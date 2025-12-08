Мои заказы

Путешествие на Алтай в мини-группе с комфортом: культура и живописные уголки края

Посетить этноаил, побывать в Белокурихе и заглянуть в Лебединый заказник
Вас ждёт путешествие в сердце зимнего Алтая — край кристально чистого воздуха и горных просторов.

В Горно-Алтайске вы познакомитесь с культурой коренных народов и увидите уникальные артефакты, включая легендарную принцессу Укока.
В этноаиле вас ждут погружение в древние традиции и дегустация локальных блюд. На курорте Белокуриха вы подниметесь на вершину Церковка и ощутите гармонию природы и покоя.

Кульминацией путешествия станет посещение Лебединого заказника — места, где среди прозрачных родников зимуют лебеди-кликуны.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по подготовке:

С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис ОМС, СНИЛС (для оказания медицинской помощи), а также документы, подтверждающие льготы (при наличии).

Рекомендуем рейсы в Горно-Алтайск с прибытием до 10:00 местного времени. При задержке рейса турист самостоятельно добирается до места встречи с группой.

Рекомендуемая одежда: тёплая непромокаемая куртка и брюки, флисовая кофта или шерстяной свитер, термобельё, удобная обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, носки, тапочки для бань и дома, купальные принадлежности, средства гигиены и личная аптечка.

Важная информация:
Компания оставляет за собой право изменять программу без снижения объёма услуг. Возможны корректировки в зависимости от погодных условий. При опоздании к месту сбора ответственность за выполнение программы не несётся, стоимость экскурсионного дня не компенсируется.

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск - культура и традиции народов Алтая

Встреча в аэропорту города Горно-Алтайска (по согласованию). Начало экскурсионного обслуживания в 11:00. Трансфер (около 10 км) и знакомство со столицей Республики Алтай — единственным городом региона.

Первая остановка — Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина (входной билет оплачивается дополнительно). В экспозиции представлены этнографические коллекции, отражающие историю и быт коренных жителей края. Особое внимание уделено культуре и повседневной жизни алтайцев, их национальным праздникам и верованиям. Главный экспонат музея — мумия принцессы Укока, возвращённая на родину после долгих лет исследований.

Далее — посещение этноаила, где вы узнаете об обычаях и традициях алтайского народа, а также попробуете блюда локальной кухни. Здесь радушная хозяйка в традиционном костюме расскажет о древних верованиях, почитании предков и связи человека с природой.

Затем — переезд по живописному зимнему маршруту в Новотырышкино (около 120 км). Путь проходит через снежные поля и деревни, где из труб поднимается дым, а пейзаж словно замирает в спокойствии сибирской зимы. По мере приближения открываются виды на предгорья Алтая.

Размещение в отеле «Алтай Green» или аналогичном отеле в Смоленском районе.

Километраж за день: пешком — около 2 км, на машине — 130 км.

2 день

Белокуриха

После завтрака — трансфер в Белокуриху (25 км). Обзорная экскурсия по знаменитому курорту, известному термальными источниками и кристально чистым воздухом.

По желанию (за дополнительную плату) — поездка на канатно-кресельном подъёмнике на пик Церковка. С вершины открывается панорама заснеженных равнин и гор — природный фас Алтая. Здесь можно насладиться видами и ощутить величие окружающих просторов.

После экскурсии — свободное время: прогулка по городу и сувенирным лавкам, возможность насладиться спокойной атмосферой курорта.

Во второй половине дня — возвращение в Новотырышкино (25 км). По желанию (за доплату) — посещение знаменитых Сандуновских бань. Гостей ждёт мягкий пар, аромат алтайских трав и купание в чане под открытым небом. Также возможна прогулка на снегоходах по окрестностям.

Километраж за день: пешком — около 2 км, на машине — 50 км.

3 день

Окончание тура

Завтрак. Трансфер до Горно-Алтайска (50 км). Окончание программы — в аэропорту или на автовокзале города.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)24 000 ₽
Взрослый на дополнительном месте (3-й в номере)18 000 ₽
Ребёнок до 12 лет на основном месте16 800 ₽
Ребёнок до 12 лет на дополнительном месте15 600 ₽
1-местное размещение32 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и обратно (возможен трансфер до Барнаула)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и этнокультурные мероприятия
Что не входит в цену
  • Переезд до Горно-Алтайска
  • Остальное питание - от 500 ₽ с человека
  • Дополнительные трансферы
  • Входные билеты в музеи - от 150 ₽ с человека
  • Подъём по канатной дороге - от 1 500 ₽ с человека
  • Посещение Сандуновских бань - от 1 000 ₽ с человека
  • Дополнительные экскурсии - от 1 000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт (согласованию), 10:00
Завершение: Горно-Алтайск/Барнаул, 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Артём
Артём — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 13 туристов
Работаю в туризме с 2018 года. За плечами опыт работы в зарубежных странах гидом-экскурсоводом, сейчас занимаюсь организацией туров по Алтаю. Наша команда — опытные гиды и менеджеры, которые всегда готовы прийти на помощь. Также все наши экскурсоводы прошли государственную аттестацию и имеют подтверждающие документы.

