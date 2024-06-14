Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах

Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Мы не просто посетим популярные локации, но и сами почувствуем себя кочевниками — поживём в юрточном глэмпинге, выпьем чай с талканом, сидя на ширдаке, и проведём алтайский ритуал «чой-чой» с
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кормлением огня.

Отправимся в энергетически сильное место к Куектанарским озёрам, где в уединении насладимся тишиной и заповедной природой.

Ощутим мощь Катуни на рафтинге, искупаемся у Камышлинского водопада и покатаемся на джипах по бездорожью на закате.

Желающие смогут посетить пасеку, баню, отдохнуть на пляже у озера, заняться скалолазанием и прокатиться на троллее зиплайн над бурной рекой.

Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда.

Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.

При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несёт ответственность за выполнение программы в полном объёме, стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Организатор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольные организатору действия служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Проживание. Разместимся в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» в 2-местных номерах с удобствами, на турбазе «Зелёный колобок» (или «Красные ворота»/Aktash Village). На территории есть Wi-Fi. Возможно размещение в 1-местном номере за доплату и подселение 3-го человека в номер на дополнительное место со скидкой.

Питание. Включены завтраки и ужины. Попробуем блюда алтайских кочевников: хурут (сушёный сыр), конфеты из талкана (ячменной муки), арак (крепкий алкогольный напиток), травяной чай и боорсоки (пончики с мёдом). Дополнительно оплачиваются обеды.

Дети. От 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Манжерок, экотропа, Чуйский тракт и ритуал у костра

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00. После чего нас ждёт переезд в Манжерок (30 км). Здесь желающие смогут подняться по канатной дороге на гору Синюха (за доплату). Прогуляемся по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет в России. Узнаем о краснокнижных растениях и истории края.

Затем отправимся в Акташ (320 км). Прокатимся по Чуйскому тракту, который когда-то был всего лишь тропой и ответвлением Великого шёлкового пути. Преодолеем перевал Чике-Таман (1460 метров над уровнем моря).

Поздно вечером заселимся на турбазу. Все желающие смогут принять участие в ритуале у костра с обрядом кормления огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».

Манжерок, экотропа, Чуйский тракт и ритуал у костраМанжерок, экотропа, Чуйский тракт и ритуал у костраМанжерок, экотропа, Чуйский тракт и ритуал у костраМанжерок, экотропа, Чуйский тракт и ритуал у костра
2 день

Дикие и энергетически сильные места

Отправимся в западную часть Курайского хребта к Куектанарским озёрам, окружённым тайгой и субальпийскими лугами. Верхние озёра находятся выше зоны растительности, где образуются родники и царствуют снежные вершины. Здесь нас ждёт треккинг (12 км), поэтому обязательно нужно взять с собой удобную обувь и одежду по погоде. Сделаем эффектные фотографии, проведём ритуал и послушаем тишину в энергетическом месте.

Вернёмся на турбазу с новыми впечатлениями и приятной усталостью.

Дикие и энергетически сильные местаДикие и энергетически сильные местаДикие и энергетически сильные местаДикие и энергетически сильные местаДикие и энергетически сильные места
3 день

Чуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выбор

После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся по Чуйскому тракту к Катуни, где нас уже ждут готовые рафты для сплава. Проедем Семинский перевал (1717 м), желающие смогут попробовать алтайский кофе с кедровыми орешками.

Перед сплавом будет проведён инструктаж. На воде обязательно нужно находиться в спасжилетах и касках. Водные приключения займут около 2 часов. Посетим каскадный Камышлинский водопад, где желающие смогут искупаться или просто понаслаждаться видом и шумом воды на берегу.

Далее заедем на ярмарку и разместимся в юрточном глэмпинге — сможем погрузиться в местную культуру, узнать, как живут кочевые народы. При этом сохраним привычный нам комфорт.

Программа на выбор во второй половине дня:
1) Пляжный отдых на озере и катание на сапах (за доплату).
2) Посещение пасеки, где можно продегустировать мёд и расслабиться с закрытыми глазами под монотонное жужжание пчёл и сладкие ароматы.
3) Отдых в бане с ритуалом и сеансом парения (за доплату).
4) Посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса.
5) Прогулка с собакой.

Вечером проведём ритуал, сидя на ширдаке и наслаждаясь чаем с талканом.

Чуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выборЧуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выборЧуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выборЧуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выборЧуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выборЧуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выборЧуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выборЧуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выбор
4 день

Прогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горах

Программа на выбор в первую половину дня (за доплату):
1) Скалолазание (два уровня сложности, 2-3 часа).
2) Зиплайн над Катунью (полёт 1500 метров) и трансфер на катере обратно.

Далее прогуляемся к скале Чёртов палец и поднимемся по тропе на обзорную точку.

Вечером соберёмся все вместе и отправимся на покатушки на джипах по бездорожью и склонам гор. Со всех сторон нас будут окружать панорамные пейзажи. Устроим фотосессию на закате и просто насладимся моментом.

Прогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горахПрогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горахПрогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горахПрогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горахПрогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горахПрогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горахПрогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горахПрогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горах
5 день

Отъезд

После завтрака выселяемся из юрт и отправляемся в Горно-Алтайск. Выезд ориентировочно в 07:00-08:00 утра. Проводим вас до аэропорта.

Желающие за доплату могут задержаться на базе до обеда.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на комфортабельном минивэне
  • Завтраки и ужины
  • Посещение всех локаций по программе
  • Рафтинг по Катуни
  • Ритуалы и обряды
  • Аренда джипов
  • Страхование (в том числе от укуса клеща)
  • Работа гида
  • Обратите внимание, после заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу (75 555 - 83 333 руб.)
  • Размещение 3-го человека в номере на дополнительном месте - по запросу (45 555 - 53 333 руб.)
  • Обеды
  • Входной билет на пляж - 850-950 руб
  • Канатная дорога - от 1200 руб
  • Баня - от 1500 руб
  • Дополнительные развлечения и экскурсии (скалолазание, зиплайн) - по запросу
  • Обратите внимание, стоимость тура указана за 2-местное размещение с человека и зависит от сезона. Цена 55 555 руб. актуальна в июне и во второй половине сентября. В высокий сезон составляет от 58 888 до 63 333 руб. Перед бронированием просьба уточнять у организатора стоимость на конкретную дату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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