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 3;
- весит всего: 3,15-3,45 кг;
- просторный тент: 324×218×114 см;
- размеры внутренней палатки: 172×211×104 см.
Четырехместные модели палаток:
- Normal Zero Z 4 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 4;
- весит всего: 4,09 кг;
- просторный тент: 380x236x140 см;
- размеры внутренней палатки: 225х235 см.
Как мы распределяем места?
Мы хотим, чтобы всем было комфортно:
- семьи или компании из 3-4 человек размещаются вместе;
- незнакомых участников, по возможности, селим с учётом пола.
Можно взять 3-местную палатку на двоих (без третьего соседа) — просто предупредите нас заранее. Но учтите, что нести её будет немного тяжелее.
Или возьмите специальную 2-местную палатку в прокат — она легче и удобнее именно для двоих!
Двухместные модели палаток:
- Normal Zero Z2 Pro;
- Red Fox Trekking fox 2;
- весит всего: 2,52-2,83 кг;
- просторный тент: 290х222х110 см;
- размеры внутренней палатки: 125x210x100 см.
Чтобы заказать, напишите нам после бронирования. Мы сами привезём на место старта похода палатку и заберём обратно — вам не о чем беспокоиться!
Важно знать:
- Каждый год мы обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии
- Рекомендуем брать личное снаряжение, если для вас принципиальны особые условия комфорта. Если у вас есть любимая собственная палатка — берите её! Просто отметьте это в анкете перед походом.
Выбирайте самый комфортный для вас вариант и готовьтесь к чудесному путешествию! Мы всегда рады помочь и ответить на любые вопросы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Доставка группового снаряжение и модулей на место старта маршрута - в Горно-Алтайск
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно по окончании похода
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Баня на маршруте
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Горно-Алтайска (или до Новосибирска + автобус)
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и в день выезда по пути в аэропорт Горно-Алтайска
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять со скидкой 10% в нашем прокате
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 15 кг и занимать около 60% объёма рюкзака.
Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой. Стандартный вес общественных модулей для мужчин — 9 кг, для женщин — 6-7 кг.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- пуховый жилет;
- платье;
- очки солнцезащитные.
Где будем мыться?
В походах каждый день будет возможность освежиться в родниках, речках или озерах.
Всегда можно устроить «помывочный день» из котелков с теплой водой.
На всех маршрутах предусмотрена банька в середине пути.
Какая обувь нужна? Можно ли в кроссовках?
Категорический нельзя идти в этот поход в кроссовках. Их можно взять для лагеря, когда мы на стоянке.
Только треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
Не подходят:
- кеды, слипоны, сандалии;
- обувь на плоской подошве без протектора;
- новая, неразношенная обувь (может натереть)!
Почему это важно? На маршруте бывают:
- каменистые и скользкие участки;
- броды, роса, дождь;
- долгие переходы.
Ваша обувь должна:
- надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп);
- не скользить (агрессивный протектор обязателен!);
- выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Что ещё взять:
- сменная обувь для лагеря — кроссовки (чтобы дать ногам отдохнуть и переобуться, если основная пара промокла);
- носки — 2-3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).
Совет: перед походом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!
Ловит ли связь на маршруте?
В некоторые местах ловит МТС, Мегафон, без интернета. Но в целом не рассчитывайте на сотовую связь.
Можно ли оставить вещи, когда я пойду в поход под рюкзаком?
Все «лишние вещи», которые не пригодятся вам в походе, можно оставить в туркомплексе, куда привезет нас трансфер.
Маршруты кольцевые, и по окончанию похода мы как раз вернемся к своим вещам. Хранение вещей оплачивает турклуб.
Расскажите о переезде из Горно-Алтайска до места старта?
Переезды будут не более 6-8 часов в зависимости от дорожной обстановки и погодных условий.
Расскажите о переезде из Новосибирска до места старта?
Группу забирают в Горно-Алтайске, но билеты, как правило, в этот город сильно дороже, чем в тот же Новосибирск или Барнаул. Можно рассмотреть вариант прилета в эти города, откуда можно доехать до Горно-Алтайска на междугороднем автобусе или даже долететь на локальном самолете. Между Новосибирском и Горно-Алтайском летает самолет, и билеты часто на этот перелет очень даже бюджетные.
Переезд из Новосибирска составляет порядка 800 км, достаточно продолжительный. Путь пролегает по трассе, но время переезда зависит от погодных условий, рассчитывайте на 12 часов от Новосибирска.
Путь предстоит длинный, продумайте вариант удобного переезда в автобусе: подушку под шею, беруши, кофточка теплая поближе. Все лишнее можно будет оставить на базе в начале маршрута. Но мы рекомендуем рассмотреть вариант перелета до Горно-Алтайска, чтобы получить больше удовольствия от поездки. Сделайте выбор в пользу комфорта.
Какой будет итоговый вес рюкзака в походе?
Около 20-24 кг веса, зависит от веса личного снаряжения.
Стремиться к тому, чтобы вес рюкзака был вместе с модулем (7-9 кг): у девушек не более 18-20 кг, а у мужчин не более 25-27 кг, иначе будет действительно тяжело.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Не включены в стоимость только обеды по пути из Новосибирска и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе.
Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без «быстрых» каш и супов. Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Также для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза и т. п.).
На месте закупаем хлеб и лимоны. Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
Вода на маршруте
- Питьевая вода — возьмите с собой бутылку 1–1,5 л на человека.
- Источники с чистой водой на маршруте: родники. Будем постоянно восполнять запасы воды.
- Для готовки используем воду из ручьев — кипятим.
Что предоставляет турклуб?
Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4-местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и т. п.).
Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои или берет в прокат.
Прокат личного походного снаряжения выдается с 10% скидкой всем нашим участникам.
Какая будет погода? Что делать, если пойдет дождь?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода.
Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Собирайтесь по списку, много вещей не берите, ведь все нести на себе.
Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».
Что взять обязательно:
- защита от дождя: дождевик или мембранная куртка (даже если в прогнозе солнце);
- тёплая одежда: флис, термобельё — вечера могут быть прохладными;
- головной убор: кепка от солнца + шапка/бафф для прохлады;
- купальные принадлежности (как минимум для бани, как максимум для горных рек и озер);
- удобная разношенная обувь + сменка для лагеря.
Что делать, если дождь? Не переживать! Дождь — это:
- уютные чаепития у костра, веселые истории, интересные игры и неповторимая атмосфера;
- надеть дождевик и продолжать путь — маршрут не прерывается!
В лагере:
- поставим общий тент;
- организуем сухую зону;
- приготовим горячую еду.
Важно знать
- Поход состоится при любой безопасной погоде.
- Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
- Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет: соберитесь по списку снаряжения — и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!
P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поход комфортным.