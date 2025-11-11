Встречаемся и отправляемся в путешествию по невероятно живописному Чуйскому тракту. Мы сделаем несколько остановок в самых красивых местах: у слияния рек Чуя и Катунь, на перевалах Семинский и Чике-Таман, у Катунских террас. Прогуляемся и пофотографируем.

Приблизительно к 21:00 прибудем на турбазу. Вечером вас ждут душевные посиделки у костра.

Всего за день проедем 790/580/340 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 1 км.