В апреле – туры в Горно-Алтайске

Найдено 4 тура в категории «В апреле» в Горно-Алтайске, цены от 30 510 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
На машине
2 отзыва
6 дней
Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
Погулять на высоте 3500 м, исколесить степь до Монголии и сходить в баню среди вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
5 янв в 08:00
27 апр в 09:30
74 500 за человека
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
24 отзыва
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
25 апр в 11:00
30 апр в 11:00
3390030 510 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
На снегоходах
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
9 дек в 08:00
23 дек в 08:00
236 000 за человека
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
На снегоходах
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
3 дек в 08:00
17 дек в 08:00
115 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гурьянова
    29 августа 2024
    Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
    Лучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потому что Костя это тот
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    человек, с которым ты готов идти вообще куда угодно и в любое время. До этого я никогда не поднималась на гору пешком, так что плюс новый опыт в копилку - не без сложностей, но с огромным количеством крутых эмоций и чëтким пониманием, что это того стоило. Про вкус чая и бутерброда на горе я вообще молчу) Подъëм не быстрый, никто никого никуда не торопит и есть возможность отдыхать хоть на каждом втором камне, так что подготовка здесь нужна разве что моральная) Но активностей и событий в этой поездке и без возхождения хватит года на пол. Ощущение после тура, что вы съездили куда-то с людьми, которых знаете очень давно, и не важно, что знакомы до этого вы не были. Ну и отдельный бонус, что после рассказов Кости, про Алтай я теперь как будто знаю больше, чем даже про Москву. А ещё это очень удобный формат для тех кто никогда не ходил в походы, потому что за тебя подумали примерно обо всём, вплоть до воды в будылках в дорогу. Так что… Сюда определëнно стоит съездить именно в таком формате, а мы точно вернëмся

    Лучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потомуЛучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потомуЛучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потомуЛучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потомуЛучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потомуЛучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потому
  • А
    Алина
    11 мая 2024
    Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
    Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
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    Алтая был Константин. Хотите влюбиться в Алтай, узнать про его историю, географические и этнографические нюансы- вы на правильном пути! Наша группа состояла из трёх путешественников, на протяжении маршрута мы передвигались на комфортном внедорожнике, в местах локаций с бездорожьем мы пересаживались на УАЗик/ буханку. У нас был интересный маршрут, продуманный до мелочей. Мы наслаждались великолепными пейзажами Алтая, верхом на лошадях наблюдали за маралами на расстоянии нескольких метров, с диким восторгом пронеслись (со стороны проползли конечно) по виа-феррате под присмотром внимательного инструктора, прогулялись по цветущим весенними цветами лесам, долинам и горам, любовались водопадом, покатались на моторафте по Катуни, прошлись по старому Чуйскому тракту. Самыми яркими воспоминаниями для нашей небольшой группы стало пребывание на базе Актру - восхождение на вершины, треккинг по снежным тропам и каменным моренам. Сочетание яркого голубого неба, белоснежных вершин и солнца- эти моменты будут долго радовать и напоминать об этой поездке, снегопады и дожди внесли свою лепту в наши впечатления о путешествии. Самый вкусный кофе в турке был приготовлен для участников путешествия Костей в горах с видом на ледник. В каждой локации мы проводили достаточно времени, чтобы насладиться местом - всегда была возможность не просто выйти из автомобиля и посмотреть вокруг, но и прогуляться по местности. Не было ощущения "гонки", при этом мы успевали посмотреть все запланированные достопримечательности и ещё увидеть что-то интересное по пути. Большую часть достопримечательностей мы посетили в отсутствие толп туристов, что придавало особую атмосферу уединенности с природой. Для любителей весенней природы начало мая это сказочное время для путешествий по Алтаю - цветущие фиолетово- розовые облака маральника навсегда покорили мое сердце, яркие колокольчики прострелов и кандыка, ирисы и горные тюльпаны на протяжении всех прогулок радовали взгляд. Мы продегустировали национальные блюда из барашков и маралов, купили на местном заводе сыры, отдельное спасибо за вкусняшки Косте - монгольскую колбаску и другие ништяки. Костя! Спасибо за интересную и насыщенную программу, яркие эмоции от поездки, заботу об участниках путешествия! Рекомендую всем посетить Алтай и другие локации с Константином. PS:Внимательно читайте описание тура и включённые активности, требующие небольшой физической подготовки и грамотно собранного по списку вещей "чемодана".

    Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводникомАктивный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
  2. Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
  3. Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
  4. По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Алтайский Марс
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в октябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "В апреле" можно забронировать 4 тура от 30 510 до 236 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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