Совершим снегоходный выезд к горе Белуха, исследуем ледники долины Актру, прокатимся по высокогорным
Описание тура
Организационные детали
При неблагоприятной погоде маршрут может быть изменен.
Программа подразумевает длительные переезды — для обеспечения максимального комфорта во время дороги мы используем внедорожники Land Cruiser, где размещается не более 4-х человек вместе с водителем. Нам предстоят длительные переезды на автомобиле, снегоходе, пешие прогулки, на которых мы будем находиться достаточно долгое время на улице, возможно при низких температурах — важно отсутствие травм и заболеваний, препятствующих участию в программе.
Список необходимой одежды и снаряжения:
• Утеплённая непромокаемая зимняя обувь для температур −20-25 градусов (зимние треккинговые ботинки с утепленными бахилами или «чуни» — двойные сапоги с шерстяным вкладышем).
• Тёплые носки (шерсть/синтетика)
• Носки треккинговые, несколько пар
• Водонепроницаемая утеплённая ветрозащитная куртка (можно горнолыжный костюм)
• Водонепроницаемые утеплённые ветрозащитные штаны (можно горнолыжный костюм)
• Термобелье (синтетика/шерсть)
• Тёплый свитер (Polartec/флис/шерсть)
• Тёплое термобелье (Polartec/флис/шерсть)
• Пуховая или синтетическая куртка
• Шапка тёплая (Polartec/флис/шерсть)
• Рукавицы водонепроницаемые и ветрозащитные с утеплителем (пух/синтетика)
• Перчатки тонкие 2 пары (Polartec/флис/шерсть)
• Рюкзак для радиалок (20-25 литров)
• Налобный фонарик с запасными батарейками
• Солнцезащитные очки (с защитным фильтром от ультрафиолета)
• Солнцезащитный крем с уровнем защиты 30-50
• Индивидуальная аптечка
• Бахилы/гамаши
• Балаклава/ветрозащитная маска
• Термос (0,5-0,7 л)
• Треккинговые палки
Программа тура по дням
День перевалов
В 10:00 встречаем всех участников в Горно-Алтайске. Прибывающим позднее 10:00 рекомендуется приехать за день до начала программы. После знакомства садимся во внедорожники и выдвигаемся по Чуйскому тракту до села Тюнгур: преодолеем Семинский перевал, проедем через долину реки Урсул и Ябоганский перевал и попадём в Усть-Канскую степь.
После обеда продолжим движение через Кырлыкский перевал в долину реки Кокса и Абайскую степь. Прибыв в Тюнгур, разместимся в уютной гостиницена берегу реки. Затем — ужин в кафе, инструктаж к снегоходному выезду следующего дня и отдых. Всего за день проедем 450 км.
На снегоходах через Кузуяк и каньон Аккеме
После завтрака загружаемся в снегоход с санями и отправляемся к подножию Белухи — мы преодолеем перевал Кузуяк и попадём в долину реки Аккем.
В середине пути проедем узкий каньон Аккем, который доступен для посещения только в зимнее время. После доберёмся до горного приюта неподалёку от живописного Аккемского озера у подножия Белухи.
Здесь заселяемся в отапливаемый дом, и если остаётся время, прогуляемся до долины Ярлу. Вечером вас ждут ужин, морозное звёздное небо и вид на живописную гору Белуха. Всего на снегоходе проедем 41 км.
Виды Аккемского озера
С утра выдвигаемся на снегоходе на Аккемское озеро, где перед нами во всей красе предстанут массив Белухи, долина Ак-Оюк с одноимённой вершиной, долина Ярлу и Аккемский ледник. Насладившись видами, отправимся обратно на базу в Тюнгур по той же живописной дороге вдоль русла Аккема. В Тюнгуре вас будут ждать горячая баня и вкусный ужин. Пройденное расстояние на снегоходе — 44 километра.
Перевал Чике-Таман и слияние двух рек
После завтрака мы прощаемся с красавицей Белухой и выезжаем обратно к Чуйскому тракту. По пути преодолеем живописный перевал Чике-Таман. Вы увидите огромные катунские террасы, слияние двух крупнейших рек горного Алтая — Чуи и Катуни, Белый Бом — на всех этих топовых локациях мы непременно остановимся.
К вечеру добираемся до села Акташ и заселяемся в уютный коттедж — отсюда мы будем совершать радиальные выезды предстоящие несколько дней.
Всего за день проедем 453 километра.
Треккинг в ущелье Актру
Ранний подъём и завтрак. Сразу после едем до села Курай, пересаживаемся в более проходимый автомобиль УАЗ и отправляемся в горы. Доезжаем до ущелья Актру и идём пешком до края ледников Большой или Малый Актру — в зависимости от наличия тропы и количества снега. Здесь мы увидим величественные вершины Северо-Чуйского хребта высотой 4000 метров.
Затем — обед в тёплом кафе и возвращение в Акташ. Вечером после активного дня вас будет ждать баня. Пройденные расстояния: на автомобиле — 74 километра, на УАЗе — 66 километра, треккинг — 8 километров.
Через Чуйскую степь
Сегодня мы отправимся в межгорную котловину под названием Чуйская степь — во времена последнего оледенения здесь лежало огромное ледниковое озеро. Мы поедем на внедорожниках к подножию третьего по высоте хребта Алтая — Южно-Чуйскому. В зависимости от количества снега доберёмся до одной из долин, спускающихся с этого хребта. Затем поднимемся до удобных обзорных площадок, насладимся завораживающими видами и отправимся в обратный путь. Всего за день проедем 260 километров.
Перевал Кату-Ярык
В этот день мы пересекаем Улаганское нагорье и движемся к автомобильному перевалу Кату-Ярык. О его сложности среди местных водителей ходят легенды — этот перевал точно стоит увидеть своими глазами! Далее, от села Акташ поднимаемся на Улаганское плато, минуем посёлок Улаган и останавливаемся у Пазырыкских курганов, где были найдены важные артефакты 4-5 веков до нашей эры.
Затем наконец достигнем края обрыва в каньоне реки Чулышман — сложный, извилистый серпантин спускается прямо в долину! На вершине перевала есть смотровая площадка, откуда удобно обозревать эффектные окружающие пейзажи. Возвращаемся по уже пройденному пути обратно в село Акташ. Всего за день проедем 202 километра.
Возвращение
Мы прощаемся с большими горами Алтая и по Чуйскому тракту возвращаемся обратно в Горно-Алтайск. В город прибываем вечером — прощаемся со всей нашей командой и строим новые планы дальнейших путешествий.
Важно: обратный вылет лучше планировать на поздний вечер последнего дня или на следующий день после окончания программы.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|162 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Питание, начиная с обеда 1-го дня по обед 8-го дня
- Проживание
- Групповая аптечка
- Услуги гида (1 гид на группу до 5 человек)
- Регистрация группы в МЧС
- Заброска в долину Актру на автомобиле УАЗ
- Двухчасовые сеансы бани в 3-й и 5-й дни
- Консультация по подготовке
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Более комфортные варианты размещения на турбазах
- Дополнительное питание в дороге и на турбазах
- Дополнительные часы бани
- Дополнительные активности, не предусмотренные программой