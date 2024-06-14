Описание тура
Организационные детали
После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда.
Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несёт ответственность за выполнение программы в полном объёме, стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
Организатор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольные организатору действия служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Проживание. Разместимся в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» в 2-местных номерах с удобствами, на турбазе «Зелёный колобок» (или «Красные ворота»/Aktash Village). На территории есть Wi-Fi. Возможно размещение в 1-местном номере за доплату и подселение 3-го человека в номер на дополнительное место со скидкой.
Питание. Включены завтраки и ужины. Попробуем блюда алтайских кочевников: хурут (сушёный сыр), конфеты из талкана (ячменной муки), арак (крепкий алкогольный напиток), травяной чай и боорсоки (пончики с мёдом). Дополнительно оплачиваются обеды.
Дети. От 12 лет.
Программа тура по дням
Манжерок, экотропа, Чуйский тракт и ритуал у костра
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00. После чего нас ждёт переезд в Манжерок (30 км). Здесь желающие смогут подняться по канатной дороге на гору Синюха (за доплату). Прогуляемся по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет в России. Узнаем о краснокнижных растениях и истории края.
Затем отправимся в Акташ (320 км). Прокатимся по Чуйскому тракту, который когда-то был всего лишь тропой и ответвлением Великого шёлкового пути. Преодолеем перевал Чике-Таман (1460 метров над уровнем моря).
Поздно вечером заселимся на турбазу. Все желающие смогут принять участие в ритуале у костра с обрядом кормления огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Дикие и энергетически сильные места
Отправимся в западную часть Курайского хребта к Куектанарским озёрам, окружённым тайгой и субальпийскими лугами. Верхние озёра находятся выше зоны растительности, где образуются родники и царствуют снежные вершины. Здесь нас ждёт треккинг (12 км), поэтому обязательно нужно взять с собой удобную обувь и одежду по погоде. Сделаем эффектные фотографии, проведём ритуал и послушаем тишину в энергетическом месте.
Вернёмся на турбазу с новыми впечатлениями и приятной усталостью.
Чуйский тракт, рафтинг, водопад, ритуал в юрточном глэмпинге и программа на выбор
После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся по Чуйскому тракту к Катуни, где нас уже ждут готовые рафты для сплава. Проедем Семинский перевал (1717 м), желающие смогут попробовать алтайский кофе с кедровыми орешками.
Перед сплавом будет проведён инструктаж. На воде обязательно нужно находиться в спасжилетах и касках. Водные приключения займут около 2 часов. Посетим каскадный Камышлинский водопад, где желающие смогут искупаться или просто понаслаждаться видом и шумом воды на берегу.
Далее заедем на ярмарку и разместимся в юрточном глэмпинге — сможем погрузиться в местную культуру, узнать, как живут кочевые народы. При этом сохраним привычный нам комфорт.
Программа на выбор во второй половине дня:
1) Пляжный отдых на озере и катание на сапах (за доплату).
2) Посещение пасеки, где можно продегустировать мёд и расслабиться с закрытыми глазами под монотонное жужжание пчёл и сладкие ароматы.
3) Отдых в бане с ритуалом и сеансом парения (за доплату).
4) Посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса.
5) Прогулка с собакой.
Вечером проведём ритуал, сидя на ширдаке и наслаждаясь чаем с талканом.
Прогулка к скале, щепотка экстрима и встреча заката в горах
Программа на выбор в первую половину дня (за доплату):
1) Скалолазание (два уровня сложности, 2-3 часа).
2) Зиплайн над Катунью (полёт 1500 метров) и трансфер на катере обратно.
Далее прогуляемся к скале Чёртов палец и поднимемся по тропе на обзорную точку.
Вечером соберёмся все вместе и отправимся на покатушки на джипах по бездорожью и склонам гор. Со всех сторон нас будут окружать панорамные пейзажи. Устроим фотосессию на закате и просто насладимся моментом.
Отъезд
После завтрака выселяемся из юрт и отправляемся в Горно-Алтайск. Выезд ориентировочно в 07:00-08:00 утра. Проводим вас до аэропорта.
Желающие за доплату могут задержаться на базе до обеда.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 555 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на комфортабельном минивэне
- Завтраки и ужины
- Посещение всех локаций по программе
- Рафтинг по Катуни
- Ритуалы и обряды
- Аренда джипов
- Страхование (в том числе от укуса клеща)
- Работа гида
- Обратите внимание, после заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение - по запросу (75 555 - 83 333 руб.)
- Размещение 3-го человека в номере на дополнительном месте - по запросу (45 555 - 53 333 руб.)
- Обеды
- Входной билет на пляж - 850-950 руб
- Канатная дорога - от 1200 руб
- Баня - от 1500 руб
- Дополнительные развлечения и экскурсии (скалолазание, зиплайн) - по запросу
- Обратите внимание, стоимость тура указана за 2-местное размещение с человека и зависит от сезона. Цена 55 555 руб. актуальна в июне и во второй половине сентября. В высокий сезон составляет от 58 888 до 63 333 руб. Перед бронированием просьба уточнять у организатора стоимость на конкретную дату