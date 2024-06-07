От ж/д вокзала – экскурсии в Грозном

Найдено 4 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Грозном, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гостеприимный Грозный
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Чечня. Незабываемый поход к истоку реки Гумс
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Поход к истоку реки Гумс: Водопад, Озеро и Живописные виды
Приглашаем на увлекательный поход по берегам реки Гумс, где вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно утром
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с джип-туром на высокогорное озеро Галай-Ам, окруженное живописными склонами на высоте около 2000 метров
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно утром
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
2 июля в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Гостеприимный Грозный
    За 4 часа увидели практически весь Грозный. Интересно, познавательно и для первого раза впечатляюще. Гид молодец! Ответил на все вопросы, помимо экскурсии.
  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Гостеприимный Грозный
    Очень понравилась экскурсия. Апти встретил нас, провел замечательную экскурсию, ответил на все вопросы и привез обратно к гостинице. Нам все понравилось. Рекомендуем.
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Гостеприимный Грозный
    Компетентный гид Апти показал и интересно рассказал о достопримечательностях Грозного, впечатлил Грозный сити, аллея Славы, атмосфера города. Спасибо.
  • н
    наталия
    17 августа 2023
    Насыщенный однодневный тур по Чечне
    Первый раз мы были в Чечне и хотели много посмотреть и заказали экскурсию насыщенный однодневный тур по Чечне. Мы были
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    в восторге от экскурсии и от гида Апти, за 12 часов мы столько увидели и узнали, что просто влюбились в Чечню и обязательно еще раз приедем сюда и будем всем знакомым советовать посетить этот чудесный край и зарядится позитивом и влюбится в эту природу в их города.

  • С
    Сергей
    24 июля 2023
    Насыщенный однодневный тур по Чечне
    Самый лучший гид! Если вы хотите узнать чеченский народ, его традиции, историю, научные факты и легенды, обращайтесь к Апти. Вежливый,
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    культурный, с отличным чувством юмора. За экскурсию мы успели объять необъятное, увидеть красоты природы, узнать ближе характер и обычаи местных жителей, проникнуться уважением и любовью к чеченскому народу.

  • М
    Маслова
    10 июня 2023
    Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»
    Все понравилось. Очень атмосферное место. Рекомендую посетить именно сейчас, пока там нет тур инфраструктуры и толп туристов. Гид рассказывает много интересного, не торопит.
  • О
    Ольга
    23 апреля 2023
    Некрополь Цой-Педе - джип-тур в «Город мёртвых»
    Аргунское ущелье,Нихалойские водопады,Ушкалойские башни, Ведучи, музей А. Исаева. Аргунское ущелье. Эксурсию вел вежливый, приятный гид Адам, знающий историю своей страны ,
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    всё объяснял, рассказывал. Мы были в восторге от красоты и величествия природы Чечни. Впечатления отличные! Все увиденное, словами не передать. Спасибо большое, за столь интересную поездку!

  • И
    Игорь
    10 апреля 2023
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам из Грозного
    Россия красива, И в ней есть народ, Чечня – Ахмат Сила! Приглашает и ждет! Авто экскурсии вел Азнаур! Рады мы очень, что с ним был
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    джип-тур. Не по шаблону, гид-автомат, К нам он с душой отнесся, как брат! Время он свое не считал, Больше чем в планах, красот показал! И про Ислам я его вопрошал, Мифы развеял и все рассказал. Поведал с любовью о народе своем Чечня! Ты отныне в сердце моем.

  • Н
    Николай
    7 апреля 2023
    Чечня. Аргунское ущелье: По дороге древних караванов
    Очень понравилось!!!! Настоящее горное путешествие! Как будто в Средние века попадаешь: горы, шумные реки и мощные сторожевые башни - очень
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    колоритно! Удивительная поездка, я от души отдохнул и познакомился с красивыми локациями! Благодарю Тимирлана за такаю отличную поездку. Интересный гид и очень общительный человек. Всем однозначно рекомендую!!!

  • L
    Lyubovpe
    15 марта 2023
    Насыщенный однодневный тур по Чечне
    13.03.2023 брали однодневный индивидуальный тур с гидом Апти. Получили море положительных эмоций и впечатлений. В назначенное время Апти встретил нас
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    у отеля. Это невероятно интересный,разносторонний и корректный человек. Очень вежливый и культурный,как и все жители республики. Если у Вас есть ещё хоть малейшие сомнения на счет поездки,то скорее долой их. Кроме того,Апти ещё и отличный фотограф,чем мы были приятно удивлены. Огромное спасибо! Красота природы восхищает даже без зелёных красок. Приедем ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «От ж/д вокзала»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гостеприимный Грозный
  2. Чечня. Незабываемый поход к истоку реки Гумс
  3. Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
  4. Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
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  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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