Алтайские выходные: от Чуйского тракта до Марса и Гейзерного озера
Погулять по инопланетным ландшафтам, рассмотреть наскальные рисунки и душевно посидеть у костра
Вас ждёт запоминающийся уик-энд! Мы проедем по Чуйскому тракту, останавливаясь в живописных местах: у слияния рек Чуя и Катунь, на перевалах Семинский и Чике-Таман и у знаменитых Катунских террас.
Исследуем Алтайский
Марс, где нам откроются потрясающие виды, и совершим треккинг до «Марса-2», любуясь горами и ущельями.
Насладимся цветом Гейзерного озера и успокаивающим шумом водопада Ширлак, вы послушаете увлекательный рассказ гида о древних наскальных рисунках. А жить будем на уютной базе, собираясь вечерами у согревающего костра.
Необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой воду, закуски, индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).
Программа тура по дням
1 день
Достопримечательности Чуйского тракта
Встречаемся и отправляемся в путешествию по невероятно живописному Чуйскому тракту. Мы сделаем несколько остановок в самых красивых местах: у слияния рек Чуя и Катунь, на перевалах Семинский и Чике-Таман, у Катунских террас. Прогуляемся и пофотографируем.
Приблизительно к 21:00 прибудем на турбазу. Вечером вас ждут душевные посиделки у костра.
Всего за день проедем 790/580/340 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 1 км.
2 день
Алтайский Марс
После завтрака отправимся на Алтайский Марс! Сначала поедем на автобусе, затем пересядем на высокопроходимый транспорт. По прибытии насладимся потрясающими пейзажами с разноцветными горами, сделаем несколько остановок для фотографий и прогуляемся по инопланетному ландшафту.
Затем совершим треккинг по ущелью до «Марса-2» (3 км в одну сторону). Здесь вас также ждут невероятные виды и обед-пикник на свежем воздухе.
Вечером желающие могут поехать на экскурсию на внедорожниках с посещением смотровой площадки, откуда открывается панорама снежных гор, либо расслабиться в бане (за доплату).
Всего за день проедем 160 км, пройдём пешком 7-8 км.
Сегодня вас ждёт экскурсия на Гейзерное озеро, одно из самых фотогеничных на Алтае. Полюбовавшись цветом воды и узорами на дне, отправимся в обратный путь. По дороге посетим комплекс с древними наскальными рисунками Адыр-Кан и водопад Ширлак, гид расскажет вам интересные истории об этих местах.
Всего за день проедем 340/580/790 км, пройдём пешком 1 км.
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник!
Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы.
С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом.
Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.