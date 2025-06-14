Сегодня нас ждёт переезд в село Усть-Кокса через два живописных перевала. Разместившись в гостинице, мы отправимся на экскурсию по Уймонской долине — загадочному месту, привлекавшему староверов и искателей легендарного Беловодья. Говорят, что в этой долине жили люди, которые стремились к жизни по справедливым и божественным законам.

Мы познакомимся с природой, посетим священные для алтайцев и староверов места, а также узнаем больше о местной культуре в Музее истории и культуры Уймонской долины.

После этого нас ждёт посещение музея Николая Рериха в селе Верх-Уймон. Именно здесь во время Центрально-Азиатской экспедиции останавливался великий художник, учёный и путешественник. Мы узнаем о его исследованиях, увидим картины и познакомимся с проектом «Звенигород» — мечтой Рериха о поселении будущего.

Для тех, кто хочет увидеть Белуху — священную вершину Сибири, есть возможность совершить вертолётный полёт к её подножию (по предварительному заказу).