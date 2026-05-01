Вы подниметесь на перевалы, прогуляетесь вдоль высокогорных озёр
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Пижама или комплект одежды для сна
Несколько хлопковых и синтетических футболок
Тёплый свитер и лёгкие спортивные брюки (2 пары)
Шорты (для тёплой погоды)
Непродуваемая и влагозащитная куртка
2 пары удобной обуви (в том числе быстросохнущей)
Тапочки или сланцы для гостиниц
Плотный дождевик или плащ
Бахилы или непромокаемая обувь
Купальник (возможно посещение бани или купание в природных источниках)
Головной убор, солнцезащитный крем, очки
Предметы личной гигиены
Небольшой рюкзак или сумка на пояс — для дневных пеших маршрутов
Не рекомендуется брать объёмные сумки или чемоданы — предпочтительнее рюкзаки и компактная мягкая кладь.
Обязательно возьмите тёплые вещи, даже летом: в горах ночи могут быть холодными.
Питание. В стоимость тура включено 2-разовое питание (завтрак и ужин) согласно программе.
Транспорт. Все передвижения по маршруту будут осуществляться на туристическом микроавтобусе, адаптированном к дорожным условиям Горного Алтая.
Возраст участников. 7-70.
Уровень сложности. Автобусный тур с ежедневными пешими прогулками. Маршруты не требуют специальной подготовки.
Программа тура по дням
Чемал, Патмос и Чуйский тракт
Встреча участников состоится в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:00 (время местное, на 4 часа опережает московское). До этого времени возможна встреча также в гостиницах города и на автовокзале.
Мы отправимся в Чемал — одно из самых известных мест Алтая. Нас ждёт прогулка к острову Патмос, где вы узнаете об истории основания христианской миссии на Алтае и возрождении храма.
Затем начнётся наше путешествие по знаменитому Чуйскому тракту, признанному одним из самых живописных маршрутов мира по версии National Geographic. Мы преодолеем перевал Семинский (1716 м) и остановимся на ночлег на базе отдыха на берегу горной реки Урсул.
Вечером нас ждёт ужин и отдых в беседке с видом на кристально чистую реку.
Каракольская долина и перевал Чике-Таман
После завтрака посетим музей в селе Кулада, расположенном в глубине священной Каракольской долины. Экспозиция музея знакомит с культурой и бытом коренных народов региона.
Далее продолжим путь по Чуйскому тракту, преодолеем перевал Чике-Таман (1460 м), сделаем остановку у места слияния Чуи и Катуни, а также посетим Гейзерное озеро. По дороге предусмотрены фотопаузы на живописных смотровых площадках.
Ночевать будем в уютных домиках с видом на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта и бескрайнее звёздное небо. Ужин в домиках.
Озёра Джангысколь и Караколь
Утром после завтрака отправимся на внедорожнике к высокогорному озеру Джангысколь, расположенному на высоте 1750 метров. Эту территорию называют Укоком в миниатюре — с берега открывается вид на снежные пики Северо-Чуйского хребта.
Позже посетим соседнее озеро Караколь, где полюбуемся ледниковыми пейзажами и так называемой Чуйской рябью — уникальным следом древнего ледника.
На берегу одного из озёр устроим чаепитие с лёгким перекусом. День завершится возвращением на турбазу и отдыхом.
Куйактанарские озёра и переезд в Кош-Агач
После завтрака отправимся в горы — пройдём пеший маршрут протяжённостью около 5–7 километров по тропе к Куйактанарским озёрам. Именно здесь, согласно преданиям, в древности ковались тюркские доспехи.
По пути нас ждёт уединённая прогулка вдоль цепочки горных озёр с изумрудной водой. При желании можно дойти до второго озера. Устроим лёгкий обед у воды.
Во второй половине дня переезд в село Кош-Агач, расположенное неподалёку от монгольской границы. Размещение в гостинице.
Небольшой треккинг к Софийскому леднику
На транспорте повышенной проходимости едем к уединённому месту Алтая. По дороге увидим петроглифы, разноцветные скалы, озёра Ак-Кол и Кара-Кол.
После небольшого треккинга (около 4 км) откроется панорама Софийского ледника с тремя вершинами. Попьём чай и перекусим на свежем воздухе.
Плато Юстыд, музей в Жана-аул
После завтрака отправимся на прогулку по высокогорному плато Юстыд. За яркие краски и фантастические пейзажи его часто называют четвёртым алтайским Марсом.
Далее мы посетим село Жана-аул и побываем в музее казахов Чуйской степи, где познакомимся с традициями, бытом и народным искусством местных жителей.
После обеда начнётся обратный путь по Чуйскому тракту. Ночевать будем на базе отдыха в Онгудайском районе. Ужин.
Национальный музей имени А.В. Анохина
После завтрака выезд в Горно-Алтайск. Ориентировочное прибытие — около 14:00.
Перед завершением тура посетим Национальный музей имени А. В. Анохина. В его фондах хранятся уникальные экспонаты — коллекции первых краеведов Алтая, археологические находки из курганов плато Укок, а также живопись и графика первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
После экскурсии — трансфер в аэропорт или на автовокзал. Если ваш выезд запланирован на следующий день, стоит заранее забронировать гостиницу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 14 лет
|110 000 ₽
|Стандартный билет
|122 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение (уточняется при бронировании)