Мои заказы

Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам

Домчать до ледников на снегоходах, совершить треккинги и объехать самые высокие хребты
Приглашаем вас в комфортное путешествие на внедорожниках по Алтаю! Мы посетим Катунский хребет, Чуйские Белки и Улаганское нагорье.

Совершим снегоходный выезд к горе Белуха, исследуем ледники долины Актру, прокатимся по высокогорным
читать дальше

степям и перевалам Южно-Чуйского хребта.

Вы преодолеете живописный перевал Кату-Ярык и навсегда влюбитесь в величественную красоту этого края. Отдыхать и согреваться после насыщенных переездов мы будем в уютных турбазах у подножий гор.

Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам
Большой индивидуальный автотур по алтайским перевалам

Описание тура

Организационные детали

При неблагоприятной погоде маршрут может быть изменен.

Программа подразумевает длительные переезды — для обеспечения максимального комфорта во время дороги мы используем внедорожники Land Cruiser, где размещается не более 4-х человек вместе с водителем. Нам предстоят длительные переезды на автомобиле, снегоходе, пешие прогулки, на которых мы будем находиться достаточно долгое время на улице, возможно при низких температурах — важно отсутствие травм и заболеваний, препятствующих участию в программе.

Список необходимой одежды и снаряжения:
• Утеплённая непромокаемая зимняя обувь для температур −20-25 градусов (зимние треккинговые ботинки с утепленными бахилами или «чуни» — двойные сапоги с шерстяным вкладышем).
• Тёплые носки (шерсть/синтетика)
• Носки треккинговые, несколько пар
• Водонепроницаемая утеплённая ветрозащитная куртка (можно горнолыжный костюм)
• Водонепроницаемые утеплённые ветрозащитные штаны (можно горнолыжный костюм)
• Термобелье (синтетика/шерсть)
• Тёплый свитер (Polartec/флис/шерсть)
• Тёплое термобелье (Polartec/флис/шерсть)
• Пуховая или синтетическая куртка
• Шапка тёплая (Polartec/флис/шерсть)
• Рукавицы водонепроницаемые и ветрозащитные с утеплителем (пух/синтетика)
• Перчатки тонкие 2 пары (Polartec/флис/шерсть)
• Рюкзак для радиалок (20-25 литров)
• Налобный фонарик с запасными батарейками
• Солнцезащитные очки (с защитным фильтром от ультрафиолета)
• Солнцезащитный крем с уровнем защиты 30-50
• Индивидуальная аптечка
• Бахилы/гамаши
• Балаклава/ветрозащитная маска
• Термос (0,5-0,7 л)
• Треккинговые палки

Программа тура по дням

1 день

День перевалов

В 10:00 встречаем всех участников в Горно-Алтайске. Прибывающим позднее 10:00 рекомендуется приехать за день до начала программы. После знакомства садимся во внедорожники и выдвигаемся по Чуйскому тракту до села Тюнгур: преодолеем Семинский перевал, проедем через долину реки Урсул и Ябоганский перевал и попадём в Усть-Канскую степь.

После обеда продолжим движение через Кырлыкский перевал в долину реки Кокса и Абайскую степь. Прибыв в Тюнгур, разместимся в уютной гостиницена берегу реки. Затем — ужин в кафе, инструктаж к снегоходному выезду следующего дня и отдых. Всего за день проедем 450 км.

День переваловДень переваловДень переваловДень перевалов
2 день

На снегоходах через Кузуяк и каньон Аккеме

После завтрака загружаемся в снегоход с санями и отправляемся к подножию Белухи — мы преодолеем перевал Кузуяк и попадём в долину реки Аккем.

В середине пути проедем узкий каньон Аккем, который доступен для посещения только в зимнее время. После доберёмся до горного приюта неподалёку от живописного Аккемского озера у подножия Белухи.

Здесь заселяемся в отапливаемый дом, и если остаётся время, прогуляемся до долины Ярлу. Вечером вас ждут ужин, морозное звёздное небо и вид на живописную гору Белуха. Всего на снегоходе проедем 41 км.

На снегоходах через Кузуяк и каньон АккемеНа снегоходах через Кузуяк и каньон АккемеНа снегоходах через Кузуяк и каньон АккемеНа снегоходах через Кузуяк и каньон Аккеме
3 день

Виды Аккемского озера

С утра выдвигаемся на снегоходе на Аккемское озеро, где перед нами во всей красе предстанут массив Белухи, долина Ак-Оюк с одноимённой вершиной, долина Ярлу и Аккемский ледник. Насладившись видами, отправимся обратно на базу в Тюнгур по той же живописной дороге вдоль русла Аккема. В Тюнгуре вас будут ждать горячая баня и вкусный ужин. Пройденное расстояние на снегоходе — 44 километра.

Виды Аккемского озераВиды Аккемского озераВиды Аккемского озераВиды Аккемского озера
4 день

Перевал Чике-Таман и слияние двух рек

После завтрака мы прощаемся с красавицей Белухой и выезжаем обратно к Чуйскому тракту. По пути преодолеем живописный перевал Чике-Таман. Вы увидите огромные катунские террасы, слияние двух крупнейших рек горного Алтая — Чуи и Катуни, Белый Бом — на всех этих топовых локациях мы непременно остановимся.

К вечеру добираемся до села Акташ и заселяемся в уютный коттедж — отсюда мы будем совершать радиальные выезды предстоящие несколько дней.
Всего за день проедем 453 километра.

Перевал Чике-Таман и слияние двух рекПеревал Чике-Таман и слияние двух рекПеревал Чике-Таман и слияние двух рекПеревал Чике-Таман и слияние двух рек
5 день

Треккинг в ущелье Актру

Ранний подъём и завтрак. Сразу после едем до села Курай, пересаживаемся в более проходимый автомобиль УАЗ и отправляемся в горы. Доезжаем до ущелья Актру и идём пешком до края ледников Большой или Малый Актру — в зависимости от наличия тропы и количества снега. Здесь мы увидим величественные вершины Северо-Чуйского хребта высотой 4000 метров.

Затем — обед в тёплом кафе и возвращение в Акташ. Вечером после активного дня вас будет ждать баня. Пройденные расстояния: на автомобиле — 74 километра, на УАЗе — 66 километра, треккинг — 8 километров.

Треккинг в ущелье АктруТреккинг в ущелье АктруТреккинг в ущелье АктруТреккинг в ущелье Актру
6 день

Через Чуйскую степь

Сегодня мы отправимся в межгорную котловину под названием Чуйская степь — во времена последнего оледенения здесь лежало огромное ледниковое озеро. Мы поедем на внедорожниках к подножию третьего по высоте хребта Алтая — Южно-Чуйскому. В зависимости от количества снега доберёмся до одной из долин, спускающихся с этого хребта. Затем поднимемся до удобных обзорных площадок, насладимся завораживающими видами и отправимся в обратный путь. Всего за день проедем 260 километров.

Через Чуйскую степьЧерез Чуйскую степьЧерез Чуйскую степьЧерез Чуйскую степь
7 день

Перевал Кату-Ярык

В этот день мы пересекаем Улаганское нагорье и движемся к автомобильному перевалу Кату-Ярык. О его сложности среди местных водителей ходят легенды — этот перевал точно стоит увидеть своими глазами! Далее, от села Акташ поднимаемся на Улаганское плато, минуем посёлок Улаган и останавливаемся у Пазырыкских курганов, где были найдены важные артефакты 4-5 веков до нашей эры.

Затем наконец достигнем края обрыва в каньоне реки Чулышман — сложный, извилистый серпантин спускается прямо в долину! На вершине перевала есть смотровая площадка, откуда удобно обозревать эффектные окружающие пейзажи. Возвращаемся по уже пройденному пути обратно в село Акташ. Всего за день проедем 202 километра.

Перевал Кату-ЯрыкПеревал Кату-ЯрыкПеревал Кату-ЯрыкПеревал Кату-Ярык
8 день

Возвращение

Мы прощаемся с большими горами Алтая и по Чуйскому тракту возвращаемся обратно в Горно-Алтайск. В город прибываем вечером — прощаемся со всей нашей командой и строим новые планы дальнейших путешествий.

Важно: обратный вылет лучше планировать на поздний вечер последнего дня или на следующий день после окончания программы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет162 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Питание, начиная с обеда 1-го дня по обед 8-го дня
  • Проживание
  • Групповая аптечка
  • Услуги гида (1 гид на группу до 5 человек)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Заброска в долину Актру на автомобиле УАЗ
  • Двухчасовые сеансы бани в 3-й и 5-й дни
  • Консультация по подготовке
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Более комфортные варианты размещения на турбазах
  • Дополнительное питание в дороге и на турбазах
  • Дополнительные часы бани
  • Дополнительные активности, не предусмотренные программой
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайска, аэропорт, до 10:00
Завершение: Горно-Алтайск, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Привет, меня зовут Роман! Я инструктор спортивного туризма. Имею неоднократный опыт участия и руководства спортивными походами высшей (6) категории сложности. Опыт альпинистских восхождений до 5Б к. т., более 20 успешных восхождений на г. Белуха. Неоднократный участник и призёр всероссийских соревнований по спасательным работам в горах. Также имею опыт участия в реальных спасательных операциях - со мной в безопасности!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
На машине
2 дня
47 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть среди гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
26 000 ₽ за человека
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
На машине
5 дней
4 отзыва
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
Насладиться видами живописных перевалов и озёр, прогуляться к Каменным грибам и по подвесному мосту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00. Рекомендуем п...
13 мая в 08:00
16 мая в 08:00
79 900 ₽ за человека
Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
На машине
6 дней
3 отзыва
Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
Погулять на высоте 3500 м, исколесить степь до Монголии и сходить в баню среди вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
4 янв в 09:00
27 апр в 08:00
84 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска