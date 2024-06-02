К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Групповой тур в Горно-Алтайске

К самому большому леднику Алтая с комфортом

Отправимся в царство вечных льдов, где лицом к лицу встретимся с первозданной природой.

Доберемся на комфортных вездеходах до тех мест, куда с трудом забираются туристы-экстремалы, и покорим дикое бездорожье! Будем жить в уютных домиках с кедровой отделкой, отоплением и кроватями, застеленными хрустящим белым бельем.

О питании позаботится шеф-повар, а через панорамные окна с гор на нас будут смотреть изумленные снежные барсы.

Маршрут без тяжелых рюкзаков, комфорт и сервис в труднодоступном месте, забота о каждом госте – все это обеспечит только положительные впечатления! Для групп от 6 человек возможны другие даты под запрос.
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Ближайшие даты:
2
июн
8
июн
14
июн
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июн
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Что вас ожидает:

Царство вечных льдов
Царство вечных льдов
Могучие ледники, изумрудные озера, встреча с редкими животными – всё это сделает путешествие незабываемым!
Активности в свободный день
Активности в свободный день
Попаримся в согревающей баньке, оседлаем лошадей или же просто полюбуемся потрясающими панорамами
Полная перезагрузка
Полная перезагрузка
Устроим себе интернет-детокс, наполним легкие звенящим от чистоты воздухом и окунемся в совершенно другой мир
Горное сафари на вездеходах
Горное сафари на вездеходах
Играючи прокатимся по самым непроходимым местам и вместе покорим бездорожье!
Роскошный отдых на лоне дикой природы
Роскошный отдых на лоне дикой природы
Будем жить в уютном глэмпинге и наслаждаться вкуснейшими блюдами от шеф-повара

Программа тура по дням

1 день

Начало тура

Усаживаемся в автомобиль комфорт-класса и едем завтракать, а далее держим путь по знаменитому Чуйскому тракту.

Эта дорога входит в топ красивейших трасс России, поэтому эмоции от потрясающих видов вам гарантированы.

Заедем в место, где сливаются две удивительные алтайские реки – Чуя и Катунь. Мистическое место, у алтайцев – место силы.

Полюбуемся Катунскими террасами и головокружительно опасными бомами.

Обед.

Вечером везем вас в Кош-Агач, где вас ждет сытный ужин.

Авто: мерседес спринтер. В пути: 7-8 часов. Расстояние: 455 км. Ночлег: Визит-центр «Сайлюгемский» / иной аналогичный отель без звезд. Набор высоты:1500 м.

Начало тураНачало тураНачало тураНачало тура
2 день

В горы

Неспешно просыпаемся, завтракаем.

В это время мы упаковываем ваши чемоданы в гермомешки и загружаем их в вездеходы.

Далее отправляемся в самую интересную часть нашего путешествия.

На вездеходах мы будем проезжать вдоль горных стремнин, месить огромными колесами грязь и играючи ехать там, где безнадежно потеряется любой внедорожник - это впечатления на всю жизнь!

Также по дороге увидим стада пасущихся верблюдов, отары овец.

В середине пути неспешно прогуляемся до водопада и отправимся дальше.

Несколько часов горного сафари и мы в глэмпинге на высоте 2350 м.

По приезде нас ожидает приветственный фуршет.

Знакомимся с территорией глэмпинга и размещаемся в домах.

После позднего обеда отправляемся в баню.

За ужином устроим вечер знакомств, обменяемся впечатлениями, поиграем в настольные игры, прослушаем инструктажи.

Авто: вездеход Север. В пути: 3-4 часа. Расстояние: 80 км. Набор высоты: 850 м.

В горыВ горыВ горыВ горыВ горы
3 день

Самый большой ледник

Нас ждет крупнейший ледник Сибири – могучий Талдуринский ледник.

После завтрака начинаем подъем. Гоним на болотоходе через горные потоки все выше и выше.

Разгружаемся в точке высадки и берем приступом вечные льды.

Нас ждет звенящий от чистоты горный воздух и первозданная природа.

Вы станете одними из немногих счастливчиков, кто нарушит покой вечных льдов: ведь мы проберемся в нехоженые места – добраться до Талдуры не так-то просто.

Обед на поляне: культурно, комфортно и эстетично. Вечером в глэмпинге нас будет ждать горячая банька.

Уровень сложности: легкий. Расстояние: 4 км в одну сторону пешком. Набор высоты: 150 м.

Самый большой ледникСамый большой ледникСамый большой ледникСамый большой ледник
4 день

Свободный день

После насыщенных 3 дней у вас возникнет то самое чувство: «После такого отдыха надо отдохнуть».

Поэтому 4 день запланирован под блаженное ничегонеделание.

Можно спать, сколько влезет, лениво завтракать, созерцать потрясающие панорамы, прокатиться на лошадях, вальяжно прогуливаться.

Поиграть в разные игры, понаблюдать за природой.

Также в этот день мы проведем ознакомительную экскурсию по окрестностям, покажем какие травы и как собирать, расскажем о быте алтайского народа.

А вечером обязательно заварим травяной чай и устроим дегустацию разных сборов.

При желании можно прогуляться вниз по течению Талдуры до небольшого озера, которое находится в двадцати минутах ходьбы от глэмпинга.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

К древним горным озерам

Сегодня нас ждет интереснейший подъем к горным озерам и малым ледникам, к началу перевала Ленинградский (3100 м).

В этом походе вы преодолеете себя, увидите огромную панораму Талдуринской долины, восхититесь величием пиков Иикту, Ольга и Гребешок.

Подойдете вплотную к идеальному ледовому языку и почувствуете себя настоящими покорителями вершин!

Вечером – горячая банька и ужин от шефа.

Уровень сложности: средний. Расстояние: 4 км в одну сторону пешком. Набор высоты: 750 м.

К древним горным озерамК древним горным озерамК древним горным озерамК древним горным озерам
6 день

Обратный путь по дикой долине

Рано утром прощаемся с Талдуринской долиной и глэмпингом.

Седлаем стальных монстров и возвращаемся на вездеходах до села Ортолык.

Там пересаживаемся в авто и едем в ваш отель (если он по пути следования) с комфортом.

По дороге наслаждаемся красотами Чуйского тракта.

Конечная точка: г. Горно-Алтайск.

Из отеля в аэропорт вы уже едете самостоятельно, в удобном для вас графике.

Авто: вездеход Север, мерседес спринтер. В пути: ~ 10 часов. Расстояние: 475 км. Снижение до: 300 м.

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках А-frame у Талдуринского ледника (со 2 по 5 ночь тура), а также проживание на базе отдыха в Кош-Агаче (в 1 ночь тура).

Варианты проживания

Домики в стиле А-frame

4 ночи

Проживание в домиках с панорамным видом на самый большой ледник Алтая – Талдуринский.

Вы поселитесь в А-фреймах с кедровой отделкой, отоплением и кроватями, застеленными хрустящим постельным бельем.

Кормить вас будет шеф-повар, а через панорамные окна лаунж-зоны откроется потрясающий вид на горы.

Размещение 2+1. Возле каждого домика стоит собственный биотуалет и умывальник.

Домики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frame

Турбаза в с. Кош-Агач

1 ночь

В первую ночь тура предусматривается размещение в Визит-центр «Сайлюгемский» или ином аналогичном отель без звезд.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска до Кош-Агача и обратно в Горно-Алтайск
  • Трансфер на вездеходах до лагеря и обратно
  • Проживание в лагере у ледника и пользование всей инфраструктурой
  • Трехразовое питание от шефа
  • Треккинги в сопровождении гида
  • Проживание на базе в Кош-Агаче + питание
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для комфортного преодоления треккинговых маршрутов в первую очередь необходимо взять правильную одежду и обувь.

Вам понадобятся:

  • штормовая легкая куртка с мембраной;
  • комфортные спортивные штаны с мембраной;
  • термобелье легкое/средне утепленное;
  • термоноски;
  • треккинговые ботинки;
  • шапка;
  • перчатки легкие;
  • пуховая куртка легкая;
  • солнцезащитные очки спортивные широкие;
  • солнцезащитный крем SPF 50+;
  • кофта флисовая;
  • небольшой рюкзак 25–30 л;
  • фонарик налобный/простой;
  • термос (по желанию).

Особое внимание следует уделить выбору треккинговой обуви. Местность сильно пересеченная, на пути встречаются большие и острые камни, вода, лед, грязь. Комфортная обувь – залог успешного покорения маршрутов.

Для пребывания в самом лагере подойдет спортивная одежда и обычные кроссовки и сланцы. Для комфорта в вечерние часы рекомендуется иметь утепленную одежду.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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