Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по покупке билетов:
При прибытии в Новосибирск, пожалуйста, выбирайте рейсы с прибытием не позже 2:00 в день старта и на следующий день, начиная с 5:00 после дня завершения.
Для Барнаула в день старта прибытие в город не позже 6:00 и не раньше 1:00 на следующий день после завершения.
При выборе Горно-Алтайска прилет в город не позже 9:30 в день старта и вылет не раньше 20:30 в день завершения.
Проживание. 2-, 3-местное размещение на турбазах:
- в предгорье: «Цвет папоротника», Malina Village, Greenwood;
- в высокогорье: «Кара-Суу», «Облепиха», «Усть-Улар», «Чуя»;
- в долине Чулышман: «Мешке-Таш», «Рассвет в Челушмане», «Усть-Чульча».
За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото турбаз взяты с сайтов turistka.ru и mirturbaz.ru
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по обед 7-го. Будем останавливаться в проверенных кафе.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль высокой проходимости Land Rover Discovery 3.
Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.
Уровень сложности. В туре вас ждёт треккинг. Длительность пеших маршрутов от 2 до 6-7 часов, гуляем без рюкзаков с остановками и отдыхом.
Связь и интернет. Связь в дороге будет нестабильная. Все операторы, кроме Yota, ловят в горах. В моменты, когда связь может пропасть на пару дней, сопровождающие предупреждают.
Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Остров Патмос, прогулка по Козьей тропе, Ороктойский мост и Еладинские пороги
Встречаемся в Новосибирске, Барнауле или Горно-Алтайске и отправляемся в Чемальский район.
Прогуляемся к острову Патмос и по Козьей тропе, затем остановимся у Ороктойского моста — здесь находится самое глубокое место на Катуни. Завершим день у Еландинских порогов, любуясь мощью реки.
Переезды — около 4 часов, пешком — около 3 часов.
Путешествие по Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни и Гейзерное озеро
В 9:30 завтракаем и едем по Чуйскому тракту в сторону высокогорья. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, сделаем остановку на смотровой площадке Чике-Тамана, чтобы ощутить простор и силу алтайской природы.
По пути увидим слияния рек Ильгумень с Катунью и Чуи с Катунью, а также проедем по живописным Катунским бомам.
Финальные точки дня — посещение Гейзерного озера с его уникальными узорами на дне и прогулка к заброшенной ГЭС.
Переезды — около 6 часов, пешком — около 4 часов.
Северо-Чуйский хребет, Курайская степь, Гигантская рябь течения и Алтайский Марс
Сегодня отправимся к смотровой площадке с видом на Северо-Чуйский хребет — вершины выше 4000 м и вечные ледники создают впечатляющий контраст. Прогуляемся по Курайской степи, где сохранились следы древнего паводка — Гигантская рябь течения.
Затем поедем к красно-жёлтым склонам Алтайского Марса — необычным пейзажам, напоминающим другую планету. После насыщенного дня нас ждут ужин и горячая баня.
Переезды — около 5 часов, пешком — около 6 часов.
Озеро Уч-Кёль, водопад Бажа-Кай и перевал Кату-Ярык
Продолжим путь на юг Алтая — в регион высоких гор, рек и полной тишины. Проедем по долине озёр, где желающие смогут искупаться в ледяной воде, затем остановимся у изумрудного Уч-Кёля и на смотровой у водопада Бажа-Кай.
После обеда с видом на долину спустимся по перевалу Кату-Ярык. Переправившись через Чулышман, отправимся пешком к водопаду Куркуре — одному из самых мощных на Алтае. После прогулки прибудем к месту ночёвки.
Переезды — около 4,5 часов, пешком — около 6–7 часов.
Подъём к Каменным грибам, концерт горлового пения, погружение в культуру
После завтрака нас ждёт пеший подъём к Каменным грибам — природным образованиям с захватывающим видом на долину. Тропа требует усилий, но награда в виде живописного вида того стоит.
После прогулки будет время на отдых: можно искупаться в заводи или просто насладиться тишиной. Вечером — посещение айла, где услышим традиционное горловое пение, прикоснёмся к культуре и звучанию древних историй. Завершим день ужином и баней.
Пеший маршрут — около 3 часов.
Долина Чулышман и Мажойский каскад
Сегодня возвращаемся в сторону Акташа. По пути ещё раз проедем по долине Чулышман, сделаем остановку у порогов, чтобы понаблюдать за мощным течением реки. По возвращении прогуляемся к смотровой Мажойского каскада — глубокого ущелья, где бурная Чуя прорывается между скалами.
Переезды — около 4 часов, пешком — около 4-5 часов.
Петроглифы в урочище Калбак-Таш, урочище Сай-Сугат и возвращение в Горно-Алтайск
Отправляемся обратно в Горно-Алтайск. Сделаем остановку в урочище Калбак-Таш, чтобы осмотреть петроглифы — наскальные рисунки древних людей.
Затем посетим урочище Сай-Сугат, где Катунь ещё не слилась с Чуей, но её лазурные воды постепенно смешиваются с белыми потоками.
К вечеру прибудем в Горно-Алтайск — ориентировочно около 20:00.
Переезды — около 6 часов, пешком — около 2 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 350 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Экологические сборы и входные билеты
- Баня с чаном 4 часа (по желанию)
- Настольная игра Cashflow (по желанию)
- Концерт горлового пения
- Страховка от клеща (апрель-июнь)
Что не входит в цену
- Билеты до Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Завтрак и обед в 1-й день, ужин в 7-й день
- Доплата за 1-местное проживание - 2000-2300 ₽ за ночь, в зависимости от месяца
- Трансфер из Новосибирска в Горно-Алтайск (2200 ₽ в одну сторону) и из Барнаула в Горно-Алтайск (1700 ₽ в одну сторону)