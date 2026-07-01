Вас ждут прогулки по живописным эко-тропам, смотровые площадки на величественные водопады и дикий южный берег озера. По желанию отправитесь в увлекательный круиз, увидите Каменные грибы или покатаетесь на сап-бордах. А в заключении тура покорите вершины Тилан-Туу и горы Кокуя.
Программа тура по дням
Знакомство с Телецким озером
17:00 Прибытие в курортную зону.
Добро пожаловать в мир, где время замирает!
Первый взгляд на Телецкое озеро заставит ваше сердце биться чаще – такой красоты вы еще не видели.
Заезд в магазин.
Заселение на базу отдыха "Горное озеро".
Ваш дом на берегу Телецкого!
Комфортные двух-трехместные номера, где каждое утро вас будет встречать рассвет над озером.
18:30 Треккинг к водопаду Третья речка.
Единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше!
Живописная эко-тропа и смотровая площадка с потрясающим видом.
20:00 Совместный ужин: BBQ на костре или в кафе (не входит в стоимость).
Вечер, который запомнится навсегда!
Ароматное мясо на углях, живой огонь, звездное небо над головой и новые друзья рядом.
Здесь рождаются самые душевные разговоры и крепкие дружеские связи.
Далее прием кедровой бочки и отдых.
Первый день подарит вам ощущение полного единения с природой и зарядит энергией на все путешествие!
Дополнительные экскурсии: семь чудес Телецкого или Каменные грибы
Начинаем день с энергии!
Сытный завтрак перед водными приключениями.
Время выбора – Вы можете отдохнуть у озера в видовом теплом бассейне или отправиться в дополнительное увлекательное путешествие на выбор:
1) 08:00 Круиз-экскурсия через всё Телецкое озеро к Каменным грибам.
Путешествие начинается с захватывающего круиза по всему Телецкому озеру: вы проплывёте мимо живописных берегов, остановитесь у знаменитых водопадов Чедор и Корбу, сможете сделать уникальные фотографии и насладиться свежестью горного воздуха.
После водной части маршрута вас ждёт автотур на внедорожнике по диким алтайским дорогам в сторону долины Чулышмана.
Кульминация путешествия — трекинг к природному феномену, Каменным грибам.
Это настоящее чудо света: гигантские каменные образования, которые удивляют и поражают воображение.
Вас ждут яркие эмоции, смена ландшафтов, невероятные виды и настоящее алтайское приключение!
Продолжительность 11-12 часов
2) 10:00 Круиз по Телецкому озеру “Семь чудес Телецкого”.
Водное путешествие к сокровищам озера!
Почувствуйте мощь и красоту Телецкого с воды – здесь открываются виды, недоступные с берега.
Что увидим:
Водопад Эстюба – высадка на 25 минут к ревущему потоку.
Водопад Корбу – 40 минут среди брызг и радуги, самый мощный водопад озера.
Водопад Киште – созерцание с воды этого природного чуда.
А также нас ждут: Каменная обезьянка, Метеоритный залив, Остров Любви.
Продолжительность: 3,5 часа незабываемых впечатлений.
13:00 Возвращение в отель.
Свободное время для отдыха и осмысления увиденного.
Время для себя у самого чистого озера Сибири.
3) 17:00 Водные приключения на САП-бордах.
Выберите свой формат водного релакса:
- свободное катание по озеру в своем ритме;
- водный поход к Метеоритному заливу на закат;
- путешествие к месту, где небо касается воды.
Дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно.
Второй день подарит вам полное единение с водной стихией и покажет Алтай во всем его величии.
Горы Телецкого озера
9:00 Завтрак на базе отдыха и сразу после завтрака выезд с вещами.
Автоэкскурсия на вершину горы Тилан-Туу – красивый обзор и исток реки Бия в сысоты 741 м.
Полюбуемся природой и сделаем потрясающие снимки.
Покорение вершины горы Кокуя (1384 м).
Поднимаемся на канатно-кресельном подъемнике к облакам! (не входит в стоимость)
С высоты птичьего полета перед вами откроется панорама, которая навсегда изменит ваше представление о красоте.
Фото на вершине.
Здесь каждый кадр – шедевр!
Горные пики, бескрайнее озеро и вы на фоне этого великолепия.
Обед в горном кафе (не входит в стоимость):
- сочные манты с маралом – вкус настоящего Алтая;
- ароматный глинтвейн согреет душу;
- свежий хариус - деликатес горных озер;
- воздушные блины с лесными ягодами и сливками;
Последний взгляд на Телецкое озеро с высоты птичьего полета.
14:00 Выезд домой.
Мы не прощаемся – ждем вас вновь в наших турах!
Вы увезете с собой частичку души Телецкого озера.
Возвращение:
- Горно-Алтайск: 17:00;
- Барнаул: 21:00;
- Кемерово: 02:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Горное озеро”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Стандарт
|ВИП с панорамным окном на Телецкое озеро
|Двухместное
|47 200
|55 900
Скидка на детей 5-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
- при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Варианты проживания
База отдыха «Горное озеро»
База отдыха «Горное озеро» находится в одном из живописнейших мест поселка Артыбаш, на побережье Телецкого озера.
На территории имеется уютное одноименное кафе, в котором представлены международные кухни. Также для отдыха есть русская баня, пляж и подогреваемый бассейн, пирс с прогулочными лодками
Удобства в номере:
- санузел в каждом домике;
- чайник и стаканы;
- постельное белье и набор полотенец;
- одноразовые тапочки;
- средства личной гигиены;
Связь и интернет: сотовая связь: Билайн, Мегафон, МТС; Wi-Fi зона, а еще мангальная зона для вечерних посиделок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Наземная перевозка на современном удобном кроссовере
- Проживание на базе отдыха с завтраками
- Экскурсии: эко-тропа и водопад Третья речкагора Кокуя (кроме билета на подъемник) гора Тилан-Туу
- Эко-тропа и водопад Третья речка
- Гора Кокуя (кроме билета на подъемник)
- Гора Тилан-Туу
- Гид-сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кемерово, г. БАРНАУЛА.Г. Горно-Алтайска и обратно
- Завтрак в день приезда, средний чек 700 руб
- Обеды, ужины, средний чек - 1000 руб
- Экскурсия на САП-бордах от 1000 руб. /чел
- Круиз по Телецкому озеру - 4500 руб. /чел
- Экскурсия на Каменные грибы - 11000 руб. /чел
- Дополнительные сборы на водопадах - 500 руб. /чел. за 2 локации
- Подъемник на г. Кокуя - 1 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике не предусмотрены.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.