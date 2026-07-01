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Телецкое озеро и Каменные грибы. Максимум Алтая за 3 дня

Телецкое озеро и Каменные грибы
Автотур на комфортном современном кроссовере для мини-группы с проживанием на атмосферной базе отдыха прямо на берегу Телецкого озера.

Вас ждут прогулки по живописным эко-тропам, смотровые площадки на величественные водопады и дикий южный берег озера. По желанию отправитесь в увлекательный круиз, увидите Каменные грибы или покатаетесь на сап-бордах. А в заключении тура покорите вершины Тилан-Туу и горы Кокуя.
Телецкое озеро и Каменные грибы. Максимум Алтая за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Телецкое озеро и Каменные грибы. Максимум Алтая за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Телецкое озеро и Каменные грибы. Максимум Алтая за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Телецким озером

17:00 Прибытие в курортную зону.

Добро пожаловать в мир, где время замирает!

Первый взгляд на Телецкое озеро заставит ваше сердце биться чаще – такой красоты вы еще не видели.

Заезд в магазин.

Заселение на базу отдыха "Горное озеро".

Ваш дом на берегу Телецкого!

Комфортные двух-трехместные номера, где каждое утро вас будет встречать рассвет над озером.

18:30 Треккинг к водопаду Третья речка.

Единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше!

Живописная эко-тропа и смотровая площадка с потрясающим видом.

20:00 Совместный ужин: BBQ на костре или в кафе (не входит в стоимость).

Вечер, который запомнится навсегда!

Ароматное мясо на углях, живой огонь, звездное небо над головой и новые друзья рядом.

Здесь рождаются самые душевные разговоры и крепкие дружеские связи.

Далее прием кедровой бочки и отдых.

Первый день подарит вам ощущение полного единения с природой и зарядит энергией на все путешествие!

Знакомство с Телецким озеромЗнакомство с Телецким озером
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Дополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибы

Начинаем день с энергии!

Сытный завтрак перед водными приключениями.

Время выбора – Вы можете отдохнуть у озера в видовом теплом бассейне или отправиться в дополнительное увлекательное путешествие на выбор:

1) 08:00 Круиз-экскурсия через всё Телецкое озеро к Каменным грибам.

Путешествие начинается с захватывающего круиза по всему Телецкому озеру: вы проплывёте мимо живописных берегов, остановитесь у знаменитых водопадов Чедор и Корбу, сможете сделать уникальные фотографии и насладиться свежестью горного воздуха.

После водной части маршрута вас ждёт автотур на внедорожнике по диким алтайским дорогам в сторону долины Чулышмана.

Кульминация путешествия — трекинг к природному феномену, Каменным грибам.

Это настоящее чудо света: гигантские каменные образования, которые удивляют и поражают воображение.

Вас ждут яркие эмоции, смена ландшафтов, невероятные виды и настоящее алтайское приключение!

Продолжительность 11-12 часов

2) 10:00 Круиз по Телецкому озеру “Семь чудес Телецкого”.

Водное путешествие к сокровищам озера!

Почувствуйте мощь и красоту Телецкого с воды – здесь открываются виды, недоступные с берега.

Что увидим:

Водопад Эстюба – высадка на 25 минут к ревущему потоку.

Водопад Корбу – 40 минут среди брызг и радуги, самый мощный водопад озера.

Водопад Киште – созерцание с воды этого природного чуда.

А также нас ждут: Каменная обезьянка, Метеоритный залив, Остров Любви.

Продолжительность: 3,5 часа незабываемых впечатлений.

13:00 Возвращение в отель.

Свободное время для отдыха и осмысления увиденного.

Время для себя у самого чистого озера Сибири.

3) 17:00 Водные приключения на САП-бордах.

Выберите свой формат водного релакса:

  • свободное катание по озеру в своем ритме;
  • водный поход к Метеоритному заливу на закат;
  • путешествие к месту, где небо касается воды.

Дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно.

Второй день подарит вам полное единение с водной стихией и покажет Алтай во всем его величии.

Дополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибыДополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибыДополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибыДополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибыДополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибыДополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Горы Телецкого озера

9:00 Завтрак на базе отдыха и сразу после завтрака выезд с вещами.

Автоэкскурсия на вершину горы Тилан-Туу – красивый обзор и исток реки Бия в сысоты 741 м.

Полюбуемся природой и сделаем потрясающие снимки.

Покорение вершины горы Кокуя (1384 м).

Поднимаемся на канатно-кресельном подъемнике к облакам! (не входит в стоимость)

С высоты птичьего полета перед вами откроется панорама, которая навсегда изменит ваше представление о красоте.

Фото на вершине.

Здесь каждый кадр – шедевр!

Горные пики, бескрайнее озеро и вы на фоне этого великолепия.

Обед в горном кафе (не входит в стоимость):

  • сочные манты с маралом – вкус настоящего Алтая;
  • ароматный глинтвейн согреет душу;
  • свежий хариус - деликатес горных озер;
  • воздушные блины с лесными ягодами и сливками;

Последний взгляд на Телецкое озеро с высоты птичьего полета.

14:00 Выезд домой.

Мы не прощаемся – ждем вас вновь в наших турах!

Вы увезете с собой частичку души Телецкого озера.

Возвращение:

  • Горно-Алтайск: 17:00;
  • Барнаул: 21:00;
  • Кемерово: 02:00.
Горы Телецкого озераГоры Телецкого озераГоры Телецкого озераГоры Телецкого озераГоры Телецкого озераГоры Телецкого озера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Горное озеро”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияСтандартВИП с панорамным окном на Телецкое озеро
Двухместное47 20055 900

Скидка на детей 5-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок – 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
  • при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.

Варианты проживания

База отдыха «Горное озеро»

2 ночи

База отдыха «Горное озеро» находится в одном из живописнейших мест поселка Артыбаш, на побережье Телецкого озера.

На территории имеется уютное одноименное кафе, в котором представлены международные кухни. Также для отдыха есть русская баня, пляж и подогреваемый бассейн, пирс с прогулочными лодками

Удобства в номере:

  • санузел в каждом домике;
  • чайник и стаканы;
  • постельное белье и набор полотенец;
  • одноразовые тапочки;
  • средства личной гигиены;

Связь и интернет: сотовая связь: Билайн, Мегафон, МТС; Wi-Fi зона, а еще мангальная зона для вечерних посиделок.

База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Наземная перевозка на современном удобном кроссовере
  • Проживание на базе отдыха с завтраками
  • Экскурсии: эко-тропа и водопад Третья речкагора Кокуя (кроме билета на подъемник) гора Тилан-Туу
  • Эко-тропа и водопад Третья речка
  • Гора Кокуя (кроме билета на подъемник)
  • Гора Тилан-Туу
  • Гид-сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Кемерово, г. БАРНАУЛА.Г. Горно-Алтайска и обратно
  • Завтрак в день приезда, средний чек 700 руб
  • Обеды, ужины, средний чек - 1000 руб
  • Экскурсия на САП-бордах от 1000 руб. /чел
  • Круиз по Телецкому озеру - 4500 руб. /чел
  • Экскурсия на Каменные грибы - 11000 руб. /чел
  • Дополнительные сборы на водопадах - 500 руб. /чел. за 2 локации
  • Подъемник на г. Кокуя - 1 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Кемерово, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике не предусмотрены.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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