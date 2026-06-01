1 день

Переезд из Горно-Алтайска в Мульту

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора, знакомимся с товарищами по счастью и стартуем на трансфере в 12:00 по местному времени.

Впереди Чуйский тракт и Уймонская долина. По пути делаем остановки. Одна, чтобы пообедать в кафе.

Вечером мы проезжаем село Усть-Кокса и прибываем в мультинский Маральник на турбазу «Вечный странник». Ставим лагерь, ужинаем, готовимся ко сну.

Забираем из Горно-Алтайска.

Переезд до 8 часов.

Первая ночевка в палатках.

Все лишние вещи можно будет оставить на базе.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160