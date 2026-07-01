2 день

Дополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибы

Начинаем день с энергии!

Сытный завтрак перед водными приключениями.

Время выбора – Вы можете отдохнуть у озера в видовом теплом бассейне или отправиться в дополнительное увлекательное путешествие на выбор:

1) 08:00 Круиз-экскурсия через всё Телецкое озеро к Каменным грибам.

Путешествие начинается с захватывающего круиза по всему Телецкому озеру: вы проплывёте мимо живописных берегов, остановитесь у знаменитых водопадов Чедор и Корбу, сможете сделать уникальные фотографии и насладиться свежестью горного воздуха.

После водной части маршрута вас ждёт автотур на внедорожнике по диким алтайским дорогам в сторону долины Чулышмана.

Кульминация путешествия — трекинг к природному феномену, Каменным грибам.

Это настоящее чудо света: гигантские каменные образования, которые удивляют и поражают воображение.

Вас ждут яркие эмоции, смена ландшафтов, невероятные виды и настоящее алтайское приключение!

Продолжительность 11-12 часов

2) 10:00 Круиз по Телецкому озеру “Семь чудес Телецкого”.

Водное путешествие к сокровищам озера!

Почувствуйте мощь и красоту Телецкого с воды – здесь открываются виды, недоступные с берега.

Что увидим:

Водопад Эстюба – высадка на 25 минут к ревущему потоку.

Водопад Корбу – 40 минут среди брызг и радуги, самый мощный водопад озера.

Водопад Киште – созерцание с воды этого природного чуда.

А также нас ждут: Каменная обезьянка, Метеоритный залив, Остров Любви.

Продолжительность: 3,5 часа незабываемых впечатлений.

13:00 Возвращение в отель.

Свободное время для отдыха и осмысления увиденного.

Время для себя у самого чистого озера Сибири.

3) 17:00 Водные приключения на САП-бордах.

Выберите свой формат водного релакса:

свободное катание по озеру в своем ритме;

водный поход к Метеоритному заливу на закат;

путешествие к месту, где небо касается воды.

Дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно.

Второй день подарит вам полное единение с водной стихией и покажет Алтай во всем его величии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160