Описание тура
Организационные детали
Активный конный тур предполагает быстрые аллюры — рысь и галоп, поэтому приглашаем в это путешествие исключительно продвинутых всадников.
Программа тура по дням
Дорога в Усть-Коксу
Встречаемся в Горно-Алтайске и сразу погружаемся в атмосферу Алтая. Первым делом отправляемся на завтрак в этноаил, где гостеприимная хозяйка познакомит нас с традициями местных народов и угостит национальными блюдами.
Затем нас ждёт долгая, но невероятно живописная дорога в Усть-Коксинский район — край нетронутой природы, где возвышается Белуха (4509 м) и раскинулись сотни горных озёр. Наш путь лежит к Мультинским озёрам.
В дороге мы проведём около 5-6 часов, проезжая через деревни, перевалы и высокогорные луга. Пейзажи будут постоянно меняться: от плавных холмов до суровых степей и снова к пушистым зелёным горам.
К вечеру прибываем в уютное село Усть-Кокса, где нас ждёт комфортное размещение в небольшом отеле и сытный горячий ужин. Вечером проведём организационное собрание: познакомимся, обсудим план похода и подготовим снаряжение.
Первая прогулка: Катунский хребет и Белуха
После завтрака собираемся в путь: наши вещи отправляются на следующую стоянку отдельно, а мы начинаем конное путешествие. Сначала проходит инструктаж по технике безопасности, подбираем каждому подходящую лошадь и подгоняем снаряжение.
Маршрут сегодня лёгкий и ознакомительный: привыкаем к лошадям, ритму движения и друг к другу. Уже с первых километров перед нами откроется потрясающая панорама на Катунский хребет, а если повезёт — увидим и Белуху.
После обеда и небольшого отдыха отправимся на смотровую площадку: поднимемся на лошадях в горы, откуда открываются захватывающие виды, доступные только в этом уголке Алтая.
Ночуем в комфортных коттеджах с прекрасными видами. Вечером — банный комплекс с горячим сибирским чаном, где можно расслабиться и полюбоваться горами. А наш фотограф запечатлеет лучшие моменты!
Время в пути верхом — 3-4 часа.
Путь к селу Тюнгур
Завтракаем в отеле, наслаждаясь горным утром. Наши лошади уже готовы, и мы продолжаем путь. Сегодня маршрут сложнее и длиннее, чем накануне, а в дороге нас ждут перевалы, реки и потрясающие панорамы на бирюзовую Катунь.
Добираемся до села Тюнгур, где нас радушно встречает хозяйка усадьбы и угощает домашним ужином.
Время в пути верхом — 5-7 часов.
Теректинский хребет, прибытие в Замульту и ковбойская вечеринка
После сытного завтрака снова оседлаем лошадей. Сегодня пересекаем подвесной мост через Катунь и продолжаем путь уже по другому берегу, откуда открываются новые панорамы на Теректинский хребет.
К вечеру прибываем в село Замульта, где останавливаемся на ближайшие две ночи. Вечером устроим ковбойскую вечеринку с шашлыками, бокалом вина и игрой в бирпонг. Попробуем покидать лассо и сделаем стильные фотографии на фоне заката.
Время в пути верхом — 3,5 часа.
Мультинские озёра
Ранний подъём — сегодня нас ждёт поездка к знаменитым Мультинским озёрам. После завтрака пересаживаемся в ГАЗ-66 и отправляемся в горы. Дорога займёт около 1,5-2 часов.
Примерно в 11 утра мы прибываем на Нижнее Мультинское озеро, где проведём весь день: фотографируемся, пересекаем озеро на катере, наслаждаемся потрясающими видами и заряжаемся энергией природы.
Обедаем на свежем воздухе: у нас с собой будут ланч-боксы, поэтому устроим пикник. К вечеру возвращаемся в цивилизацию и расслабляемся в баньке.
Время в пути на ГАЗ-66 — 3 часа.
Обратный путь
После завтрака прощаемся с Замультой и отправляемся в долгий путь обратно в Усть-Коксу.
По дороге будем делать остановки в красивых местах, фотографироваться, а если позволит время, заглянем в один из местных музеев.
К вечеру прибываем в отель, размещаемся в номерах. На территории есть подогреваемый бассейн, где можно расслабиться перед праздничным ужином.
Время в пути — 5-6 часов.
Окончание тура
После завтрака отправляемся в Горно-Алтайск. Дорога займёт 5-6 часов. При необходимости можно вылететь домой в этот же день после 16:00.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|133 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (кроме обеда и ужина в 1-й день)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Аренда лошадей, снаряжения и сопровождение организаторов
- Страховка
- Баня во 2-й день
- Фото - и видеосъёмка от конного фотографа Полины Красавиной
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужин в 1-й день