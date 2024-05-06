Отдохнём от городской суеты, череды дедлайнов и бесконечных забот. Рецепт перезагрузки простой: горные вершины и хвойные ароматы, от которых можно потерять голову, пешие прогулки и катание на катере, шумные водопады и спокойная гладь алтайской жемчужины — Телецкого озера. А на десерт — парение в баньке и релакс у бассейна. Вы побываете на высоте 1386 метров, побудете наедине с природой, сделаете сочные кадры и проветрите голову свежим горным ветром.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся:

Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги

Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей. ‌

Зубная паста и щетка.

Полотенце, мыло, гель для душа,

влажные салфетки, шампунь.

Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Сушилка для обуви.

‌‌Средства гигиены, бытовые принадлежности.

Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.

Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).

Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).

Фотоаппарат

Вы можете перенести путешествие на другую дату или вернуть деньги согласно условиям возврата:

Отмена в течении суток после оплаты −100% возврат

При отмене за 30 и больше дней- возврат 70% от общей стоимости путешествия.

При отмене за 20 и меньше дней до начала путешествия- 50% от общей стоимости путешествия.

При отмене за 72 часа до старта предоплата не возвращается.

Предоплата может быть перенесена на другую дату и на любой из маршрутов при наличии свободных мест.

Возврат в течении 72 часов часов после принятия заявки в работу.