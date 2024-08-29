6 дней
Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
Погулять на высоте 3500 м, исколесить степь до Монголии и сходить в баню среди вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
5 янв в 08:00
27 апр в 09:30
74 500₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
25 апр в 11:00
30 апр в 11:00
3390030 510₽ за человека
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
9 дек в 08:00
23 дек в 08:00
236 000₽ за человека
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
3 дек в 08:00
17 дек в 08:00
115 000₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В апреле»
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