Бороздим просторы Алтая верхом: активный тур для опытных всадников с фотосъёмкой

Расслабиться в бане, увидеть Мультинские озёра и насладиться конными прогулками
Погрузитесь в настоящую сказку Горного Алтая — земли, где горные вершины уходят в небо, а бирюзовые озёра отражают бескрайнее звёздное небо.

Вас ждут: конные прогулки по живописным тропам с видами на
Катунский и Теректинский хребты, поездка на легендарные Мультинские озёра — дикие, мистические и незабываемо красивые. Будем проводить вечера в уютных коттеджах, с банькой, сибирским чаном и тёплой атмосферой у костра. А ещё устроим ковбойскую вечеринку с шашлыками, бокалом вина и игрой в бирпонг. Каждый день — новые эмоции, природа в её первозданной красоте и настоящая свобода.

Ближайшие даты:
7
сен
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Активный конный тур предполагает быстрые аллюры — рысь и галоп, поэтому приглашаем в это путешествие исключительно продвинутых всадников.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Усть-Коксу

Встречаемся в Горно-Алтайске и сразу погружаемся в атмосферу Алтая. Первым делом отправляемся на завтрак в этноаил, где гостеприимная хозяйка познакомит нас с традициями местных народов и угостит национальными блюдами.

Затем нас ждёт долгая, но невероятно живописная дорога в Усть-Коксинский район — край нетронутой природы, где возвышается Белуха (4509 м) и раскинулись сотни горных озёр. Наш путь лежит к Мультинским озёрам.

В дороге мы проведём около 5-6 часов, проезжая через деревни, перевалы и высокогорные луга. Пейзажи будут постоянно меняться: от плавных холмов до суровых степей и снова к пушистым зелёным горам.

К вечеру прибываем в уютное село Усть-Кокса, где нас ждёт комфортное размещение в небольшом отеле и сытный горячий ужин. Вечером проведём организационное собрание: познакомимся, обсудим план похода и подготовим снаряжение.

Дорога в Усть-КоксуДорога в Усть-КоксуДорога в Усть-КоксуДорога в Усть-Коксу
2 день

Первая прогулка: Катунский хребет и Белуха

После завтрака собираемся в путь: наши вещи отправляются на следующую стоянку отдельно, а мы начинаем конное путешествие. Сначала проходит инструктаж по технике безопасности, подбираем каждому подходящую лошадь и подгоняем снаряжение.

Маршрут сегодня лёгкий и ознакомительный: привыкаем к лошадям, ритму движения и друг к другу. Уже с первых километров перед нами откроется потрясающая панорама на Катунский хребет, а если повезёт — увидим и Белуху.

После обеда и небольшого отдыха отправимся на смотровую площадку: поднимемся на лошадях в горы, откуда открываются захватывающие виды, доступные только в этом уголке Алтая.

Ночуем в комфортных коттеджах с прекрасными видами. Вечером — банный комплекс с горячим сибирским чаном, где можно расслабиться и полюбоваться горами. А наш фотограф запечатлеет лучшие моменты!

Время в пути верхом — 3-4 часа.

Первая прогулка: Катунский хребет и БелухаПервая прогулка: Катунский хребет и БелухаПервая прогулка: Катунский хребет и БелухаПервая прогулка: Катунский хребет и Белуха
3 день

Путь к селу Тюнгур

Завтракаем в отеле, наслаждаясь горным утром. Наши лошади уже готовы, и мы продолжаем путь. Сегодня маршрут сложнее и длиннее, чем накануне, а в дороге нас ждут перевалы, реки и потрясающие панорамы на бирюзовую Катунь.

Добираемся до села Тюнгур, где нас радушно встречает хозяйка усадьбы и угощает домашним ужином.

Время в пути верхом — 5-7 часов.

Путь к селу ТюнгурПуть к селу ТюнгурПуть к селу ТюнгурПуть к селу Тюнгур
4 день

Теректинский хребет, прибытие в Замульту и ковбойская вечеринка

После сытного завтрака снова оседлаем лошадей. Сегодня пересекаем подвесной мост через Катунь и продолжаем путь уже по другому берегу, откуда открываются новые панорамы на Теректинский хребет.

К вечеру прибываем в село Замульта, где останавливаемся на ближайшие две ночи. Вечером устроим ковбойскую вечеринку с шашлыками, бокалом вина и игрой в бирпонг. Попробуем покидать лассо и сделаем стильные фотографии на фоне заката.

Время в пути верхом — 3,5 часа.

Теректинский хребет, прибытие в Замульту и ковбойская вечеринкаТеректинский хребет, прибытие в Замульту и ковбойская вечеринкаТеректинский хребет, прибытие в Замульту и ковбойская вечеринкаТеректинский хребет, прибытие в Замульту и ковбойская вечеринка
5 день

Мультинские озёра

Ранний подъём — сегодня нас ждёт поездка к знаменитым Мультинским озёрам. После завтрака пересаживаемся в ГАЗ-66 и отправляемся в горы. Дорога займёт около 1,5-2 часов.

Примерно в 11 утра мы прибываем на Нижнее Мультинское озеро, где проведём весь день: фотографируемся, пересекаем озеро на катере, наслаждаемся потрясающими видами и заряжаемся энергией природы.

Обедаем на свежем воздухе: у нас с собой будут ланч-боксы, поэтому устроим пикник. К вечеру возвращаемся в цивилизацию и расслабляемся в баньке.

Время в пути на ГАЗ-66 — 3 часа.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
6 день

Обратный путь

После завтрака прощаемся с Замультой и отправляемся в долгий путь обратно в Усть-Коксу.

По дороге будем делать остановки в красивых местах, фотографироваться, а если позволит время, заглянем в один из местных музеев.

К вечеру прибываем в отель, размещаемся в номерах. На территории есть подогреваемый бассейн, где можно расслабиться перед праздничным ужином.

Время в пути — 5-6 часов.

Обратный путьОбратный путьОбратный путьОбратный путь
7 день

Окончание тура

После завтрака отправляемся в Горно-Алтайск. Дорога займёт 5-6 часов. При необходимости можно вылететь домой в этот же день после 16:00.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет133 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (кроме обеда и ужина в 1-й день)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Аренда лошадей, снаряжения и сопровождение организаторов
  • Страховка
  • Баня во 2-й день
  • Фото - и видеосъёмка от конного фотографа Полины Красавиной
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужин в 1-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 28 туристов
Наша молодая и амбициозная компания занимается организацией отдыха на Алтае с 2017 года. За это время у нас накопился внушительный багаж экскурсий, крутых походов, отличное знание местности, а также известный
на всю Россию детский конный и туристический лагерь. Всем сердцем любим Алтай и горы. Благодаря частым поездкам по всему свету мы точно знаем, что такое качественный сервис, и в своих турах всегда держим планку на высоте. Сочетание душевности, теплоты и комфорта считаем лучшей комбинацией. Сделать самое лучшее из того, что есть — такой у нас девиз!

