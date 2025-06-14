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Путешествие по земле духов: природа и культура Алтая

Полюбоваться Марсом, увидеть Гейзерное озеро и погрузиться в традиции казахов
Отправляемся в незабываемое путешествие по Горному Алтаю — краю, где легенды оживают, а природа поражает первозданной красотой.

Вы проедете по древнему Чуйскому тракту, увидите кедровые леса, степи и горные перевалы, погрузитесь
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в культуру алтайцев и староверов, услышите завораживающее горловое пение и попробуете традиционные блюда.

Вас ждут сакральные места Каракольской долины, наскальные рисунки Калбак-Таша, бирюзовое Гейзерное озеро и марсианские пейзажи Кызыл-Чина.

Узнаете о мистическом Беловодье, познакомитесь с наследием Николая Рериха и при желании сможете подлететь к подножию Белухи на вертолёте.

5
1 отзыв
Путешествие по земле духов: природа и культура Алтая
Путешествие по земле духов: природа и культура Алтая
Путешествие по земле духов: природа и культура Алтая

Описание тура

Организационные детали

Как доехать до Горно-Алтайска:
- самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 часов);

Рекомендуем прилетать заранее:
- нет риска не успеть в тур из-за задержки прибытия рейса в первый день тура;
- происходит адаптация часового пояса;
- отдых после перелета.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Усть-Кан

Наше путешествие начнётся с посещения памятных знаков на въезде в Республику Алтай. Здесь мы узнаем о древних традициях алтайского народа и значении региона для всего тюркского мира.

После знакомства с историей нас ждёт завтрак на берегу Катуни. Затем мы отправимся на юг, двигаясь по знаменитому Чуйскому тракту, оставляя позади оживлённые районы Алтая. По пути будем любоваться величественными кедрами на Семинском перевале, просторной Усть-Канской степью и необычными горами, напоминающими ирокез.

Вечером разместимся в гостинице в селе Усть-Кан.

Желающие смогут отправиться в дополнительную экскурсию на границу Республики Алтай и Алтайского края, к реке Кумир. Это малоизвестное среди туристов место с кристально чистой горной водой, крутыми скалами и живописными порогами. Мы посетим природный памятник «Девичьи плёсы», добравшись туда по лесной тропе на УАЗе.

Путь в Усть-КанПуть в Усть-КанПуть в Усть-Кан
2 день

Уймонская долина

Сегодня нас ждёт переезд в село Усть-Кокса через два живописных перевала. Разместившись в гостинице, мы отправимся на экскурсию по Уймонской долине — загадочному месту, привлекавшему староверов и искателей легендарного Беловодья. Говорят, что в этой долине жили люди, которые стремились к жизни по справедливым и божественным законам.

Мы познакомимся с природой, посетим священные для алтайцев и староверов места, а также узнаем больше о местной культуре в Музее истории и культуры Уймонской долины.

После этого нас ждёт посещение музея Николая Рериха в селе Верх-Уймон. Именно здесь во время Центрально-Азиатской экспедиции останавливался великий художник, учёный и путешественник. Мы узнаем о его исследованиях, увидим картины и познакомимся с проектом «Звенигород» — мечтой Рериха о поселении будущего.

Для тех, кто хочет увидеть Белуху — священную вершину Сибири, есть возможность совершить вертолётный полёт к её подножию (по предварительному заказу).

Уймонская долинаУймонская долинаУймонская долина
3 день

Свободный день

Этот день у нас свободный, и каждый сможет провести его по своему желанию: отдохнуть, прогуляться или воспользоваться услугами гостиницы.

Также за дополнительную плату можно отправиться на экскурсию к Красной горе или к Мультинским озёрам. Красная гора расположена в 60 км от Усть-Коксы и славится своими целебными травами. А на берегах крупнейшего из Мультинских озёр — Нижнего — раскинулся кедровый лес. Мы доберёмся на внедорожнике до первого озера, затем прогуляемся ко второму, отдохнём и насладимся потрясающими пейзажами. По желанию можно подняться к третьему озеру, откуда открывается великолепный вид.

Свободный деньСвободный день
4 день

Каракольская долина

Сегодня нас ждёт переезд в Онгудайский район — один из крупнейших в Республике Алтай. Здесь до сих пор сохраняются древние традиции алтайского народа.

Мы разместимся на базе отдыха, а затем отправимся на экскурсию в Каракольскую долину, расположенную в этноприродном парке «Уч-Энмек». Это сакральное место для алтайцев, наполненное археологическими памятниками и наскальными рисунками. Мы узнаем о древней культуре этого края и прикоснёмся к его тайнам.

Вечером нас ждёт ужин с блюдами традиционной алтайской кухни в одном из старейших сёл долины. После ужина состоится выступление исполнителей горлового пения — кайчи. Считается, что настоящие кайчи могут впадать в транс, предсказывать будущее и даже исцелять с помощью песен.

Каракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долина
5 день

Чуйский тракт, Калбак-Таш

Сегодня мы продолжаем путешествие по Чуйскому тракту. Нас ждут перевал Чике-Таман, место слияния рек Катунь и Чуя (природный парк «Чуй-Оозы»), а также знаменитые пороги, по которым проходят экстремальные водные маршруты.

Мы посетим уникальный археологический комплекс Калбак-Таш, где сохранилось более 5000 наскальных рисунков, возраст которых достигает 8 тысяч лет.

Двигаясь всё дальше вглубь Алтая, мы увидим смену природных зон и окажемся в Курайской и Чуйской степях — одних из самых высокогорных в мире. Величественные горные хребты, бескрайние просторы степей и полупустынь подарят нам потрясающие виды.

Вечером разместимся на базе отдыха в селе Акташ.

Чуйский тракт, Калбак-ТашЧуйский тракт, Калбак-ТашЧуйский тракт, Калбак-Таш
6 день

Гейзерное озеро, алтайский Марс и знакомство с культурой казахов

Наш маршрут пройдёт через Улаганский и Кош-Агачский районы — самые высокогорные и удалённые в Горном Алтае. Эти места отличаются особой культурой и природой.

Мы посетим Гейзерное озеро с его завораживающим бирюзовым цветом, а затем отправимся на Марс — удивительную местность с красными, жёлтыми и оранжевыми склонами, напоминающими инопланетные ландшафты.

В сёлах Кош-Агач и Жана-Аул познакомимся с культурой казахов, составляющих большую часть местного населения. Нас ждёт визит на ферму с верблюдами, знакомство с искусством охоты с беркутами и процессом изготовления традиционных казахских ковров.

Гейзерное озеро, алтайский Марс и знакомство с культурой казаховГейзерное озеро, алтайский Марс и знакомство с культурой казаховГейзерное озеро, алтайский Марс и знакомство с культурой казаховГейзерное озеро, алтайский Марс и знакомство с культурой казахов
7 день

Этнокультурный комплекс «Кечу», возвращение в Горно-Алтайск

Пора возвращаться в Горно-Алтайск. По пути мы заглянем в этнокультурный комплекс «Кечу». Здесь в традиционном аиле познакомимся с бытом алтайцев и попробуем блюда местной кухни. Также мы узнаем больше об истории строительства Чуйского тракта и о легендарном Цаплинском мосте.

К вечеру прибудем в Горно-Алтайск и разместимся в гостинице.

Этнокультурный комплекс «Кечу», возвращение в Горно-АлтайскЭтнокультурный комплекс «Кечу», возвращение в Горно-АлтайскЭтнокультурный комплекс «Кечу», возвращение в Горно-АлтайскЭтнокультурный комплекс «Кечу», возвращение в Горно-Алтайск
8 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. После завтрака мы выезжаем из гостиницы до 10:00. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт или на автовокзал Горно-Алтайска.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Стандартный билет121 000 ₽
Дети до 14 лет114 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер от аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00. Возможна встреча на автовокзале, до 9:00
Завершение: Горно-Алтайск, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 99 туристов
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения
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с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Рассказывать буду не про красоту Алтая и не про удобства в отелях, думаю, это и так многим знакомо. Хочу просто поделиться впечатлениями о людях — замечательных и настоящих профессионалах, благодаря
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которым и случилась наша поездка по Алтаю с 8 по 15 июня. Огромное спасибо всем, кто участвовал в подготовке и воплощении этого тура. Всем, кто оставался за кадром: туроператору, его руководству, менеджерам и тем, кто обеспечивал наш комфорт. Благодаря вам получилось что-то особенное, настоящий VIP-тур, полный незабываемых эмоций, открытий и истории волшебных мест. Сказать что мы оказались в сказке, считай, почти ничего не сказать… Казалось, перенеслись в совершенно иной мир✨🌟 Особенная благодарность Наталье, нашему гиду и экскурсоводу, которая открывала для нас тонкости жизни и философии коренных жителей, показывала места силы и необыкновенную природу Алтая. Ее искренняя любовь к этому краю заразила и нас, зажгла маленькие огоньки в наших сердцах❤️ Наш водитель Эжер — настоящий алтаец, представитель местной этнической общины, покорил добротой, отзывчивостью и высокой компетентностью.
Те, кого Наталья называла "алтайскими жемчужинами" — люди с богатой памятью о прошлом и живущие настоящим, оставили глубокий след. Каждая их история — это уникальная судьба, полная материнской заботы, тепла, мудрости, тонкого юмора и опыта поколений, передающегося просто и искренне. В них соединены трудолюбие, стойкость, сила духа и надежда на будущее. Не стану раскрывать имена и детали, пусть это останется маленькой загадкой для тех, кто захочет прикоснуться к этому удивительному миру.

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