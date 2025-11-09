Встречаемся в Горно-Алтайске и сразу погружаемся в атмосферу Алтая. Первым делом отправляемся на завтрак в этноаил, где гостеприимная хозяйка познакомит нас с традициями местных народов и угостит национальными блюдами.

Затем нас ждёт долгая, но невероятно живописная дорога в Усть-Коксинский район — край нетронутой природы, где возвышается Белуха (4509 м) и раскинулись сотни горных озёр. Наш путь лежит к Мультинским озёрам.

В дороге мы проведём около 5-6 часов, проезжая через деревни, перевалы и высокогорные луга. Пейзажи будут постоянно меняться: от плавных холмов до суровых степей и снова к пушистым зелёным горам.

К вечеру прибываем в уютное село Усть-Кокса, где нас ждёт комфортное размещение в небольшом отеле и сытный горячий ужин. Вечером проведём организационное собрание: познакомимся, обсудим план похода и подготовим снаряжение.