В Горно-Алтайске вы познакомитесь с культурой коренных народов и увидите уникальные артефакты, включая легендарную принцессу Укока.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по подготовке:
С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис ОМС, СНИЛС (для оказания медицинской помощи), а также документы, подтверждающие льготы (при наличии).
Рекомендуем рейсы в Горно-Алтайск с прибытием до 10:00 местного времени. При задержке рейса турист самостоятельно добирается до места встречи с группой.
Рекомендуемая одежда: тёплая непромокаемая куртка и брюки, флисовая кофта или шерстяной свитер, термобельё, удобная обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, носки, тапочки для бань и дома, купальные принадлежности, средства гигиены и личная аптечка.
Важная информация:
Компания оставляет за собой право изменять программу без снижения объёма услуг. Возможны корректировки в зависимости от погодных условий. При опоздании к месту сбора ответственность за выполнение программы не несётся, стоимость экскурсионного дня не компенсируется.
Программа тура по дням
Горно-Алтайск - культура и традиции народов Алтая
Встреча в аэропорту города Горно-Алтайска (по согласованию). Начало экскурсионного обслуживания в 11:00. Трансфер (около 10 км) и знакомство со столицей Республики Алтай — единственным городом региона.
Первая остановка — Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина (входной билет оплачивается дополнительно). В экспозиции представлены этнографические коллекции, отражающие историю и быт коренных жителей края. Особое внимание уделено культуре и повседневной жизни алтайцев, их национальным праздникам и верованиям. Главный экспонат музея — мумия принцессы Укока, возвращённая на родину после долгих лет исследований.
Далее — посещение этноаила, где вы узнаете об обычаях и традициях алтайского народа, а также попробуете блюда локальной кухни. Здесь радушная хозяйка в традиционном костюме расскажет о древних верованиях, почитании предков и связи человека с природой.
Затем — переезд по живописному зимнему маршруту в Новотырышкино (около 120 км). Путь проходит через снежные поля и деревни, где из труб поднимается дым, а пейзаж словно замирает в спокойствии сибирской зимы. По мере приближения открываются виды на предгорья Алтая.
Размещение в отеле «Алтай Green» или аналогичном отеле в Смоленском районе.
Километраж за день: пешком — около 2 км, на машине — 130 км.
Белокуриха
После завтрака — трансфер в Белокуриху (25 км). Обзорная экскурсия по знаменитому курорту, известному термальными источниками и кристально чистым воздухом.
По желанию (за дополнительную плату) — поездка на канатно-кресельном подъёмнике на пик Церковка. С вершины открывается панорама заснеженных равнин и гор — природный фас Алтая. Здесь можно насладиться видами и ощутить величие окружающих просторов.
После экскурсии — свободное время: прогулка по городу и сувенирным лавкам, возможность насладиться спокойной атмосферой курорта.
Во второй половине дня — возвращение в Новотырышкино (25 км). По желанию (за доплату) — посещение знаменитых Сандуновских бань. Гостей ждёт мягкий пар, аромат алтайских трав и купание в чане под открытым небом. Также возможна прогулка на снегоходах по окрестностям.
Километраж за день: пешком — около 2 км, на машине — 50 км.
Окончание тура
Завтрак. Трансфер до Горно-Алтайска (50 км). Окончание программы — в аэропорту или на автовокзале города.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|24 000 ₽
|Взрослый на дополнительном месте (3-й в номере)
|18 000 ₽
|Ребёнок до 12 лет на основном месте
|16 800 ₽
|Ребёнок до 12 лет на дополнительном месте
|15 600 ₽
|1-местное размещение
|32 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и обратно (возможен трансфер до Барнаула)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и этнокультурные мероприятия
Что не входит в цену
- Переезд до Горно-Алтайска
- Остальное питание - от 500 ₽ с человека
- Дополнительные трансферы
- Входные билеты в музеи - от 150 ₽ с человека
- Подъём по канатной дороге - от 1 500 ₽ с человека
- Посещение Сандуновских бань - от 1 000 ₽ с человека
- Дополнительные экскурсии - от 1 000 ₽ с человека