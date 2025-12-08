Вас ждёт путешествие в сердце зимнего Алтая — край кристально чистого воздуха и горных просторов.В Горно-Алтайске вы познакомитесь с культурой коренных народов и увидите уникальные артефакты, включая легендарную принцессу Укока.

В этноаиле вас ждут погружение в древние традиции и дегустация локальных блюд. На курорте Белокуриха вы подниметесь на вершину Церковка и ощутите гармонию природы и покоя. Кульминацией путешествия станет посещение Лебединого заказника — места, где среди прозрачных родников зимуют лебеди-кликуны.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по подготовке:

С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис ОМС, СНИЛС (для оказания медицинской помощи), а также документы, подтверждающие льготы (при наличии).

Рекомендуем рейсы в Горно-Алтайск с прибытием до 10:00 местного времени. При задержке рейса турист самостоятельно добирается до места встречи с группой.

Рекомендуемая одежда: тёплая непромокаемая куртка и брюки, флисовая кофта или шерстяной свитер, термобельё, удобная обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, носки, тапочки для бань и дома, купальные принадлежности, средства гигиены и личная аптечка.

Важная информация:

Компания оставляет за собой право изменять программу без снижения объёма услуг. Возможны корректировки в зависимости от погодных условий. При опоздании к месту сбора ответственность за выполнение программы не несётся, стоимость экскурсионного дня не компенсируется.