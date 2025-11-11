Мои заказы

Алтайские выходные: от Чуйского тракта до Марса и Гейзерного озера

Погулять по инопланетным ландшафтам, рассмотреть наскальные рисунки и душевно посидеть у костра
Вас ждёт запоминающийся уик-энд! Мы проедем по Чуйскому тракту, останавливаясь в живописных местах: у слияния рек Чуя и Катунь, на перевалах Семинский и Чике-Таман и у знаменитых Катунских террас.

Марс, где нам откроются потрясающие виды, и совершим треккинг до «Марса-2», любуясь горами и ущельями.

Насладимся цветом Гейзерного озера и успокаивающим шумом водопада Ширлак, вы послушаете увлекательный рассказ гида о древних наскальных рисунках. А жить будем на уютной базе, собираясь вечерами у согревающего костра.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой воду, закуски, индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Чуйского тракта

Встречаемся и отправляемся в путешествию по невероятно живописному Чуйскому тракту. Мы сделаем несколько остановок в самых красивых местах: у слияния рек Чуя и Катунь, на перевалах Семинский и Чике-Таман, у Катунских террас. Прогуляемся и пофотографируем.

Приблизительно к 21:00 прибудем на турбазу. Вечером вас ждут душевные посиделки у костра.

Всего за день проедем 790/580/340 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 1 км.

2 день

Алтайский Марс

После завтрака отправимся на Алтайский Марс! Сначала поедем на автобусе, затем пересядем на высокопроходимый транспорт. По прибытии насладимся потрясающими пейзажами с разноцветными горами, сделаем несколько остановок для фотографий и прогуляемся по инопланетному ландшафту.

Затем совершим треккинг по ущелью до «Марса-2» (3 км в одну сторону). Здесь вас также ждут невероятные виды и обед-пикник на свежем воздухе.

Вечером желающие могут поехать на экскурсию на внедорожниках с посещением смотровой площадки, откуда открывается панорама снежных гор, либо расслабиться в бане (за доплату).

Всего за день проедем 160 км, пройдём пешком 7-8 км.

3 день

Гейзерное озеро, водопад Ширлак, наскальные рисунки

Сегодня вас ждёт экскурсия на Гейзерное озеро, одно из самых фотогеничных на Алтае. Полюбовавшись цветом воды и узорами на дне, отправимся в обратный путь. По дороге посетим комплекс с древними наскальными рисунками Адыр-Кан и водопад Ширлак, гид расскажет вам интересные истории об этих местах.

Всего за день проедем 340/580/790 км, пройдём пешком 1 км.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание
  • Завтраки и 1 обед-пикник
  • Переезд на комфортабельном автобусе (выезд из Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска)
  • Заброски на высокопроходимом транспорте
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Работа гида-экскурсовода на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до города старта и обратно
  • Обеды и ужины в кафе по пути. Средний чек - от 500 ₽
  • Экскурсия на ретранслятор для желающих - от 3000 ₽ с человека
  • Сувениры, баня и прочие личные расходы
  • При 3-местном проживании стоимость тура составит 39 000 ₽
  • Скидки:
  • Предоставляем скидку 10% при бронировании в день рождения (+30 дней) либо при бронировании на день рождения (во время тура) при оплате 100%
  • При раннем бронировании (более 90 дней) - скидка 10% при оплате 100%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, 6:00 / Барнаул, 9:30 (Облепиха) / аэропорт Горно-Алтайска, 13:30. Также можем забрать вас в любой точке на Чуйском тракте
Завершение: Горно-Алтайск, 18:30 / Барнаул, 21:00 / Новосибирск, 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
читать дальше

казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

