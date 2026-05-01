Встреча участников состоится в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:00 (время местное, на 4 часа опережает московское). До этого времени возможна встреча также в гостиницах города и на автовокзале.

Мы отправимся в Чемал — одно из самых известных мест Алтая. Нас ждёт прогулка к острову Патмос, где вы узнаете об истории основания христианской миссии на Алтае и возрождении храма.

Затем начнётся наше путешествие по знаменитому Чуйскому тракту, признанному одним из самых живописных маршрутов мира по версии National Geographic. Мы преодолеем перевал Семинский (1716 м) и остановимся на ночлег на базе отдыха на берегу горной реки Урсул.

Вечером нас ждёт ужин и отдых в беседке с видом на кристально чистую реку.