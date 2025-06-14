Вы проедете по древнему Чуйскому тракту, увидите кедровые леса, степи и горные перевалы, погрузитесь
Описание тура
Организационные детали
Как доехать до Горно-Алтайска:
- самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 часов);
Рекомендуем прилетать заранее:
- нет риска не успеть в тур из-за задержки прибытия рейса в первый день тура;
- происходит адаптация часового пояса;
- отдых после перелета.
Программа тура по дням
Путь в Усть-Кан
Наше путешествие начнётся с посещения памятных знаков на въезде в Республику Алтай. Здесь мы узнаем о древних традициях алтайского народа и значении региона для всего тюркского мира.
После знакомства с историей нас ждёт завтрак на берегу Катуни. Затем мы отправимся на юг, двигаясь по знаменитому Чуйскому тракту, оставляя позади оживлённые районы Алтая. По пути будем любоваться величественными кедрами на Семинском перевале, просторной Усть-Канской степью и необычными горами, напоминающими ирокез.
Вечером разместимся в гостинице в селе Усть-Кан.
Желающие смогут отправиться в дополнительную экскурсию на границу Республики Алтай и Алтайского края, к реке Кумир. Это малоизвестное среди туристов место с кристально чистой горной водой, крутыми скалами и живописными порогами. Мы посетим природный памятник «Девичьи плёсы», добравшись туда по лесной тропе на УАЗе.
Уймонская долина
Сегодня нас ждёт переезд в село Усть-Кокса через два живописных перевала. Разместившись в гостинице, мы отправимся на экскурсию по Уймонской долине — загадочному месту, привлекавшему староверов и искателей легендарного Беловодья. Говорят, что в этой долине жили люди, которые стремились к жизни по справедливым и божественным законам.
Мы познакомимся с природой, посетим священные для алтайцев и староверов места, а также узнаем больше о местной культуре в Музее истории и культуры Уймонской долины.
После этого нас ждёт посещение музея Николая Рериха в селе Верх-Уймон. Именно здесь во время Центрально-Азиатской экспедиции останавливался великий художник, учёный и путешественник. Мы узнаем о его исследованиях, увидим картины и познакомимся с проектом «Звенигород» — мечтой Рериха о поселении будущего.
Для тех, кто хочет увидеть Белуху — священную вершину Сибири, есть возможность совершить вертолётный полёт к её подножию (по предварительному заказу).
Свободный день
Этот день у нас свободный, и каждый сможет провести его по своему желанию: отдохнуть, прогуляться или воспользоваться услугами гостиницы.
Также за дополнительную плату можно отправиться на экскурсию к Красной горе или к Мультинским озёрам. Красная гора расположена в 60 км от Усть-Коксы и славится своими целебными травами. А на берегах крупнейшего из Мультинских озёр — Нижнего — раскинулся кедровый лес. Мы доберёмся на внедорожнике до первого озера, затем прогуляемся ко второму, отдохнём и насладимся потрясающими пейзажами. По желанию можно подняться к третьему озеру, откуда открывается великолепный вид.
Каракольская долина
Сегодня нас ждёт переезд в Онгудайский район — один из крупнейших в Республике Алтай. Здесь до сих пор сохраняются древние традиции алтайского народа.
Мы разместимся на базе отдыха, а затем отправимся на экскурсию в Каракольскую долину, расположенную в этноприродном парке «Уч-Энмек». Это сакральное место для алтайцев, наполненное археологическими памятниками и наскальными рисунками. Мы узнаем о древней культуре этого края и прикоснёмся к его тайнам.
Вечером нас ждёт ужин с блюдами традиционной алтайской кухни в одном из старейших сёл долины. После ужина состоится выступление исполнителей горлового пения — кайчи. Считается, что настоящие кайчи могут впадать в транс, предсказывать будущее и даже исцелять с помощью песен.
Чуйский тракт, Калбак-Таш
Сегодня мы продолжаем путешествие по Чуйскому тракту. Нас ждут перевал Чике-Таман, место слияния рек Катунь и Чуя (природный парк «Чуй-Оозы»), а также знаменитые пороги, по которым проходят экстремальные водные маршруты.
Мы посетим уникальный археологический комплекс Калбак-Таш, где сохранилось более 5000 наскальных рисунков, возраст которых достигает 8 тысяч лет.
Двигаясь всё дальше вглубь Алтая, мы увидим смену природных зон и окажемся в Курайской и Чуйской степях — одних из самых высокогорных в мире. Величественные горные хребты, бескрайние просторы степей и полупустынь подарят нам потрясающие виды.
Вечером разместимся на базе отдыха в селе Акташ.
Гейзерное озеро, алтайский Марс и знакомство с культурой казахов
Наш маршрут пройдёт через Улаганский и Кош-Агачский районы — самые высокогорные и удалённые в Горном Алтае. Эти места отличаются особой культурой и природой.
Мы посетим Гейзерное озеро с его завораживающим бирюзовым цветом, а затем отправимся на Марс — удивительную местность с красными, жёлтыми и оранжевыми склонами, напоминающими инопланетные ландшафты.
В сёлах Кош-Агач и Жана-Аул познакомимся с культурой казахов, составляющих большую часть местного населения. Нас ждёт визит на ферму с верблюдами, знакомство с искусством охоты с беркутами и процессом изготовления традиционных казахских ковров.
Этнокультурный комплекс «Кечу», возвращение в Горно-Алтайск
Пора возвращаться в Горно-Алтайск. По пути мы заглянем в этнокультурный комплекс «Кечу». Здесь в традиционном аиле познакомимся с бытом алтайцев и попробуем блюда местной кухни. Также мы узнаем больше об истории строительства Чуйского тракта и о легендарном Цаплинском мосте.
К вечеру прибудем в Горно-Алтайск и разместимся в гостинице.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. После завтрака мы выезжаем из гостиницы до 10:00. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт или на автовокзал Горно-Алтайска.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|121 000 ₽
|Дети до 14 лет
|114 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер от аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение - 20 700 ₽