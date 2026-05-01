Край чудес: путешествие по живописным просторам Алтая с погружением в традиции местных

Полюбоваться Гейзерным озером, проехать по Чуйскому тракту и заглянуть в Каракольскую долину
Это путешествие по Алтаю откроет перед вами сразу несколько граней региона — от знаменитых видов Чуйского тракта до уединённых троп у Софийского ледника.

Вы подниметесь на перевалы, прогуляетесь вдоль высокогорных озёр
и побываете в священной Каракольской долине.

Заглянете в старинные музеи, пройдёте по местам, где сохранились наскальные рисунки бронзового века, и окажетесь в степях у границы с Монголией. Вас ждут пейзажи горных хребтов, древние курганы и реки с бирюзовой водой.

Познакомитесь с культурой алтайцев и казахов, услышите легенды, связанные с древними вершинами, и отправитесь на прогулку вне туристических маршрутов.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Пижама или комплект одежды для сна
Несколько хлопковых и синтетических футболок
Тёплый свитер и лёгкие спортивные брюки (2 пары)
Шорты (для тёплой погоды)
Непродуваемая и влагозащитная куртка
2 пары удобной обуви (в том числе быстросохнущей)
Тапочки или сланцы для гостиниц
Плотный дождевик или плащ
Бахилы или непромокаемая обувь
Купальник (возможно посещение бани или купание в природных источниках)
Головной убор, солнцезащитный крем, очки
Предметы личной гигиены
Небольшой рюкзак или сумка на пояс — для дневных пеших маршрутов
Не рекомендуется брать объёмные сумки или чемоданы — предпочтительнее рюкзаки и компактная мягкая кладь.
Обязательно возьмите тёплые вещи, даже летом: в горах ночи могут быть холодными.

Питание. В стоимость тура включено 2-разовое питание (завтрак и ужин) согласно программе.

Транспорт. Все передвижения по маршруту будут осуществляться на туристическом микроавтобусе, адаптированном к дорожным условиям Горного Алтая.

Возраст участников. 7-70.

Уровень сложности. Автобусный тур с ежедневными пешими прогулками. Маршруты не требуют специальной подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Чемал, Патмос и Чуйский тракт

Встреча участников состоится в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:00 (время местное, на 4 часа опережает московское). До этого времени возможна встреча также в гостиницах города и на автовокзале.

Мы отправимся в Чемал — одно из самых известных мест Алтая. Нас ждёт прогулка к острову Патмос, где вы узнаете об истории основания христианской миссии на Алтае и возрождении храма.

Затем начнётся наше путешествие по знаменитому Чуйскому тракту, признанному одним из самых живописных маршрутов мира по версии National Geographic. Мы преодолеем перевал Семинский (1716 м) и остановимся на ночлег на базе отдыха на берегу горной реки Урсул.

Вечером нас ждёт ужин и отдых в беседке с видом на кристально чистую реку.

2 день

Каракольская долина и перевал Чике-Таман

После завтрака посетим музей в селе Кулада, расположенном в глубине священной Каракольской долины. Экспозиция музея знакомит с культурой и бытом коренных народов региона.

Далее продолжим путь по Чуйскому тракту, преодолеем перевал Чике-Таман (1460 м), сделаем остановку у места слияния Чуи и Катуни, а также посетим Гейзерное озеро. По дороге предусмотрены фотопаузы на живописных смотровых площадках.

Ночевать будем в уютных домиках с видом на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта и бескрайнее звёздное небо. Ужин в домиках.

3 день

Озёра Джангысколь и Караколь

Утром после завтрака отправимся на внедорожнике к высокогорному озеру Джангысколь, расположенному на высоте 1750 метров. Эту территорию называют Укоком в миниатюре — с берега открывается вид на снежные пики Северо-Чуйского хребта.

Позже посетим соседнее озеро Караколь, где полюбуемся ледниковыми пейзажами и так называемой Чуйской рябью — уникальным следом древнего ледника.

На берегу одного из озёр устроим чаепитие с лёгким перекусом. День завершится возвращением на турбазу и отдыхом.

4 день

Куйактанарские озёра и переезд в Кош-Агач

После завтрака отправимся в горы — пройдём пеший маршрут протяжённостью около 5–7 километров по тропе к Куйактанарским озёрам. Именно здесь, согласно преданиям, в древности ковались тюркские доспехи.

По пути нас ждёт уединённая прогулка вдоль цепочки горных озёр с изумрудной водой. При желании можно дойти до второго озера. Устроим лёгкий обед у воды.

Во второй половине дня переезд в село Кош-Агач, расположенное неподалёку от монгольской границы. Размещение в гостинице.

5 день

Небольшой треккинг к Софийскому леднику

На транспорте повышенной проходимости едем к уединённому месту Алтая. По дороге увидим петроглифы, разноцветные скалы, озёра Ак-Кол и Кара-Кол.

После небольшого треккинга (около 4 км) откроется панорама Софийского ледника с тремя вершинами. Попьём чай и перекусим на свежем воздухе.

6 день

Плато Юстыд, музей в Жана-аул

После завтрака отправимся на прогулку по высокогорному плато Юстыд. За яркие краски и фантастические пейзажи его часто называют четвёртым алтайским Марсом.

Далее мы посетим село Жана-аул и побываем в музее казахов Чуйской степи, где познакомимся с традициями, бытом и народным искусством местных жителей.

После обеда начнётся обратный путь по Чуйскому тракту. Ночевать будем на базе отдыха в Онгудайском районе. Ужин.

7 день

Национальный музей имени А.В. Анохина

После завтрака выезд в Горно-Алтайск. Ориентировочное прибытие — около 14:00.

Перед завершением тура посетим Национальный музей имени А. В. Анохина. В его фондах хранятся уникальные экспонаты — коллекции первых краеведов Алтая, археологические находки из курганов плато Укок, а также живопись и графика первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

После экскурсии — трансфер в аэропорт или на автовокзал. Если ваш выезд запланирован на следующий день, стоит заранее забронировать гостиницу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Дети до 14 лет110 000 ₽
Стандартный билет122 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение (уточняется при бронировании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00 (по местному времени, +4 от московского). Возможна встреча на автовокзале и у гостиниц города
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 90 туристов
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения
с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

