Я шагаю по Алтаю: лёгкий треккинг в горах, главные места и погружение в культуру (всё включено)

Побывать на Марсе, подняться к Каменным грибам, отыскать петроглифы и послушать горловое пение
Приглашаем вас в путешествие по Алтаю, куда мы уже включили всё: комфортабельное проживание на турбазах с удобствами в номере, трёхразовое питание в проверенных местах, все перемещения и даже концерт горлового
пения.

Никаких скучных переездов от одной локации к другой — мы будем много гулять, чтобы без спешки насладиться видами гор, послушать шум водопадов и восхититься лазурью водоёмов.

Побываем на священном острове Патмос, проедем по Чуйскому тракту, увидим Гейзерное озеро, совершим высадку на Алтайском Марсе и отдохнём от суеты городов и повседневных забот.

Ближайшие даты:
11
апр20
апр30
апр7
мая18
мая5
июн13
июн
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по покупке билетов:
При прибытии в Новосибирск, пожалуйста, выбирайте рейсы с прибытием не позже 2:00 в день старта и на следующий день, начиная с 5:00 после дня завершения.
Для Барнаула в день старта прибытие в город не позже 6:00 и не раньше 1:00 на следующий день после завершения.
При выборе Горно-Алтайска прилет в город не позже 9:30 в день старта и вылет не раньше 20:30 в день завершения.

Проживание. 2-, 3-местное размещение на турбазах:

  • в предгорье: «Цвет папоротника», Malina Village, Greenwood;
  • в высокогорье: «Кара-Суу», «Облепиха», «Усть-Улар», «Чуя»;
  • в долине Чулышман: «Мешке-Таш», «Рассвет в Челушмане», «Усть-Чульча».

За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото турбаз взяты с сайтов turistka.ru и mirturbaz.ru

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по обед 7-го. Будем останавливаться в проверенных кафе.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль высокой проходимости Land Rover Discovery 3.

Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности. В туре вас ждёт треккинг. Длительность пеших маршрутов от 2 до 6-7 часов, гуляем без рюкзаков с остановками и отдыхом.

Связь и интернет. Связь в дороге будет нестабильная. Все операторы, кроме Yota, ловят в горах. В моменты, когда связь может пропасть на пару дней, сопровождающие предупреждают.

Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Остров Патмос, прогулка по Козьей тропе, Ороктойский мост и Еладинские пороги

Встречаемся в Новосибирске, Барнауле или Горно-Алтайске и отправляемся в Чемальский район.

Прогуляемся к острову Патмос и по Козьей тропе, затем остановимся у Ороктойского моста — здесь находится самое глубокое место на Катуни. Завершим день у Еландинских порогов, любуясь мощью реки.

Переезды — около 4 часов, пешком — около 3 часов.

Остров Патмос, прогулка по Козьей тропе, Ороктойский мост и Еладинские пороги
2 день

Путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни и Гейзерное озеро

В 9:30 завтракаем и едем по Чуйскому тракту в сторону высокогорья. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, сделаем остановку на смотровой площадке Чике-Тамана, чтобы ощутить простор и силу алтайской природы.

По пути увидим слияния рек Ильгумень с Катунью и Чуи с Катунью, а также проедем по живописным Катунским бомам.

Финальные точки дня — посещение Гейзерного озера с его уникальными узорами на дне и прогулка к заброшенной ГЭС.

Переезды — около 6 часов, пешком — около 4 часов.

Путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни и Гейзерное озеро
3 день

Северо-Чуйский хребет, Курайская степь, Гигантская рябь течения и Алтайский Марс

Сегодня отправимся к смотровой площадке с видом на Северо-Чуйский хребет — вершины выше 4000 м и вечные ледники создают впечатляющий контраст. Прогуляемся по Курайской степи, где сохранились следы древнего паводка — Гигантская рябь течения.

Затем поедем к красно-жёлтым склонам Алтайского Марса — необычным пейзажам, напоминающим другую планету. После насыщенного дня нас ждут ужин и горячая баня.

Переезды — около 5 часов, пешком — около 6 часов.

Северо-Чуйский хребет, Курайская степь, Гигантская рябь течения и Алтайский Марс
4 день

Озеро Уч-Кёль, водопад Бажа-Кай и перевал Кату-Ярык

Продолжим путь на юг Алтая — в регион высоких гор, рек и полной тишины. Проедем по долине озёр, где желающие смогут искупаться в ледяной воде, затем остановимся у изумрудного Уч-Кёля и на смотровой у водопада Бажа-Кай.

После обеда с видом на долину спустимся по перевалу Кату-Ярык. Переправившись через Чулышман, отправимся пешком к водопаду Куркуре — одному из самых мощных на Алтае. После прогулки прибудем к месту ночёвки.

Переезды — около 4,5 часов, пешком — около 6–7 часов.

Озеро Уч-Кёль, водопад Бажа-Кай и перевал Кату-Ярык
5 день

Подъём к Каменным грибам, концерт горлового пения, погружение в культуру

После завтрака нас ждёт пеший подъём к Каменным грибам — природным образованиям с захватывающим видом на долину. Тропа требует усилий, но награда в виде живописного вида того стоит.

После прогулки будет время на отдых: можно искупаться в заводи или просто насладиться тишиной. Вечером — посещение айла, где услышим традиционное горловое пение, прикоснёмся к культуре и звучанию древних историй. Завершим день ужином и баней.

Пеший маршрут — около 3 часов.

Подъём к Каменным грибам, концерт горлового пения, погружение в культуру
6 день

Долина Чулышман и Мажойский каскад

Сегодня возвращаемся в сторону Акташа. По пути ещё раз проедем по долине Чулышман, сделаем остановку у порогов, чтобы понаблюдать за мощным течением реки. По возвращении прогуляемся к смотровой Мажойского каскада — глубокого ущелья, где бурная Чуя прорывается между скалами.

Переезды — около 4 часов, пешком — около 4-5 часов.

Долина Чулышман и Мажойский каскад
7 день

Петроглифы в урочище Калбак-Таш, урочище Сай-Сугат и возвращение в Горно-Алтайск

Отправляемся обратно в Горно-Алтайск. Сделаем остановку в урочище Калбак-Таш, чтобы осмотреть петроглифы — наскальные рисунки древних людей.

Затем посетим урочище Сай-Сугат, где Катунь ещё не слилась с Чуей, но её лазурные воды постепенно смешиваются с белыми потоками.

К вечеру прибудем в Горно-Алтайск — ориентировочно около 20:00.

Переезды — около 6 часов, пешком — около 2 часов.

Петроглифы в урочище Калбак-Таш, урочище Сай-Сугат и возвращение в Горно-Алтайск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Экологические сборы и входные билеты
  • Баня с чаном 4 часа (по желанию)
  • Настольная игра Cashflow (по желанию)
  • Концерт горлового пения
  • Страховка от клеща (апрель-июнь)
Что не входит в цену
  • Билеты до Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Завтрак и обед в 1-й день, ужин в 7-й день
  • Доплата за 1-местное проживание - 2000-2300 ₽ за ночь, в зависимости от месяца
  • Трансфер из Новосибирска в Горно-Алтайск (2200 ₽ в одну сторону) и из Барнаула в Горно-Алтайск (1700 ₽ в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барнаул: 7:00-8:00, кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта). Горно-Алтайск: 10:00-11:00, аэропорт
Завершение: Горно-Алтайск: аэропорт после 18:00; Новосибирск: 00:00, Коммунистическая, 13. Барнаул: 22:00, кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Горно-Алтайске
Привет, путешественники! Меня зовут Елена. С 2022 г. я являюсь организатором туров и тотальным «фанатиком» гор Алтая. Организуя путешествия и сопровождая ребят, мы с командой стараемся показать, что для нас
значит каждое место, куда вы попадаете вместе с нами, какая история хранится за каждым пройденным маршрутом. Для меня путешествия — это способ наполнить себя тем, в чем я нуждаюсь в моменте, и, конечно, отдать частичку своей души тому или иному месту. Ведь каждое путешествие — это путь, который мы проходим, преследуя ту или иную цель, а горы — это место, где происходит, в какой-то степени, магия.

