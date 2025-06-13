3 дня
Уик-энд на природе: Камышлинский водопад, Каракольские озёра и Зубы дракона
Совершить треккинг по живописным местам, отведать алтайский мёд и пожить в уединённом домике
Начало: Новосибирск, 6:00/Барнаул, 9:30 (Облепиха) /аэропо...
13 июн в 06:00
27 июн в 06:00
33 000₽ за человека
7 дней
Алтай в красках мая: активное путешествие по знаковым локациям
Попробовать моторафтинг, увидеть Алтайский Марс и изучить петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00
1 мая в 11:00
95 000₽ за человека
4 дня
Когда Алтай утопает в цветущем маральнике: майское путешествие по знаковым локациям
Насладиться марсианскими пейзажами, посетить Патмос и исследовать петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 12:00
27 апр в 08:00
2 мая в 12:00
34 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Зубы дракона»
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