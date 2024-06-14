Мы не просто посетим популярные локации, но и сами почувствуем себя кочевниками — поживём в юрточном глэмпинге, выпьем чай с талканом, сидя на ширдаке, и проведём алтайский ритуал «чой-чой» с

кормлением огня. Отправимся в энергетически сильное место к Куектанарским озёрам, где в уединении насладимся тишиной и заповедной природой. Ощутим мощь Катуни на рафтинге, искупаемся у Камышлинского водопада и покатаемся на джипах по бездорожью на закате. Желающие смогут посетить пасеку, баню, отдохнуть на пляже у озера, заняться скалолазанием и прокатиться на троллее зиплайн над бурной рекой.

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Описание тура

Организационные детали

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда.

Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.

При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несёт ответственность за выполнение программы в полном объёме, стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Организатор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольные организатору действия служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.