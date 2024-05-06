Побывать над облаками, отправиться в путешествие на катере и расслабиться в бане
Рецепт перезагрузки простой: горные вершины и хвойные ароматы, от которых можно потерять голову, пешие прогулки и катание на катере, шумные водопады и спокойная гладь алтайской жемчужины — Телецкого озера. А на десерт — парение в баньке и релакс у бассейна.
Вы побываете на высоте 1386 метров, побудете наедине с природой, сделаете сочные кадры и проветрите голову свежим горным ветром.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 700 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Сушилка для обуви.
Средства гигиены, бытовые принадлежности.
Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).
Фотоаппарат
Вы можете перенести путешествие на другую дату или вернуть деньги согласно условиям возврата:
Отмена в течении суток после оплаты −100% возврат
При отмене за 30 и больше дней- возврат 70% от общей стоимости путешествия.
При отмене за 20 и меньше дней до начала путешествия- 50% от общей стоимости путешествия.
При отмене за 72 часа до старта предоплата не возвращается.
Предоплата может быть перенесена на другую дату и на любой из маршрутов при наличии свободных мест.
Возврат в течении 72 часов часов после принятия заявки в работу.
Проживание. На базе отдыха «Горное озеро» или «Топаз». Для комфортного проживания гостей мы готовим номера и дома с удобствами. Размещение по 2-3 человека. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. Возможно одноместное размещение за доплату. В июле-августе возможны замены на аналогичные по комфорту гостевые дома и отели.
Питание. Включено комплексное 3-разовое питание с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Алтай
Встречаемся в Горно-Алтайске в 09:00-10:00 и отправимся в национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина, где познакомимся с историей края, его древними жителями и культурой. Также возможна встреча в Новосибирске в 04:00 или в Барнауле в 08:00.
Вечером заселимся на базу, поужинаем, отдохнём после длинного дня в бане, а затем — свободное время.
Гора Тилан-Туу и вояж по Телецкому озеру
Проснёмся пораньше и уже в 09:00 пойдём гулять по окрестностям. Любуясь пейзажами и вдыхая хвойные ароматы, дойдём до Тилан-Туу, что означает Змеиная гора. Её высота всего 741 метров, но с вершины открывается захватывающий вид на Телецкое озеро и горные массивы, покрытые полотнами лесов. Пеший маршрут займёт 2 часа.
Затем пересядем на катер и с ветерком помчимся к водопадам Эстюбе, Корбу и Киште. Вас ждёт увлекательная 5-часовая водная прогулка по Телецкому озеру, во время которой вы увидите и услышите шумные громады, стекающие по тёмным скалам, сделаете сочные кадры и насладитесь путешествием по одному из 15 самых глубоководных озёр с кристально чистой водой.
К вечером вернёмся на базу, после чего расслабимся в бане и проведём время у бассейна.
Курорт «Телецкий» и завершение тура
В 09:00 отправимся на всесезонный курорт «Телецкий», где по канатной дороге поднимемся на вершину горы Кокуя. Здесь нам откроется вид на горные хребты в дымке — мы окажемся выше облаков! У вас будем время сделать фотографии, насладиться пейзажами и заглянуть в кафе на чашку кофе. В 18:00 поедем назад.
За день на авто проедем примерно 8 часов, а пешком пройдём 4 часа.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсия на катере
- Экологические сборы
- Сопровождение гида
- Посещение бани
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска/Новосибирска/Барнаула и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Доплата за 1-местное размещение - 1 800 рублей за ночь